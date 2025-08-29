Công nghệ hệ 10 bàn nâng DMX: Concert Em Xinh “Say Hi” sẽ có sân khấu chuẩn quốc tế?

Hệ thống bàn nâng tự động: Công nghệ đằng sau "phép màu" sân khấu

Hệ thống DMX Lift Table tại concert Em Xinh "Say Hi" gồm 10 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi chiếc có khả năng chịu tải lên tới 1,2 tấn - tương đương trọng lượng của một chiếc ô tô nhỏ. Công nghệ vận hành bằng xích cứng đảm bảo khả năng chịu tải trọng lớn và độ ổn định tối đa. Toàn bộ hệ thống có thể nâng đỡ tổng cộng 12 tấn, đủ để hỗ trợ những tiết mục quy mô lớn với nhiều vũ công, đạo cụ, với sự an toàn tuyệt đối.

Điểm đặc biệt nằm ở khả năng điều khiển chính xác đến từng milimet, với toàn bộ hệ thống đồng bộ theo thời gian thực thông qua lập trình DMX. Biên độ chuyển động linh hoạt từ 600mm đến 3600mm, kết hợp với cao độ sân khấu để tạo nên nhiều hiệu ứng nâng hạ độc đáo từ âm lên dương.

Tốc độ vượt trội lên tới 12 mét mỗi phút cho phép thay đổi vị trí nhanh, mượt và chính xác. Hệ thống được thiết kế với cấu trúc tăng cứng bốn mặt hình chữ X cùng động cơ công suất 7,5 kW, giúp hoạt động êm ái, giảm tiếng ồn, ổn định trong toàn bộ hành trình.

Đạo diễn sân khấu có thể biến sàn diễn thành một không gian động, nơi các khối hình học thay đổi liên tục, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều sống động ngay trước mắt khán giả từ hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô, đến hình khối đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng. Khi đồng bộ với LED, laser, bàn nâng tạo thành "mặt phẳng động" giúp hiệu ứng hình ảnh trở nên chân thực và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Thay vì chỉ xem một buổi diễn, khán giả sẽ bước vào một hành trình thị giác - âm thanh - công nghệ hòa quyện, với quy mô tương đương các show diễn tầm cỡ trên thế giới.

Làn sóng đầu tư công nghệ sân khấu: Khi ngành giải trí Việt "lột xác"

Nhiều sân khấu quốc tế cũng áp dụng công nghệ bàn nâng khá tương đồng. Eurovision 2025 sử dụng 34 cột nâng thông minh, được điều khiển bằng 6 kênh DMX. Tour Permission to Dance On Stage của nhóm BTS áp dụng hệ thống bàn nâng Versa Scissor Lifts, được đồng bộ hóa thông qua công nghệ DMX. Beyoncé trong tour Renaissance World Tour đầu tư hệ thống TAIT Navigator giúp nâng hạ những thiết bị nặng hàng tấn, tương thích với hệ thống ánh sáng và hiệu ứng DMX. BLACKPINK trong tour Born Pink World Tour cũng sử dụng các loại bàn nâng kiểu kéo hoặc thang máy.

Độ đầu tư của concert Em Xinh "Say Hi" cho thấy ngành sản xuất chương trình giải trí Việt đang tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ tiên tiến từ thế giới không chỉ nâng cao chất lượng chương trình trong nước, mà khẳng định tiềm năng "xuất khẩu văn hóa" của nước ta.

Từ năm 2023, các sự kiện âm nhạc Việt chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sân khấu. Các nhà sản xuất không ngừng nâng cao chất lượng dàn dựng, ứng dụng màn hình LED khổng lồ, công nghệ chiếu 3D, các hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại. Các sự kiện ngày càng chú trọng đến yếu tố thị giác, tạo ra những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

Ngoài tạo tiền đề cho sự mở rộng quy mô của các dự án tương lai, việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp các nghệ sĩ Việt có thêm công cụ để truyền tải âm nhạc sinh động, ấn tượng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam đang ngày càng tiếp cận nhiều khán giả quốc tế.

Concert ngày 13/9 tại Vạn Phúc City quy tụ 30 Em Xinh cùng dàn khách mời gồm các Anh Trai JSOL, Anh Trai Dương Domic, Anh Trai Quang Hùng MasterD, Anh Trai Pháp Kiều, Anh Trai WEAN, Anh Trai Gemini Hùng Huỳnh, Anh Trai HURRYKNG, Tăng Duy Tân. Các hạng vé từ SkyLounge đến Fanzone đều đi kèm quà tặng đặc biệt như lightstick phiên bản giới hạn, card bo góc, khăn bandana, cùng cơ hội soundcheck và chụp ảnh với thần tượng.