Trên trang cá nhân vừa qua, Hương Ly - “chị đẹp” từng gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã đăng tải đoạn video thể hiện ca khúc Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư. Chỉ sau hơn 1 ngày lên sóng, 2 video đã thu về gần 1 triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng nghìn bình luận dành lời khen cho Hương Ly. Tuy nhiên, một bình luận kém duyên khiến cho “chị đẹp” Hương Ly không nể nang, sẵn sàng “phản dame” cực gắt.



Clip Hương Ly thể hiện ca khúc Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

Cụ thể, bên dưới video, một nam khán giả bình luận: “Phương Ly hát hay quá”. Tưởng như đây là sự cố nhầm với “em xinh” Phương Ly của cộng đồng mạng, Hương Ly lịch sự giải thích: “Em là Hương Ly ạ”.

Tuy nhiên, vị khán già này tiếp tục để lại bình luận kém duyên: “Anh có bảo em hát hay đâu”. Ngay lập tức chủ nhân hit Khuê Mộc Lang lập tức phản pháo: “Uầy xưng anh ạ, Hóa ra là con trai. Mất mặt đàn ông con trai quá ạ. Chứ em không quê đâu”.

Màn đáp trả của Hương Ly nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thay vì im lặng bỏ qua, nữ ca sĩ chọn cách đối diện trực tiếp và không ngại “chặt chém” lại những lời kém duyên. Sau khi nhận phản ứng của Hương Ly, vị khán giả này phải thừa nhận đây là trò đùa của mình chứ không cố ý muốn chê nữ ca sĩ.

Bình luận kém duyên của một khán giả dành cho Hương Ly

Nữ ca sĩ không ngại đáp trả bình luận mỉa mai kém duyên

Vị khán giả thừa nhận chỉ muốn trêu Hương Ly và không có ý chê nữ ca sĩ

Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên, Hương Ly là chị đẹp nhỏ tuổi nhất và nhận được nhiều sự chú ý khi xác nhận xuất hiện trong chương trình. Tên tuổi của cô bắt đầu bùng nổ kể từ năm 2019 khi loạt bản cover liên tục càn quét YouTube. Từ hiện tượng Độ Ta Không Độ Nàng cho đến loạt bản hit Sóng Gió, Từng Yêu, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh…, clip nào cũng thu về triệu view, thậm chí chạm ngưỡng hàng chục triệu.

Cũng từ đây, Hương Ly được khán giả gọi vui là “thánh cover” - một trong những hiện tượng hiếm hoi từng khiến cả Vpop phải chú ý. Tính đến cuối năm 2023, kênh YouTube của Hương Ly thậm chí còn đạt tổng view “khủng” 1,598 tỷ vượt qua nhiều nghệ sĩ đình đám của Vpop.

Đoạn clip cover Độ Ta Không Độ Nàng đưa Hương Ly trở thành “thánh cover” của Vpop

Đến với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Hương Ly càng chứng minh năng lực thật. Ở vòng công diễn 5, khi phải đối đầu trực tiếp theo chủ đề nhạc cụ, cô “chơi lớn” khi cùng lúc sử dụng ba loại nhạc cụ: đàn hạc, đàn t’rưng và đàn tỳ bà trong phần trình diễn ca khúc Mây Và Núi. Tiết mục này khiến khán giả ấn tượng mạnh với sự đa tài, khéo léo của nữ ca sĩ. Dù kết quả chung cuộc Hương Ly phải dừng chân với số điểm thấp hơn MLee, nhưng trong mắt nhiều người xem, cô mới chính là “người chiến thắng” nhờ khả năng vừa đàn vừa hát cực ấn tượng.

Thế nhưng cô nàng thắn chia sẻ: "Điều hạnh phúc nhất của mình khi đứng trên sân khấu là được cháy hết mình. Cảm ơn các quý vị khán giả, cảm ơn chương trình, cảm ơn 29 chị yêu của em đã cho em có cơ hội được đứng trên sân khấu, được chơi đàn và thoả mãn đam mê của mình". Chính thái độ tích cực và biết cách giữ năng lượng tích cực giữa tranh cãi giúp Hương Ly càng được lòng khán giả.

Clip Hương Ly thể hiện ca khúc Thế Thái tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng