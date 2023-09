Bích Phương - Khởi My dạo này chăm chỉ quá không quen, netizen trêu: Hai chị hết tiền nạp game rồi à?

Tối 6/8 vừa qua, Cừu Bông Khởi My là gương mặt tiếp theo lộ diện tại The Masked Singer mùa 2. Kết quả này không quá khiến dân tình bất ngờ, bởi từ sân khấu đầu tiên của Cừu Bông, chất giọng và luyến láy đặc trưng đã giúp fan khẳng định chắc chắn đây chính là Khởi My. Điều làm người ta quan tâm hơn cả là, sau quãng thời gian dài cưới Kelvin Khánh và “ở ẩn", giọng ca Người Yêu Cũ đã trở lại với sự nghiệp ca hát.

Cừu Bông của The Masked Singer mùa 2 chính là Khởi My

Bên cạnh màn lộ mặt của Cừu Bông Khởi My, một cái tên khác ngồi ở vị trí cố vấn The Masked Singer cũng được khán giả gọi tên - Bích Phương. Tưởng không liên quan nhưng Bích Phương và Khởi My lại có chung một điểm: sự nghiệp thành công nhưng thích ở nhà chơi game hơn đi hát. Cả hai chăm chỉ đi show được netizen trêu "phải chăng các chị đã hết tiền nạp game".

Khởi My góp mặt nhiều sân khấu lớn nhỏ, tham gia The Masked Singer

Khởi My từng là giọng ca nữ nổi tiếng đắt show những năm 2009-2013. Thành công với loạt hit quốc dân khán giả 9X thuộc nằm lòng như Vì Sao, Người Yêu Cũ, Gửi Cho Anh... Năm 2017, Khởi My thông báo đã về chung một nhà cùng “nam chính trong mơ" Kelvin Khánh và lui về ở ẩn, không còn ra mắt sản phẩm. Cô nàng duy trì tương tác cùng fan trên MXH, chia sẻ cuộc sống hôn nhân thoải mái và còn lấn sân sang làm streamer game. Năm 2023, Khởi My rục rịch tái xuất làm người hâm mộ rất vui mừng.

Kể từ khi công bố cưới Kelvin Khánh, Khởi My dần lui khỏi showbiz, ở nhà làm streamer game

Cừu Bông của Ca Sĩ Mặt Nạ sớm đã được dân tình gọi tên Khởi My. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng thường góp giọng tại các liveshow bán vé. Dù đã hơn 5 năm không ra mắt sản phẩm mới, nhưng âm nhạc của Khởi My vẫn có sức sống trong một bộ phận khán giả nhất định. Giọng ca trong trẻo ngày nào hiện tại đã trưởng thành hơn. Sau màn lộ diện, fan mong Khởi My sẽ sớm lấy lại phong độ và ra nhạc mới.

Gần đây, Khởi My vừa tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ vừa góp mặt trong nhiều sân khấu live

Bích Phương liên tục đi show, rời công ty quản lý lâu năm

Kể từ Sóng 23 đến hiện tại là Cố vấn tại Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Bích Phương là gương mặt liên tục xuất hiện trong nhiều show lớn nhỏ. 2 năm vừa qua, ngoài ra nhạc quảng cáo, Bích Phương không trở lại quảng bá làm fan cực kì nhung nhớ. Dù chưa ra nhạc trở lại, nhưng Bích Phương đã sớm phủ sóng MXH bởi sự "mặn mòi" khi tham gia show, phát ngôn nào cũng được netizen truyền tay nhau nhiệt tình.

Kể từ Sóng 23, Bích Phương liên tục xuất hiện trong nhiều show lớn nhỏ

Từng chia sẻ một cách hài hước "trong thời gian không ra nhạc em chỉ muốn nằm thôi" phần nào hé lộ cuộc sống đầy thư giãn của Bích Phương. Thời gian vừa qua, Bích Phương nói lời cùng 1989s Entertainment. Việc rời xa người cộng sự lâu năm như Tiên Cookie càng khiến dân tình tò mò về âm nhạc mới của Bích Phương. Cô nàng cũng hé lộ khả năng sẽ làm nhạc Tết cộng với việc nữ ca sĩ quyết định "bước ra khỏi nhà", chăm xuất hiện trước công chúng là tín hiệu đáng mừng dự báo cho màn comeback hoành tráng trong năm nay.