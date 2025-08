Công ty nào cũng tham vọng có 1 Jennie, đây là nhận định đã được Knet truyền tai nhau từ thời điểm nữ rapper nhóm BLACKPINK thành công toàn cầu. Một bài viết trên diễn đàn Kpop có nội dung "Có vẻ Teddy đã được Jennie truyền cảm hứng rất nhiều" thu hút nhiều thảo luận trái chiều. Ngoài âm nhạc, thì concept là một trong những yếu tố rất quan trọng làm nên thành công của 1 nghệ sĩ tại Hàn Quốc.

Nhìn vào những idol nữ ra mắt dưới trướng The Black Label - hãng thu của Teddy, người ta có thể dễ dàng nhận ra một điểm chung: gương mặt sang chảnh kiểu "mèo", ánh mắt quyến rũ và hình tượng quý cô nhà giàu, "ngậm thìa vàng". Đây là những mẫu số chung để miêu tả về Jennie ngay từ khi BLACKPINK mới ra mắt.

Jennie sở hữu những đặc điểm khiến cô trở nên độc nhất vô nhị tại Kpop

Thời BLACKPINK debut, nhóm từng được gọi là "các cô công chúa đi làm idol vì đam mê" - một cách nói nửa đùa nửa thật để chỉ việc các thành viên đều có xuất thân tốt, khí chất hơn người và không đi theo lối mòn của những idol nữ cũ. Trong đó, Jennie luôn là tâm điểm. Từ thời còn là thực tập sinh, cô đã gây chú ý nhờ loạt ảnh mang đồ hiệu, du học tại New Zealand. Mẹ Jennie còn xuất hiện như phú bà, phu nhân tập đoàn lớn.

Jennie đã là tâm điểm từ thời debut

Cô làm chủ sân khấu như thể đó là nơi sinh ra dành cho mình

Khi debut, Jennie không cần thời gian để làm quen với spotlight. Cô làm chủ sân khấu như thể đó là nơi sinh ra dành cho mình. Thần thái chín muồi cộng với gu thời trang thời thượng khiến Jennie lập tức trở thành "nàng thơ" của nhiều nhãn hàng cao cấp. Cũng vì điều này, Jennie dần trở thành hình mẫu lý tưởng của các công ty giải trí.



MEOVV được gọi là tân binh đẹp nhất Kpop

Mèo là biểu tượng của MEOVV, 5 cô gái được chọn debut có ngoại hình sáng, thần thái sang chảnh

Nhìn vào nhóm nữ đầu tiên ra mắt dưới trướng Teddy, có thể thấy sự tương đồng với Jennie. MEOVV ra mắt vào tháng 9/2024, ngay từ cái tên đã xác định concept nhóm. Mèo là biểu tượng của MEOVV, 5 cô gái được chọn debut có ngoại hình sáng, thần thái sang chảnh, concept xoay quanh sự kiêu kỳ, lạnh lùng đúng chuẩn "rich girl".

Ella Gross, người từng được xem là phiên bản nhí của Jennie cả về ngoại hình lẫn phong thái

Nhóm có Ella Gross, người từng được xem là phiên bản nhí của Jennie cả về ngoại hình lẫn phong thái. Trong đó còn có Gawon là người Mỹ gốc Hàn, được làm người mẫu từ bé, sắc vóc vượt trội, diện đồ hiệu từ thời chưa debut. Các thành viên còn lại đều là những gương mặt "ăn ảnh", sở hữu nét đẹp cá tính và visual hợp thời trang cao cấp.

Gawon là người Mỹ gốc Hàn, được làm người mẫu từ bé, sắc vóc vượt trội

Tiếp đến là ALLDAY PROJECT - nhóm co-ed mới nhất của The Black Label. ALLDAY PROJECT gồm 5 thành viên, 3 nữ, 2 nam, tập hợp lại như nhóm bạn "tài phiệt", chất chơi và đậm màu sắc hip-hop. Không đi theo hình tượng kiêu kỳ tiểu thư như MEOVV, ALLDAY PROJECT là toàn bộ những gì công chúng hình dung về "gu của Teddy".

