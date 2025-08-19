Vừa qua, làng rap có phen dậy sóng với màn chào sân của con trai Cục trưởng Xuân Bắc - Bi Béo. Anh chàng lấy tên Thiên Ngự Nguyên debut bằng MV T9, remake từ ca khúc đang hot TikTok Anh Vui theo đúng phong cách MCK. Thả nhạc không cần báo trước, Bi Béo vẫn gây sốt khắp các nền tảng. Sau 6 ngày, MV T9 quay theo style không thể “cây nhà lá vườn” hơn đã thu về 2 triệu view và tạo trend mới hot không kém MCK.

Bi Béo lấy nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, ra MV T9

Màn debut của Bi Béo càng thêm hot khi được MCK trực tiếp “chấm điểm”. Tối 13/8, MCK chia sẻ MV T9 trên trang cá nhân có hơn 612 nghìn người theo dõi, tag thẳng Cục trưởng Xuân Bắc vào bài đăng trình bày ý kiến “chú ơi e nhà rap quế ô ka (PV: quá ô kê) luôn”. Thông qua dòng trạng thái này, có thể thấy MCK cực kỳ hứng thú với MV debut của Bi Béo. Bài đăng của MCK thu về 20 nghìn lượt tương tác trên Facebook chỉ sau 1 tiếng.

MCK chia sẻ bài rap của Bi Béo, tag thẳng Cục trưởng Xuân Bắc

Chưa hạ nhiệt với T9, Bi Béo lần nữa khiến rap fan rần rần chỉ với dòng trạng thái đăng trên tài khoản Threads tối 18/8. “HIEUTHUHAI please collab” (tạm dịch: HIEUTHUHAI làm ơn hợp tác) - không gửi email, nhắn tin cầu kỳ, Bi Béo mời rapper “đỉnh lưu” hợp tác chỉ bằng 3 chữ. Ngay lập tức, rap fan để lại hàng trăm bình luận dưới bài đăng của Bi Béo. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, tag HIEUTHUHAI và “đẩy thuyền” để màn collab này thành hiện thực.



Bi Béo gửi lời mời collab đến HIEUTHUHAI

Nhưng bên cạnh bình luận ủng hộ, nhiều tài khoản cũng “cà khịa” cả Bi Béo lẫn HIEUTHUHAI. Đứng trước bình luận tiêu cực, Bi Béo yêu cầu cộng đồng mạng bàn luận văn minh và khẳng định bản thân ngưỡng mộ âm nhạc của HIEUTHUHAI. Con trai Cục trưởng mời collab, nhiều người tò mò không biết phản ứng HIEUTHUHAI ra sao. Nếu cả hai thực sự “hữu duyên”, đây sẽ là màn hợp tác khiến truyền thông tốn giấy mực.

Chỉ mới ra “sương sương” 1 video remake, Bi Béo đang cho thấy độ hot đáng gờm. Không rõ cậu chàng có tính theo sự nghiệp “đóng tune” làm nhạc hay không, nhưng đây cũng là 1 lựa chọn khá tiềm năng khi sản phẩm đầu tay của Bi Béo gây tiếng vang như hiện tại. Được MCK ủng hộ, nay lại thẳng thắn gửi lời mời collab cho HIEUTHUHAI, dân tình khẳng định Bi Béo chính là “con tướng” mạnh nhất làng rap.

