Chỉ mới ra mắt được khoảng 5 ngày nhưng cho đến hiện tại, MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy vẫn đang trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được quan tâm nhất hiện nay. Hiện MV đang thu về hơn 6,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận là những câu chuyện đầy xúc động của những khán giả có người thân là anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh câu chuyện chính xoay quanh Hòa Minzy và Tạ - nhân vật trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ đảm nhận thì khán giả còn không khỏi xót xa trước khoảnh khắc một chiến sĩ bị cụt tay do sự tàn khốc của chiến tranh vỡ òa hạnh phúc khi đoàn tụ với mẹ.

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - Hòa Minzy

Khoảnh khắc chiến sĩ và mẹ đoàn tụ với bàn tay bị cụt do sự tàn khốc của chiến tranh gây nhiều xót xa

Sau khi xem cảnh quay này, nhiều khán giả cho rằng Hòa Minzy và ekip đã hóa trang cho các nhân vật để lột tả nét trần trụi nơi bom đạn. Chỉ xuất hiện khoảng 3 giây nhưng người xem cũng vô cùng xúc động và cảm nhận được để có được hòa bình như ngày hôm nay, các chiến sĩ đã mất mát rất nhiều về cả tinh thần lẫn thể chất.

Tuy nhiên trên thực tế, nam diễn viên đảm nhận vai diễn này ở ngoài đời cũng bị thương tật ngón tay và anh từng không ngại ngần chia sẻ về vấn đề này. Theo đó, diễn viên đảm nhận vai chiến sĩ bị mất bàn tay có tên thật là Nguyễn Văn Hoàn - nghệ danh Hiun Nguyễn.

Vào đầu tháng 8, anh chàng từng chia sẻ về bàn tay bị tật của mình: "Nhiều người hay hỏi em rằng tay em bị làm sao, vì sao em lại bị như thế này. Từ hồi nhỏ khoảng 7-8 tháng tuổi, em có ngã vào chậu than, tay em chống vào chậu than. Chỉ sơ sẩy một chút em sẽ bị bỏng toàn người. May mắn rằng đây chỉ là cái tay của em thôi. Đây là một lời cảnh tỉnh cho các gia đình đang có con nhỏ hãy lưu ý những vật dụng liên quan đến lửa. Đặc biệt là bếp sưởi nóng vào mùa đông".

Hiun Nguyễn chia sẻ về bàn tay bị thương của mình

Hiun Nguyễn (Nguyễn Văn Hoàn) sinh năm 2007. Anh chàng từng lọt Top 3 Tỏa Sáng Tài Năng năm 2023, Á quân gameshow Lá Xanh, Top 11 BLV Việt Năm năm 2022. Dù trên MV xuất hiện với hình ảnh lấm lem, lam lũ sau chiến đấu tại chiến trường nhưng ngoài đời, Hiun Nguyễn lại sở hữu gương mặt trắng sáng không hề thua kém các idol.

Trên trang cá nhân, Hiun Nguyễn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với nhan sắc thư sinh, bảnh bao. Có thể thấy dù gặp khiếm khuyết trên cơ thể nhưng anh chàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, theo đuổi đam mê nghệ thuật và không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân.

Hình ảnh ngoài đời của Hiun Nguyễn

Anh chàng gây ấn tượng bởi nhan sắc thư sinh, bảnh bao

Những hình ảnh khiến nhiều người nhận xét nhan sắc không kém cạnh idol

Sau khi góp mặt vào MV của Hòa Minzy, Hiun Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý của khán giả