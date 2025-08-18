Thời gian qua, cộng đồng mạng đã và đang xôn xao bàn tán về đội hình Anh Trai Say Hi mùa 2. Ngay khi công bố danh sách 30 nghệ sĩ nam, khán giả đại chúng không khỏi bất ngờ vì line-up mùa này trải dài biên độ không chỉ thế hệ tuổi tác mà còn lĩnh vực ngành nghề. Từ Ngô Kiến Huy, Karik, BigDaddy, Vũ Cát Tường đến Cong, Tez, Mason Nguyễn, Đỗ Nam Sơn…

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Phạm Đình Thái Ngân. Anh là 1 trong 2 cái tên mùa đầu tiên trở lại mùa tiếp theo. Điều này dấy lên không ít tranh cãi bởi một bộ phận khán giả hy vọng sẽ được thấy một loạt gương mặt mới toanh để khởi động một mùa mới. Việc tái xuất hiện trên sân khấu Anh Trai Say Hi một lần nữa bị cho sẽ là lợi thế đối với Thái Ngân - khi anh đã có một lượng fan nhất định.

Thái Ngân gây ra không ít tranh cãi khi trở lại mùa 2

Bên cạnh đó, Thái Nhân còn hút nhiều thảo luận nhờ visual “hack tuổi” đến khó tin. Sinh năm 1993, nam ca sĩ vẫn toát ra vẻ trẻ trung và điển trai như mới ngoài 20, đẹp không góc chết. Với bộ nhận diện chuẩn hot boy. Do vậy, dân tình không khỏi bất ngờ khi phát hiện Thái Ngân và B Ray là bạn đồng niên với nhau.

Anh chàng sở hữu visual điển trai như hotboy, trẻ trung hơn tuổi

B Ray nổi tiếng với ngoại hình sát gái, có phần sắc sảo và ngông hơn - đặc biệt là cả sự nghiệp của nam rapper gắn liền với hình tượng gai góc và mạnh mẽ. Điều này khiến người hâm mộ “lú lẫn”, đinh ninh Thái Ngân ít tuổi hơn nam HLV Rap Việt. Cả 2 vốn khác biệt trong phong cách âm nhạc, gần như không có mối liên hệ nào nên điều này càng trở nên “ú oà” hơn.

B Ray và Thái Ngân là đồng niên với nhau, hiện đều 32 tuổi

Không chỉ B Ray, Thái Ngân còn lớn tuổi hơn cả Robber - Quán quân Rap Việt mùa 4. Anh chàng sở hữu cá tính độc đáo, vẻ ngoài bụi bặm đậm màu sắc đường phố. Khi biết tuổi thật của Robber là 29 tuổi - kém Thái Ngân 3 tuổi - dân tình càng phải khâm phục khả năng “ngưng đọng thời gian” của giọng ca Có Chàng Trai Viết Trên Cây.

Quán quân Rap Việt mùa 4 - Robber - kém Thái Ngân 3 tuổi

Phạm Đình Thái Ngân, sinh năm 1993, là gương măt quen thuộc đối với cộng đồng yêu âm nhạc Việt. Trưởng thành từ các cuộc thi như Vietnam Idol, Học Viện Ngôi Sao, Nhân Tố Bí Ẩn... nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Thậm chí, anh chàng từng bị gán với danh “thi đâu rớt đó”. Mãi chưa tìm được chỗ đứng cho riêng mình, nam ca sĩ chuyển hứng sang hát cover sĩ chuyển hướng sang hát cover trên nền tảng YouTube và dần nhận được sự chú ý.

Phạm Đình Thái Ngân từng bị gán với danh “thi đâu rớt đó”

Làn sóng nhạc indie trỗi dậy mạnh mẽ tại Vpop ở thời điểm đó, giúp ca khúc Lạ của Phạm Đình Thái Ngân viral trở lại. Chính điều này tạo nên cơ duyên đưa anh đến 1 chương sách mới. Phạm Đình Thái Ngân lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ nhờ năng khiếu nghệ thuật đầy tiềm năng qua những sản phẩm cover. Anh được “chọn mặt mặt gửi vàng” đảm nhận vai lồng tiếng cho nam chính Mắt Biếc - Ngạn. 2 bản hit OST Từ Đó và Có Chàng Trai Viết Lên Cây cũng do anh thể hiện.

TỪ ĐÓ & CÓ CHÀNG TRAI VIẾT LÊN CÂY - Phạm Đình Thái Ngân - Mắt Biếc OST

Mắt Biếc là 1 hiện tượng gây sốt màn ảnh 2019. Nhờ bước đệm đó, tên tuổi của Phạm Đình Thái Ngân vụt sáng. Anh chàng “chạy job” các sự kiện lớn nhỏ, chia sẻ cát xê hiện giờ cao gấp hàng nghìn lần so với thời điểm chập chững vào nghề. Năm vừa qua, Phạm Đình Thái Ngân ghi danh vào show Anh Trai Say Hi, giúp anh chàng tiếp cận với tệp khán giả mới và đa dạng hơn.