Tân binh quái vật của The Black Label - ALLDAY PROJECT

Nếu nói về nhóm tân binh phong cách nhất Kpop, ALLDAY PROJECT xếp top đầu

Nhóm thực sự "ngậm thìa vàng". Với thành viên nổi tiếng nhất là Annie Moon, con gái tập đoàn Shinsegae. Youngseo, em út của nhóm lại là một điển hình khác của vẻ đẹp "mèo con": đôi mắt xếch, mặt nhỏ, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa lạnh lùng. Dù không công khai gia thế, việc Youngseo từng học nghệ thuật từ nhỏ, thực tập ở HYBE và luôn xuất hiện cùng đồ hiệu cũng khiến dân mạng ngầm hiểu đây tiếp tục là một "rich baby" trong giới idol.

Annie Moon - ái nữ nhà Shinsegae

Khí chất thượng lưu từ trong máu

Youngseo với nét đẹp chuẩn "cô mèo" thời thượng

Ngoài ra, 3 mẩu còn lại là Bailey Sok và 2 thành viên nam Tarzzan - Woochan cũng có khí chất, gu thời trang vượt trội từ khi chưa debut. Nếu nói về nhóm tân binh phong cách nhất Kpop, ALLDAY PROJECT xếp top đầu. Đó cũng là lý do nhóm vừa debut đã chốt ngay bìa Vogue Korea - tạp chí thời trang danh giá nhất Hàn Quốc.

Cả MEOVV lẫn ALLDAY PROJECT đều có điểm chung về concept gây liên tưởng đến Jennie. Một bình luận khác trên topic nói rằng "Jennie gần giống như nàng thơ của Teddy vậy". Và nếu nhìn từ góc độ thị hiếu, đây là nhận định hợp lý được nhiều người đồng tình. Sức ảnh hưởng của Jennie không chỉ giới hạn ở The Black Label.

Ahyeon được lăng xê như "tiểu Jennie"

Ningning của aespa - một nữ idol mang vibe tương tự, thường xuyên bị so sánh với Jennie

Ở YG, BABYMONSTER cũng đang cố gắng phát triển một hình tượng tương tự Jennie - Ahyeon. Ahyeon được lăng xê như "tiểu Jennie", có nhiều sự tương đồng trong khả năng biểu diễn và ngoại hình. Ngay cả công ty đối thủ như SM cũng có Ningning của aespa - một nữ idol mang vibe tương tự, thường xuyên bị so sánh với Jennie.

Dù Jennie chưa bao giờ tuyên bố mình là hình mẫu lý tưởng, nhưng việc cô trở thành tiêu chuẩn nhiều công ty giải trí đang cố gắng tái hiện là điều không thể phủ nhận

Kpop ngày càng nhiều idol nữ xuất thân tốt, gia thế khủng và sở hữu visual sang chảnh. Dù vướng nhiều tranh cãi và thị phi không ngưng, nhưng Jennie vẫn là "thần tượng của nhiều thần tượng". Jennie chưa bao giờ tuyên bố mình là hình mẫu lý tưởng, song việc cô trở thành tiêu chuẩn vàng mà nhiều công ty giải trí đang cố gắng tái hiện là điều không thể phủ nhận. Nhất là sau những thành công sâu rộng của Jennie ở thị trường Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung.

Đẳng cấp hạng A của Jennie nằm ở chỗ dù làm gì cũng trở thành nguồn cảm hứng. Không hổ danh là trend-setter, it girl số 1 Hàn Quốc, Jennie đang biến hình tượng của mình trở thành trào lưu Kpop. Và có lẽ Jennie cũng biết điều này. Đó chính là lý do Jennie cho ra mắt ca khúc like JENNIE - bài hát đậm màu sắc cá nhân và tuyên bố cho cả thế giới rằng "ai cũng muốn là Jennie".