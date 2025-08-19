Vừa qua, Chung kết 1 của chương trình Em Xinh Say Hi đã diễn ra trong sự chờ đợi của khán giả. Một trong những phần thi nhận được sự chú ý phải kể đến màn "lột xác" đến từ "em xinh" Lâm Bảo Ngọc. Bước vào vòng Livestage solo, nữ ca sĩ sinh năm 1996 quyết thử thách giới hạn của bản thân với concept độc đáo về hình ảnh cô gái có bạn trai "ái kỷ".

Trong màn trình diễn, Lâm Bảo Ngọc gây sốt khi khoe nốt cao chót vót. Thậm chí phân đoạn lên tông này còn khiến cho có người ví von như tiếng… "ấm nước đun sôi". Không chỉ thế, cô nàng còn gây bất ngờ khi thể hiện vũ đạo mạo hiểm với động tác lộn ngược, tung người lên cao hay treo mình trên không,...

Clip màn trình diễn Ái Kỷ - Lâm Bảo Ngọc

Lâm Bảo Ngọc nhận nhiều lời khen ngợi trong phần thi tại livestage solo ở vòng Chung kết 1

Sau chương trình, Lâm Bảo Ngọc đăng tải những khoảnh khắc hậu trường và không quên gửi lời cảm ơn đến MC Trấn Thành. Trên dòng trạng thái, nữ ca sĩ viết: "Em cảm ơn anh Trấn Thành rất nhiều. Cảm ơn các chị em và khán giả vì đã luôn yêu thương Ngọc và cả Ái Kỷ. Yêu quá".

Đặc biệt, khoảnh khắc Lâm Bảo Ngọc ôm Trấn Thành bật khóc nức nở sau màn trình diễn tại vòng Chung kết cũng thu hút nhiều sự chú ý. MC Trấn Thành từng gửi lời xin lỗi vì đánh giá sai khả năng của Lâm Bảo Ngọc. Và chắc chắn sau sân khấu livestage vừa qua, anh càng thêm khâm phục vì sự cố gắng không ngừng nghỉ của đàn em.

Trong đoạn clip, Trấn Thành vừa ôm động viên, vừa dành nhiều lời khen cho Lâm Bảo Ngọc: "Giỏi thật sự. Quá giỏi. Đúng wow luôn đấy. Hát, nhảy, bay. Chưa bao giờ thấy ai như thế. Kinh khủng luôn đấy. Diễn nó phải thế. Bài lúc nãy mà bà ra bài ballad thì tôi chết luôn. Đóng tủ cất luôn. Bất ngờ luôn đấy. Lần đầu tiên anh phải dùng từ wow với mày".

Clip Trấn Thành dành lời khen ngợi cho Lâm Bảo Ngọc trong hậu trường

Lâm Bảo Ngọc ôm Trấn Thành bật khóc nức nở sau màn trình diễn thành công

MC Trấn Thành dành nhiều lời khen cho đàn em

Nữ ca sĩ xúc động, liên tục bật khóc khi nhận được sự công nhận của Trấn Thành

Trước đó sau vòng livestage 3, Trấn Thành công khai xin lỗi Lâm Bảo Ngọc. Nam MC thừa nhận đã đánh giá sai khả năng Lâm Bảo Ngọc, muốn xin lỗi cô vì sự nhìn nhận chưa đúng của mình: "Hôm nay, anh muốn xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá sai em. Ở livestage trước, anh tự nghĩ trong bụng là giới hạn của Bảo Ngọc chỉ đến đây thôi, chắc livestage 3 thì Ngọc sẽ là người ra về. Nhưng hôm nay anh rất hãnh diện khi thấy em bước sang một giới hạn mới của sự nghiệp. Anh thật sự thấy được ngọn lửa, biến hoá trong cơ thể em dần được đánh thức. Anh nghĩ em sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều".

Khi nghe những lời nhận xét chân thành của đàn anh, Lâm Bảo Ngọc xúc động, chạy đến ôm lấy Trấn Thành khiến cho nam MC cũng không giấu được cảm xúc nghẹn ngào. Khoảnh khắc này cũng khiến cho nhiều Em Xinh có mặt xúc động rơi nước mắt và dành sự ủng hộ đến Lâm Bảo Ngọc.