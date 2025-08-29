Hiện tượng nhạc Việt

Còn Gì Đẹp Hơn - sáng tác của Nguyễn Hùng - đang là ca khúc hot bậc nhất của nhạc Việt dịp Đại lễ 2/9. Sau một tháng phát hành, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ chạm mốc 10 triệu lượt nghe/xem trên nền tảng YouTube, đang phủ sóng trên tất cả nền tảng và là đối thủ xứng tầm cho MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy.

Vài tháng trước, Nguyễn Hùng được nhắc đến nhiều từ thành công của bản nhạc Phép Màu. Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn có điểm chung là những ca khúc mang ca từ giản dị, gần gũi, viết trên vòng hòa thanh đơn giản và phối khí không có gì phức tạp, đúng chất của một nghệ sĩ Indie như Nguyễn Hùng. Chính sự gần gũi, chân thành ấy làm nên chất nhạc ngay lập tức chạm vào cảm xúc khán giả.

Nguyễn Hùng có 2 ca khúc liên tiếp gây sốt.

Âm thầm tỏa sáng

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn phát hành vào ngày 27/7. Đây là "phát súng" đầu trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh Mưa Đỏ. Ngay từ đầu, sáng tác mới của Nguyễn Hùng được chú ý trên mạng, đặc biệt là những video chèn nhạc Còn Gì Đẹp Hơn trên TikTok.

Khi phim Mưa Đỏ ra mắt, nhanh chóng thống trị các cụm rạp, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn có bệ phóng mạnh mẽ để tỏa sáng trên thị trường âm nhạc. Trong 3 ngày gần nhất, tính riêng nền tảng YouTube, mỗi ngày MV thu hút gần một triệu view. Đây là kết quả của việc bản nhạc Còn Gì Đẹp Hơn gây sốt trên mạng xã hội, tiếp cận đông đảo khán giả và người nghe đổ ngược về YouTube/các nền tảng số để thưởng thức trọn vẹn bài nhạc.

Câu hát "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về / Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng / Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước / Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn", thuộc phần điệp khúc của Còn Gì Đẹp Hơn, là điểm nhấn lớn nhất giúp ca khúc lan tỏa mạnh mẽ. Đây chính là yếu tố quyết định giúp một đoạn nhạc Còn Gì Đẹp Hơn được đề xuất cho phần lớn thước phim sáng tạo nội dung trên TikTok.

Dịp Đại lễ Quốc khánh, những thước phim của lịch sử Việt Nam được nhắc lại. Trong số đó, trận chiến bảo vệ Thành cổ năm 1972 là một trong những tuyến nội dung lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Và trong tuyến nội dung về trận Thành cổ Quảng Trị ấy, có một chi tiết gây xúc động mạnh là những chàng sinh viên hăng hái ra trận khi đang ở độ tuổi đẹp nhất đã mãi mãi nằm xuống ở Thành cổ Quảng Trị, đánh đổi bằng xương máu vì độc lập đất nước.

Tiếng hát của Nguyễn Hùng, với ca từ "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" đã chạm cảm xúc người nghe. Khi phim Mưa Đỏ ra rạp, trận Thành cổ Quảng Trị được nhắc lại nhiều hơn nữa. Câu hát: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về" vừa là nỗi ám ảnh, cũng là niềm tự hào, trở nên nổi bật trong tất cả bản nhạc "yêu nước" đang cạnh tranh trên đường đua.

Với một đoạn điệp khúc "ăn tiền", Nguyễn Hùng có thêm bản hit cho sự nghiệp. So với các đồng nghiệp đua nhau ra nhạc ở thời điểm này như Hòa Minzy, Tùng Dương, DTAP, Phương Mỹ Chi, sản phẩm của Nguyễn Hùng không đầu tư quá mạnh. Song, chỉ cần một điều là gắn liền cùng phim Mưa Đỏ, Còn Gì Đẹp Hơn có lợi thế quá lớn để lan tỏa tự nhiên và mở rộng tệp người nghe.

Không dễ để một nghệ sĩ Indie tỏa sáng ở đường đua nhạc Việt như Nguyễn Hùng.

Hiện tượng nhạc Việt

Trước khi Còn Gì Đẹp Hơn gây sốt, Nguyễn Hùng thành hiện tượng với ca khúc Phép Màu. Cũng là bản nhạc gắn liền với phim điện ảnh, Phép Màu âm thầm lan tỏa, được nghe nhiều từ TikTok trước khi gây khuynh đảo nhạc Việt. Sau 6 tháng, bản nhạc hút 49 triệu lượt nghe/xem trên YouTube và gần 20 triệu lượt trên Spotify. Từ đầu năm, độ phủ sóng của Phép Màu có lẽ chỉ sau Bắc Bling.

Ca khúc Phép Màu gắn với tên Maydays (một nhóm có Nguyễn Hùng), hiện chỉ phát hành duy nhất một sản phẩm trên Spotify. Và kênh Spotify cá nhân của Nguyễn Hùng cũng chỉ mới đăng tải 2 sản phẩm là 5 ngón bàn tay và Còn Gì Đẹp Hơn .

Một tân binh như Nguyễn Hùng, liên tiếp tạo hit, đang là hiện tượng thú vị của nhạc Việt. Từ khá lâu, nhạc Việt mới lại có một nghệ sĩ Indie len lỏi vào đường đua âm nhạc và tạo hit như Nguyễn Hùng, hay trường hợp của Thịnh Suy ngày trước với Một Đêm Say.

Cuộc chạy đua tiềm lực giữa các ca sĩ/rapper/nhà sản xuất khiến thị trường nhạc Việt ngày càng ít "đất" cho nghệ sĩ Indie. Bên cạnh đó, sự nổi lên từ các game show mang tinh thần "góp gạo thổi cơm chung", cùng làm nhạc để phủ sóng đường đua. Cơ hội cho nghệ sĩ Indie ngày càng ít khi phần lớn nằm ngoài tiêu chuẩn của số đông, là khi ra nhạc, phải quay MV, đầu tư mạnh vào khâu truyền thông quảng bá.

Các nghệ sĩ Indie, đặc biệt là những tên tuổi mới như Nguyễn Hùng, phải cạnh tranh đường đua bằng âm nhạc thuần túy, lấy chất lượng ca từ, giọng hát làm điểm tựa. Giọng hát Nguyễn Hùng chưa tới độ chín về kỹ thuật nhưng có âm sắc đẹp, lạ, sự mộc mạc cần có của nghệ sĩ Indie.

Ca từ Nguyễn Hùng viết ra cũng nổi trội nhất ở sự chân thành, gần gũi, điển hình như 2 câu trong điệp khúc của Phép Màu: "Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau / Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau".

Chỉ những điều đơn giản, Nguyễn Hùng thành cảm hứng của giới nghệ sĩ Indie, vượt qua nhiều sản phẩm được tổ chức họp báo rầm rộ, "đốt tiền" để quảng bá, thậm chí là tung chiêu trò của các đồng nghiệp nổi hơn ở Vpop.