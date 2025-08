Đêm nhạc Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn tại Dolby Theatre, Los Angeles - một trong những địa điểm biểu diễn đẳng cấp nhất thế giới chính thức “sold-out” chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Theo đó, Hà Anh Tuấn chính là nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức concert cháy vé ở “thánh địa Oscar”. Thông tin được nam ca sĩ cập nhật vào sáng ngày 2/8, khiến mạng xã hội rôm rả với hàng loạt bình luận chúc mừng từ người hâm mộ.

Đây là show diễn thứ tư trong tour Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn, sau các sân khấu lớn tại Singapore, Úc và Việt Nam. Lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả khi đánh dấu lần đầu tiên một ngôi sao Việt đứng trên đất Mỹ, biểu diễn tại thủ phủ điện ảnh Hollywood.

Đêm nhạc Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn tại Dolby Theatre chính thức “sold-out” chỉ sau thời gian ngắn mở bán

Dolby Theatre, địa điểm tổ chức lễ trao giải Oscar danh giá không phải một không gian dễ chinh phục, nhưng Hà Anh Tuấn và ekip đã làm được điều đó. Sơ đồ chỗ ngồi được chia làm 6 hạng vé với mức giá không hề “mềm”, gồm: The Rose (khoảng 11 triệu đồng), The World (gần 10 triệu đồng), The Star (gần 7,5 triệu đồng), The Hermit (khoảng 5,5 triệu đồng), The Lovers (hơn 3,7 triệu đồng), và The Fool (gần 3 triệu đồng). Ngoài ra còn có một hạng vé đặc biệt mang tên Sponsor, dành riêng cho khách mời đặc biệt, không được niêm yết giá công khai.

Cách Hà Anh Tuấn chọn chinh phục thánh địa Oscar cho thấy sự dụng công trong tư duy thẩm mỹ

Việc khán giả ở Mỹ sẵn sàng chi trả từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng cho Sketch A Rose là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp của Hà Anh Tuấn. Không chỉ đơn thuần là ca hát, các đêm diễn của nam ca sĩ luôn được nhìn nhận như những hành trình nghệ thuật chỉn chu, đầy cảm xúc và giàu chất thơ. Cách Hà Anh Tuấn chọn chinh phục thánh địa Oscar cho thấy sự dụng công trong tư duy thẩm mỹ, hướng đến nhiều thứ lớn lao hơn là doanh thu bán vé. Đây cũng là một phần lý do khiến fan trung thành với anh suốt gần hai thập kỷ qua.

Sau Nhà Hát Con Sò ở Úc, Hà Anh Tuấn tiếp tục đặt chân đến thánh địa Oscar Mỹ

Show diễn cháy vé lần này cũng nối dài chuỗi thành công của tour Sketch A Rose, từ Esplanade (Singapore) đến Sydney Opera House (Úc), rồi The Global City (TP.HCM), tất cả đều ghi nhận tỉ lệ lấp đầy ghế gần như tuyệt đối. Nếu như các đêm nhạc trước được giới chuyên môn khen ngợi bởi dàn dựng nghệ thuật, phối khí mới mẻ và cảm xúc mượt mà thì show tại Los Angeles càng khiến fan mong đợi hơn bởi yếu tố địa lý, lịch sử và cả thử thách tâm lý với một nghệ sĩ Việt lần đầu đứng giữa Hollywood.



Việc một nghệ sĩ Việt Nam có thể phủ kín Dolby Theatre mà không cần phụ thuộc vào sao quốc tế cho thấy sức nặng nội lực hoàn toàn có thể đưa nghệ sĩ Việt đi xa

Việc một nghệ sĩ Việt Nam có thể phủ kín Dolby Theatre mà không cần phụ thuộc vào sao quốc tế cho thấy sức nặng nội lực hoàn toàn có thể đưa nghệ sĩ Việt đi xa. Trong thời điểm mà làn sóng nghệ sĩ Việt đi tour nước ngoài vẫn chưa bùng nổ, mỗi lần “sold-out” của Hà Anh Tuấn mang ý nghĩa lớn hơn thành tích bán vé cá nhân: đó là bước tiến nhỏ nhưng vững chắc của âm nhạc Việt trên bản đồ biểu diễn toàn cầu.