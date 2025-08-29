Cát-xê gây sốc của Khởi My

Khởi My sinh năm 1990, là ca sĩ cực nổi tiếng của showbiz Việt trong khoảng thời gian 2010 - 2017 với loạt hit nổi bật như Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ, Vì Sao, Góc Nhỏ Trong Tim…. Cô sinh ra trong một gia đình nhiều khó khăn, cha sa vào cờ bạc, để mẹ một mình gồng gánh mưu sinh. Vì vậy, từ nhỏ, cô phải chứng kiến cảnh mẹ thường xuyên gánh củi ra chợ bán, nuôi con bằng lao động tay chân. Sau này, khi Khởi My bày tỏ ước mơ làm ca sĩ, mẹ cô không ngần ngại gom góp số tiền ít ỏi, đưa con lên thành phố tìm cơ hội.

Khởi My - Vì Sao

Bước ngoặt sự nghiệp của Khởi My đến vào năm 2013, khi cô trở thành quán quân Gương Mặt Thân Quen. Khởi My nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vpop. Trang fanpage chính thức của Khởi My là một trong những fanpage nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 1 triệu lượt theo dõi - con số hiếm có ở thời điểm đầu thập niên 2010. Đặc biệt, nhóm fan của Khởi My còn nổi tiếng về độ trẻ trung, sôi nổi, thường xuyên tổ chức offline quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành.

Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên

Không chỉ thành công với các bản hit trên nền tảng nghe nhạc, Khởi My còn là “nữ hoàng YouTube Việt” một thời. Những MV như Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ hay Anh Ở Đâu thu hút hàng chục triệu lượt xem, thành tích ấn tượng trong bối cảnh YouTube Việt Nam khi đó còn sơ khai. Việc Khởi My liên tục có sản phẩm viral đã góp phần đưa cô trở thành một trong những ca sĩ giải trí được săn đón nhất.

Khởi My còn là “nữ hoàng YouTube Việt” một thời

Khởi My và Kelvin Khánh là couple hot nhất thời điểm 2014 - 2015

Ngoài ca hát, Khởi My còn gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình. Với phong cách hoạt bát, gần gũi, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, đặc biệt trong các chương trình dành cho khán giả trẻ. Chính sự đa dạng này giúp Khởi My xây dựng hình ảnh “sạch”, bền bỉ và tạo ra một lượng khán giả trung thành hiếm có trong showbiz Việt.

Khởi My vẫn không kén chọn sân khấu

Dù nổi tiếng, Khởi My vẫn không kén chọn sân khấu. Cô có mặt từ các sự kiện lớn đến sân khấu tỉnh, hội chợ. Có thời điểm, lịch diễn dày đặc khiến Khởi My rơi vào tình trạng mất tiếng nhưng vẫn tiếp tục chạy show để kịp phục vụ khán giả. Năm 2018, thông tin cát-xê hội chợ của Khởi My được tiết lộ khoảng 30 triệu đồng/show. Con số này cũng chỉ mang tính tham khảo nhưng vẫn gây sốc vì quá “mềm” so với tên tuổi Khởi My khi ấy. Nhiều người đồn đoán, cát-xê Khởi My không thể dưới 9 con số (trên 100 triệu đồng).

Nghỉ đi hát vẫn là “bạch nguyệt quang” Vbiz

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Khởi My bất ngờ tổ chức đám cưới với Kelvin Khánh vào năm 2017. Trước đó, cả hai từng nhiều lần được fan “đẩy thuyền” nhưng hiếm khi công khai nói về chuyện tình cảm. Chính vì vậy, thông tin cặp đôi chính thức về chung một nhà khiến cả showbiz lẫn khán giả không khỏi bất ngờ.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Khởi My bất ngờ tổ chức đám cưới với Kelvin Khánh vào năm 2017

Sau hôn lễ, Khởi My và Kelvin Khánh chọn lối sống kín tiếng, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết cả hai có chung quan điểm: không muốn ồn ào, không thích bon chen thị phi. Thay vì chạy show dày đặc như trước, Khởi My dành nhiều thời gian hơn cho sở thích cá nhân như tập gym, du lịch và đặc biệt là chơi game. Cô còn trở thành streamer, thường xuyên trò chuyện, giao lưu với người hâm mộ qua các buổi phát sóng trực tiếp.

Khởi My tái xuất trong Ca Sĩ Mặt Nạ năm 2022

Đáng chú ý, khi tái xuất trong Ca Sĩ Mặt Nạ năm 2022, Khởi My khiến Trấn Thành và khán giả bất ngờ khi thừa nhận nguyên nhân “nghỉ hát” xuất phát từ món quà cưới đặc biệt: “Chồng em mua cho em một dàn máy chơi game, thế là em nghiện game, rồi không muốn đi hát nữa”. Nhiều fan hài hước bình luận, Khởi My thời trẻ “cày” quá nhiều, nay đủ đầy đến mức… không còn mặn mà showbiz.

Dù rời xa sân khấu, Khởi My vẫn giữ được sức hút đặc biệt

Dù rời xa sân khấu, Khởi My vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Những ca khúc cũ như Vì Sao, Mưa Rơi Vào Phòng,... vẫn thường xuyên được khán giả trẻ tìm nghe lại, thậm chí viral trở lại trên mạng xã hội. Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn show thực tế làm bệ phóng để tái xuất, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngày Khởi My trở lại với âm nhạc. Chính sự khan hiếm ấy khiến cô được xem như “bạch nguyệt quang” của Vbiz - một cái tên đủ để khiến fan nhớ nhung, mong ngóng dù đã rời xa ánh đèn sân khấu nhiều năm.