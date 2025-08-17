Sốt xình xịch với X-part “tiếng Việt premium” của Rhymastic

Mới đây, Anh Tài (S)TRONG Trọng Hiếu đã cho ra mắt 3 version bổ sung cho ca khúc Kho Báu đã “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội, collab cùng Rhymastic, Tuimi và NICKY. Trong đó, version kết hợp cùng Rhymastic nhận được nhiều sự chú ý nhất bởi verse rap cực kỳ ấn tượng. Chỉ sau 2 ngày lên sóng, video lyrics Kho Báu feat Rhymastic đã thu hút hơn 515 nghìn lượt xem trên YouTube (tính đến trưa 17/8), lọt các BXH nhạc số và hứa hẹn tiếp tục gây sốt thời gian tới. Đây được xem là những con số ấn tượng với một phiên bản bổ sung của ca khúc vốn đã được ra mắt trước đó một tháng.

(S)TRONG Trọng Hiếu ft. Rhymastic - Kho Báu

Cộng đồng mạng dành “cơn mưa” lời khen cho verse rap của Rhymastic, nhiều người nhận xét khả năng sử dụng ngôn từ của nam rapper vừa sắc bén lại có phần tinh tế, làm lay động cảm xúc của người nghe. Verse rap “Anh đã hoang phí quá nhiều những cái đầu tiên. Những vòng tay em trìu mến, những làn xe cùng chuyến. Những khoảnh khắc ta ở riêng khiến lòng anh như đảo điên…” trau chuốt và mềm mại như thơ khiến người nghe không khỏi thổn thức như được “dát vàng lỗ tai”. Không ít khán giả còn cho rằng nam rapper đang sử dụng tiếng Việt bản premium và tò mò hỏi liệu có thể mua phiên bản này ở đâu.

Cơn mưa lời khen cho verse rap của Rhymastic trong Kho Báu:

Rhymastic được xem là một trong những nghệ sĩ đa tài bậc nhất của làng âm nhạc Việt, khi không chỉ thành công ở vai trò rapper, producer mà còn ghi ấn trong nhiều dự án âm nhạc với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ hay giám khảo. Điều đáng chú ý là xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, Rhymastic chưa bao giờ bị đóng khung là “một màu”. Mỗi sản phẩm ra mắt đều mang màu sắc riêng, được làm mới bằng cách thử nghiệm những chất liệu âm nhạc độc đáo, mới mẻ. Dù xuất hiện ở vai trò solo hay đồng hành cùng nghệ sĩ khác, Rhymastic vẫn luôn biết cách tạo ra dấu ấn cá nhân rõ nét, gây ấn tượng với công chúng.

Rhymastic viết nhạc tình “out trình tất cả”

Là rapper xuất thân từ underground, nhưng Rhymastic viết nhạc tình lại “out trình tất cả”. Nhìn lại chặng đường hoạt động của Rhymastic, nhiều khán giả vẫn nhớ tới anh từ những ngày đầu bước ra từ underground năm 2013 với loạt bản rap diss đình đám, rồi dần khẳng định tên tuổi qua những bản tình ca đầy cảm xúc trong series Yêu. Mới đây, sự trở lại của ca khúc Lặng trong concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng một lần nữa khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước khả năng viết nhạc giàu chất thơ và đầy tinh tế của Rhymastic.

Mọi bài hát có “Thiện Âm Thanh” tham gia viết X-Part đều được nâng tầm

Không ít khán giả bất ngờ khi khám phá ra rằng, bên cạnh khả năng viết nhạc và trình diễn, Rhymastic còn là producer đứng sau hàng loạt các hit đình đám của các tên tuổi lớn như Bích Phương với Sâu Trong Em hay Từng Ngày Em Mơ Về Anh của MLee ft. SOOBIN hay Nơi Ta Chờ Em - bản OST đình đám của Em Chưa 18 từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Will, cựu thành viên 365daband trên con đường solo.

Khả năng sáng tác của Rhymastic lần nữa được tô đậm khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Mọi bài hát có anh “Thiện Âm Thanh” tham gia viết X-Part đều được nâng tầm. Lối chơi chữ điệu nghệ, ngôn từ phong phú khiến lyric của Rhymastic rất dễ chạm người nghe. Văn thơ bay bổng nhưng không sến, là biệt tài của Rhymastic.

