"Bắc Thùy Chi - Nam Khởi My" lâu lắm mới hát chung: Mỗi người hay một vẻ, netizen bồi hồi như được trở về thời thanh xuân

Mới đây, Thùy Chi và Khởi My đã có một đêm nhạc chung tổ chức tại Đà Lạt. Sự hội ngộ giữa 2 nữ ca sĩ được xem là "thanh xuân" của hàng triệu khán giả đã khiến người hâm mộ xao xuyến. Ở giai đoạn hoàng kim, khán giả có câu "Bắc Thùy Chi - Nam Khởi My" để chỉ 2 nữ ca sĩ với chất giọng trong trẻo, hát những bản tình ca nhẹ nhàng ở 2 "đầu cầu" Bắc - Nam. Những năm sau này, Thùy Chi đã chính thức "Nam tiến", hoạt động chuyên nghiệp khi về với công ty của ViruSs trong khi Khởi My lại rời xa ánh đèn sân khấu để làm một "game streamer".

Thời gian gần đây, Thùy Chi được đông đảo khán giả trẻ thêm chú ý khi chính là mascot Tí Nâu tại The Masked Singer mùa đầu tiên, gây ấn tượng bởi khả năng bẻ giọng cùng sự tinh quái "ngầm". Trong khi đó, Khởi My được netizen chắc nịch không ai khác ngoài nữ ca sĩ đứng sau mascot Cừu Bông ở mùa 2 The Masked Singer. Chính vì quá nhiều nhân duyên như thế, tiết mục song ca của Thùy Chi và Khởi My luôn nhận được sự chú ý của khán giả.

Thùy Chi song ca Khởi My với ca khúc Xe Đạp.

Không chỉ là "biểu tượng thanh xuân", mà ca khúc cả hai song ca cũng là bản hit "thanh xuân" Xe Đạp. Không cần phải nói, cả hai đã mang đến một bầu trời hồi ức về những năm tháng tươi đẹp. Khởi My đảm nhận những quãng cao không mấy khó khăn trong khi Thùy Chi cũng vốn là một giọng nữ cao, nay đảm nhận những quãng trầm, đẹp. Phần hòa giọng của cả hai nhẹ nhàng, tạo tổng thể vô cùng dễ chịu. Tất nhiên với vai trò từng là một giảng viên thanh nhạc, Thùy Chi vẫn xử lí tinh tế, điêu luyện hơn Khởi My nhưng cảm xúc 2 giọng ca mang đến vẫn trọn vẹn.



Phần trình diễn của cả hai làm sống dậy kí ức thanh xuân.

Netizen cảm thán:

- Như quay lại thời 10 năm trước, thời còn Yahoo Messenger, mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng.

- Thực sự xúc động quá, nhớ lại lúc xưa ra tiệm net để nghe nhạc 2 bả chứ đâu.

- Tí Nâu và Cừu Bông song ca à...