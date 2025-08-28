Cứ đến các dịp lễ trọng đại của đất nước, khán giả lại tìm video biểu diễn của Võ Hạ Trâm. Giọng hát được khổ luyện chuyên nghiệp từ môi trường Nhạc viện, cộng với thần thái sân khấu, khả năng xử lý những ca khúc bất hủ đã giúp Võ Hạ Trâm tạo nên công thức rất riêng mà chỉ cô mới có. Khi thị hiếu giới trẻ thay đổi, các show diễn chính luận cũng cài cắm yếu tố giải trí để gần gũi với khán giả, thì Võ Hạ Trâm cũng trở thành giọng ca được săn đón bậc nhất trong làn sóng “concert quốc gia”.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Võ Hạ Trâm trong năm nay chính là khi cất cao tiếng hát mở màn Đại lễ sáng 30/4. Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đưa thẳng ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình lên top 1 trending, góp phần đưa ca khúc tỷ view thêm phần lan toả. Sau màn trình diễn hot nhất Đại lễ 30/4, Võ Hạ Trâm “nối chuỗi” bằng loạt concert quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 9 và Quốc khánh 2/9.

Võ Hạ Trâm cập nhật lịch trình của mình để khán giả tiện theo dõi

Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm cập nhật lịch trình của mình để khán giả tiện theo dõi. Chỉ trong khoảng 10 ngày - từ 22/8 đến nay, Võ Hạ Trâm đã xuất hiện ở hàng chục sân khấu/sự kiện lớn nhỏ. Điểm qua có thể kể đến như sự kiện riêng (22/8), Lễ khai mạc Sport Festival 2025 ở Phan Thiết (23/8), sự kiện riêng (sáng 26/8), THTT Giải bóng chuyền Cảnh sát Công an Quốc tế ở TP.HCM (tối 26/8), show Khởi Hừng Đông ở TP.HCM (27/8), Hành Trình Rực Rỡ ở Ninh Bình (sáng 29/8), sự kiện riêng (tối 29/8), Tôi Yêu Việt Nam Carawolrd ở Cam Ranh, Khánh Hoà (31/8), THTT Hoà Nhịp Non Sông (2/9),... và còn hàng loạt lịch trình kín mít từ ngày 3 - 11/9. Võ Hạ Trâm còn thông báo cô sẽ “nghỉ xả hơi” từ ngày 11/9 - 23/9.

Mẹ Yêu Con - Võ Hạ Trâm (Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim)

Trong tháng 8 này, sân khấu bùng nổ nhất của Võ Hạ Trâm chính là Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8. Trước 50 nghìn khán giả đổ bộ SVĐ Mỹ Đình, Võ Hạ Trâm đã có những giây phút xúc động nhất sự nghiệp. Giọng ca của cô vang đến đâu, khán giả khóc đến đấy. Stage Mẹ Yêu Con tiếp tục viral, khẳng định sức hút của Võ Hạ Trâm trong chuỗi show concert quốc gia đầy tự hào.

Giọng ca của cô vang đến đâu, khán giả khóc đến đấy

Võ Hạ Trâm tỏa sáng trên sân khấu

Các show diễn Võ Hạ Trâm nhận đều mang tính cộng đồng hoặc sự kiện cấp Nhà nước. Lịch trình của Võ Hạ Trâm không chỉ san sát nhau, mà có ngày cô còn chạy 2 show, cho thấy sức ảnh hưởng của giọng ca thực lực hàng đầu. Chính bản thân nữ ca sĩ cũng bất ngờ trước tần suất làm việc này, cô bày tỏ sự biết ơn, tự hào vì đã được cống hiến.

Ông xã Ấn Độ và 2 con là điểm dựa tinh thần cho nữ ca sĩ

Đáng nói, ngoài việc cống hiến cho âm nhạc, nghệ thuật thì Võ Hạ Trâm còn chăm lo chu toàn cho gia đình. Ông xã Ấn Độ và 2 con là điểm dựa tinh thần cho nữ ca sĩ. Vừa phát triển sự nghiệp, vừa quan tâm gia đình không phải điều dễ dàng.

Chồng Võ Hạ Trâm đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp, thường ủng hộ tài chính cho nữ ca sĩ đầu tư sản phẩm. Điển hình như MV Về Với Em, chồng Võ Hạ Trâm đầu tư tận 5 tỷ đồng. Mới đây nhất, Võ Hạ Trâm ra MV về đất nước - Nguyện Là Người Việt Nam . Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Hạ Trâm chia sẻ ông xã cũng góp sức vào màn tái xuất này. Sự nghiệp, gia đình tròn đầy, Võ Hạ Trâm được nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ.

Không sai khi nói Võ Hạ Trâm chính là “mẹ hai con đắt show nhất concert quốc gia”

Nhìn vào lịch trình thời gian qua, khán giả lại càng quý công sức cống hiến của bà mẹ hai con Võ Hạ Trâm. Không sai khi nói Võ Hạ Trâm chính là “mẹ hai con đắt show nhất concert quốc gia”.