Nhờ màn collab mới nhất trong bài Kho Báu cùng Rhymastic, mà Trọng Hiếu lại có thêm 1 bản hit

Và nhờ màn collab mới nhất trong bài Kho Báu cùng Rhymastic, mà Trọng Hiếu lại có thêm 1 bản hit để đời. Phiên bản bổ sung này hot không kém bản gốc.

Giúp Trọng Hiếu lan toả thêm bài hit cứu cả sự nghiệp

Song song đó, MV Kho Báu của Trọng Hiếu, ra mắt ngày 17/7 đang trở thành hiện tượng nhạc số mới. Ra mắt cách đây một tháng, vừa trở lại cùng ba phiên bản khác nhau, Kho Báu tiếp tục nhận về phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Việc Trọng Hiếu mời các đồng nghiệp tham gia viết X-part và collab trong ca khúc này đã giúp Kho Báu ngày càng được yêu thích, trở thành bản hit lớn nhất sự nghiệp (S)TRONG Trọng Hiếu.

3 phiên bản đặc biệt được Trọng Hiếu phát hành

Ngoài bản kết hợp với Rhymastic đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả thì version thứ hai, kết hợp Tuimi lại được nhận xét gây xúc động nhất. Sự day dứt trong giai điệu mà cặp song ca Việt kiều Đức mang lại, chất giọng trải đời của Chị Đẹp Tuimi đẩy cảm xúc lên cao. Trong khi đó, version kết hợp cùng NICKY lại được khen ngợi vì giữ trọn được cảm xúc của ca khúc và khả năng kết hợp hài hoà nhất với giọng ca của (S)TRONG Trọng Hiếu.

Kho Báu - phiên bản kết hợp với Tuimi

Khác với phong cách quen thuộc từng gắn liền với những bản nhạc sôi động và vũ đạo bùng nổ nhưng chưa thật sự tạo được dấu ấn rõ nét, Trọng Hiếu trở lại với Kho Báu trong một diện mạo hoàn toàn mới: nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu qua concept thanh xuân vườn trường, một đề tài gần gũi, dễ chạm đến trái tim khán giả đại chúng.

Trọng Hiếu trở lại với Kho Báu trong một diện mạo hoàn toàn mới: nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn

Ngoài ra, Kho Báu còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu của nam ca sĩ, từ khâu sản xuất âm nhạc cho đến chiến lược quảng bá sau nhiều năm hoạt động. Sáng tác của Hứa Kim Tuyền có sự gần gũi, dễ tiếp cận người nghe. Qua giọng hát đầy chất riêng của Trọng Hiếu lại càng giúp khán giả nghe nhiều dễ nhớ, dễ thuộc hơn. Chính sự thay đổi này không chỉ mở ra một màu sắc âm nhạc mới mẻ cho quán quân Vietnam Idol , mà còn được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của (S)TRONG Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu nhận được kết quả xứng đáng từ Kho Báu

Thành công của Kho Báu không chỉ “làm nóng” lại tên tuổi của (S)TRONG Trọng Hiếu trên thị trường âm nhạc Vpop mà còn khẳng định sự linh hoạt và khả năng biến hoá của nam ca sĩ trong nhiều thể loại âm nhạc. Sau hơn 10 năm sự nghiệp chật vật, cuối cùng nam ca sĩ cũng tạo được dấu ấn trong mắt khán giả và nâng cao tên tuổi trong làng nhạc. Bước ra từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , (S)TRONG Trọng Hiếu đang từng bước ghi dấu ấn với công chúng. Kho Báu chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Bản thân Trọng Hiếu cũng rất xúc động trước tình cảm khán giả dành cho anh trong lần trở lại này

Bản thân Trọng Hiếu cũng rất xúc động trước tình cảm khán giả dành cho anh trong lần trở lại này. Trên Threads, Trọng Hiếu vừa đăng dòng trạng thái bày tỏ sự biết ơn “Bố ơi Có phải bố gửi thiên thần và những ánh SAO xuống trái đất để yêu thương và ủng hộ con k? Con yêu bố lắm lắm”. Phía dưới bình luận, người hâm mộ và cả đồng nghiệp để lại lời chúc, cổ vũ Trọng Hiếu. Sau nhiều năm, cuối cùng anh chàng cũng có lại 1 bản hit đủ để người người nhà nhà nhớ đến. Tâm huyết của STRONG Trọng Hiếu khiến fan vừa thương vừa tự hào.