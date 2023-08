Bất ngờ đi hát trở lại, Khởi My nói: “Đừng đồn em bùng nổ, cứ xem như em hết tiền nạp game”

Khởi My là một trong những giọng ca được yêu mến, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên sau khi kết hôn, Khởi My dần ít xuất hiện trên sân khấu, cô dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, cũng như chăm sóc gia đình.

Khởi My từng khiến khán giả tiếc nuối khi bỏ ngỏ sự nghiệp ca hát đang thăng tiến.

Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện trở lại tại một số sân khấu âm nhạc. Cùng với đó, Khởi My cũng chia sẻ đang thực hiện MV khiến người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ đang rục rịch trở lại làng nhạc Việt.

Tuy nhiên, Khởi My lên tiếng, làm rõ lý do về lần trở lại này. Cô chia sẻ: "Khởi My hát lại là vì mình nghỉ đủ lâu mình thấy nhớ sân khấu rồi, nhớ khán giả của mình!... Lần này mình muốn được hát thôi, được ra 1-2 bài hát mới để mọi người nghe cho vui thôi, già rồi đừng đồn em bùng cháy, bùng nổ. Cứ xem như em hết tiền nạp game cũng được nha".

Khởi My tiết lộ lý do quay trở lại ca hát sau thời gian dài vắng bóng.

Chia sẻ của Khởi My thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người hâm mộ ủng hộ nữ ca sĩ ca hát và nóng lòng chờ đón sản phẩm mới của Khởi My: "Nhớ chị quá, chị ra bài hát mới nhanh đi"; Chị làm gì cũng được, miễn chị hát là được"; "Chờ bài hát mới của chị";...

Khởi My sinh năm 1990, từng đoạt giải nhất Tiếng hát học đường 2007. Năm 2013, ca sĩ đoạt giải quán quân Gương mặt thân quen. Cô ghi dấu với loạt bản hit như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ...

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Khởi My lại bỗng nhiên ít hoạt động. Giọng ca Vì sao không ngần ngại bộc bạch rằng cảm thấy không còn phù hợp với môi trường showbiz: "Không phải Khởi My rời showbiz mà là khi mà mình làm nghề đến một thời gian nhất định thì bắt đầu nhận ra rằng là sẽ có những bạn thuộc tốp sau rất giỏi và mình không còn phù hợp nữa. Hát thì hát thôi chứ mình không còn cố gắng đu theo để tạo hit hoặc là làm một cái gì đó vượt qua sức của mình".

Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân coi trọng tình yêu và hạnh phúc hơn là tiền tài và vật chất, nên mới quyết định tạm gác lại công việc để dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.