Chỉ mới ra mắt được khoảng 5 ngày nhưng cho đến hiện tại, MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy vẫn đang trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được quan tâm nhất hiện nay. Hiện MV đang thu về hơn 6,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận là những câu chuyện đầy xúc động của những khán giả có người thân là anh hùng liệt sĩ.
Bên cạnh câu chuyện chính xoay quanh Hòa Minzy và Tạ - nhân vật trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ đảm nhận thì khán giả còn không khỏi xót xa trước khoảnh khắc một chiến sĩ bị cụt tay do sự tàn khốc của chiến tranh vỡ òa hạnh phúc khi đoàn tụ với mẹ.
MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - Hòa Minzy
Sau khi xem cảnh quay này, nhiều khán giả cho rằng Hòa Minzy và ekip đã hóa trang cho các nhân vật để lột tả nét trần trụi nơi bom đạn. Chỉ xuất hiện khoảng 3 giây nhưng người xem cũng vô cùng xúc động và cảm nhận được để có được hòa bình như ngày hôm nay, các chiến sĩ đã mất mát rất nhiều về cả tinh thần lẫn thể chất.
Tuy nhiên trên thực tế, nam diễn viên đảm nhận vai diễn này ở ngoài đời cũng bị thương tật ngón tay và anh từng không ngại ngần chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, diễn viên đảm nhận vai chiến sĩ bị mất bàn tay có tên thật là Nguyễn Văn Hoàn - nghệ danh Hiun Nguyễn.
Vào đầu tháng 8, anh chàng từng chia sẻ về bàn tay bị tật của mình: "Nhiều người hay hỏi em rằng tay em bị làm sao, vì sao em lại bị như thế này. Từ hồi nhỏ khoảng 7-8 tháng tuổi, em có ngã vào chậu than, tay em chống vào chậu than. Chỉ sơ sẩy một chút em sẽ bị bỏng toàn người. May mắn rằng đây chỉ là cái tay của em thôi. Đây là một lời cảnh tỉnh cho các gia đình đang có con nhỏ hãy lưu ý những vật dụng liên quan đến lửa. Đặc biệt là bếp sưởi nóng vào mùa đông".
Hiun Nguyễn (Nguyễn Văn Hoàn) sinh năm 2007. Anh chàng từng lọt Top 3 Tỏa Sáng Tài Năng năm 2023, Á quân gameshow Lá Xanh, Top 11 BLV Việt Năm năm 2022. Dù trên MV xuất hiện với hình ảnh lấm lem, lam lũ sau chiến đấu tại chiến trường nhưng ngoài đời, Hiun Nguyễn lại sở hữu gương mặt trắng sáng không hề thua kém các idol.
Trên trang cá nhân, Hiun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với nhan sắc thư sinh, bảnh bao. Có thể thấy dù gặp khiếm khuyết trên cơ thể nhưng anh chàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, theo đuổi đam mê nghệ thuật và không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân.
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn , ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.