Trong làng nhạc Hoa ngữ, không thiếu những nghệ sĩ từng được gọi là “tượng đài thanh xuân”. Nhưng để duy trì ánh hào quang suốt hàng chục năm và vẫn khiến khán giả phải thốt lên là visual đỉnh của chóp mỗi lần xuất hiện thì lại là chuyện không phải ai cũng làm được. Vương Lực Hoành chính là một trường hợp như vậy, một trong những mỹ nam hiếm hoi mà thời gian dường như chẳng thể chạm tới.

Vương Lực Hoành vừa có tài, vừa có sắc, danh tiếng chỉ thua mỗi Châu Kiệt Luân trong giới âm nhạc Trung Quốc

Điển hình như mới đây, khi xuất hiện trong concert tại Thượng Hải thuộc tour diễn The Best Place , nam ca sĩ khiến cả khán phòng như vỡ oà trong cảm xúc. Nam nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu với giọng hát được mệnh da là “lá phổi sắt”, hát liền tù tì vài chục bài hát khi đã chạm ngưỡng U50. Điều gây bất ngờ hơn cả sức trình diễn của Vương Lực Hoành là làn da căng mịn, vẻ ngoài rạng rỡ cùng body săn chắc. Dù diện outfit đơn giản với quần jeans, áo phông mặc ngoài áo giữ nhiệt, hình ảnh Vương Lực Hoàng cầm guitar đứng giữa ánh đèn rực rỡ đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot search.

Visual chạm ngưỡng 50 của nam ca sĩ gây sốc

Outfit đơn giản nhưng càng toát lên vẻ trẻ trung như lão hóa ngược

Bảo sao fan ví như "ăn thịt đường tăng"

Đối với những nonfan không thường xuyên nghe nhạc và theo dõi Vương Lực Hoành, nam ca sĩ nay đã bước sang tuổi 49, sinh năm 1976. Trong khi nhiều nam nghệ sĩ cùng thời đã lui về sau hậu trường hay đánh mất phong độ, “thiên vương” một thời vẫn duy trì được sức hút đỉnh cao cả về ngoại hình lẫn giọng hát. Nhờ khả năng “đóng băng thời gian”, ngôi sao họ Vương điển trai như hotboy, nhìn vào cứ tưởng mới ngoài 30.

Ai không biết có lẽ cũng nghĩ anh chỉ ngoài 30

Trên các trang MXH, netizen còn gọi anh là “visual bất chấp thời gian” hay “ăn thịt đường tăng”, vừa trẻ trung, vừa đầy sức sống - một hình ảnh mà ngay cả thế hệ đàn em cũng khó vượt qua. Visual cực phẩm và thần thái của nam nghệ sĩ này gần như không thay đổi so với cách đây hàng chục năm.

Visual và thần thái thuộc hàng cực phẩm sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật

Chuỗi show The Best Place được tổ chức hoành tráng tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc và châu Á. Đáng chú ý, mỗi đêm diễn đều cháy vé chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó theo ghi nhận từ ekip, 30 nghìn vé concert tại Hàng Châu đã được bán hết trong vòng 15 giây, hội phe vé và thị trường chợ đen đẩy giá vé lên cao gấp nhiều lần. Đêm nhạc sold out trong vỏn vẹn 1 giây với tổng cộng 1,15 triệu người xếp hàng, chứng minh sức hút bền bỉ của nam ca sĩ.

Nhà thi đấu Thể thao Olympic Hàng Châu có sức chứa 80 nghìn người vẫn sold out 3 đêm diễn

Nam ca sĩ còn trổ tài bắn rap tại đêm nhạc ở Hàng Châu

Thượng Hải vốn là điểm dừng được mong chờ nhất trong tour The Best Place . Ban đầu được lên lịch với 2 đêm 16 - 17 tháng 8, nhưng sức hút khổng lồ đã khiến ekip phải bổ sung thêm hai buổi đặc biệt, một vào ngày 15/8 và một vào ngày 18/8 - trong buổi này còn gây chú ý với sự xuất hiện của khách mời Nhậm Hiền Tề.

"Nơi tốt nhất không ở đâu xa mà chính là ngay lúc này" là thông điệp cốt lõi mà Vương Lực Hoành muốn truyền tải khi đứng trước hàng chục nghìn khán giả yêu thương mình

Anh và khán giả hòa làm một, hòa cùng âm nhạc

Vương Lực Hoành đã mang đến loạt hit đã làm nên tên tuổi như Forever Love, Kiss Goodbye, cùng nhiều bản phối mới kết hợp giữa pop và R&B - thể loại mà anh vốn được mệnh danh là “ông hoàng”. Không chỉ dừng ở âm nhạc, phần dàn dựng sân khấu, hiệu ứng ánh sáng cũng được đầu tư công phu, biến mỗi show diễn thành một bữa tiệc giải trí mãn nhãn.

Một trong những màn biểu diễn ấn tượng của Vương Lực Hoành trong đêm diễn tại Thượng Hải

Sau hơn 2 thập kỷ đứng trên sân khấu, Vương Lực Hoành vẫn chứng minh đẳng cấp ngôi sao hạng A. Giữa thị trường âm nhạc luôn thay đổi và cạnh tranh khốc liệt, anh vẫn giữ vững dấu ấn riêng, từ giọng hát live đỉnh cao, ngoại hình trẻ trung đến phong cách biểu diễn bùng nổ. The Best Place không chỉ là tour diễn mà còn là minh chứng rằng với Vương Lực Hoành, tuổi tác thực sự chỉ là một con số, anh vẫn đủ sức để cạnh tranh với lớp trẻ hiện nay.