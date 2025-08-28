Không hổ danh là “bài hát mùa hè 2025”, Golden từ phim Kpop Demon Hunters đã trở thành hiện tượng nhạc số toàn cầu. Ca khúc Golden được thể hiện bởi Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami, đảm nhận vai trò giọng hát cho nhóm nhạc tưởng tượng HUNTR/X. Golden được khen ngợi nhờ chất nhạc Kpop pha lẫn với electropop hiện đại, giai điệu mạnh mẽ cùng thông điệp truyền cảm hứng về sự chấp nhận bản thân. Golden dẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng đình đám trong nhiều tuần, là ca khúc hot nhất thế giới hiện nay.

Golden - HUNTR/X

Dù đã ra mắt được hai tháng, Golden vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ khi tiếp tục giữ ngôi đầu trên iTunes, Spotify cùng loạt BXH lớn khác, đồng thời cán mốc hơn 235 triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức. Theo World Music Awards, ca khúc đã thống trị #1 Spotify Global Daily suốt 34 ngày liên tiếp, đồng thời vươn lên vị trí số một tại Spotify Daily Mỹ. Không chỉ vậy, nhạc phim Kpop Demon Hunters còn dẫn đầu các nền tảng Apple Music, Amazon Music và YouTube Music tại Mỹ trong hai tuần liền.

Nhóm nữ ảo tạo nên lịch sử âm nhạc chưa từng có

Theo Vulture, riêng tuần từ 1-7/8, bản hit này ghi nhận tới 31,7 triệu lượt stream, 8,4 triệu lượt phát radio và 7.000 bản bán ra chỉ tính tại thị trường Mỹ. Đồng thời, Golden đã chạm đỉnh #1 UK Singles Chart và đây là bài hát Kpop thứ hai trong lịch sử làm được điều này, sau PSY - Gangnam Style (2012). Tờ People gọi đây là “ca khúc mùa hè 2025 không thể chối từ”.

Audrey Nuna, EJAE và Rei Ami tham dự buổi chiếu đặc biệt KPop Demon Hunters vào ngày 16/6/2025 tại Los Angeles, California

Hiện tượng Golden còn bùng nổ tại các suất chiếu sing-along ở Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand. Các khán giả tại rạp chiếu không chỉ hát vang mà còn nhảy và cosplay theo ca khúc. Trên diễn đàn r/KpopThoughts, nhiều người hâm mộ đánh giá “Âm nhạc hiện đại, được xử lý kỹ lưỡng, riêng Golden và What It Sounds Like cực kỳ gây nghiện”. Cộng đồng Reddit cũng bày tỏ sự cuồng nhiệt với ca khúc Golden, nhiều người xem qua rồi vẫn muốn hát lại, thậm chí sẵn sàng học lời tiếng Hàn để hát theo ca khúc.

Bước ra từ bộ phim hoạt hình “ăn khách” nhất trong lịch sử của Netflix và hiện đứng thứ hai trong số phim được xem nhiều nhất toàn cầu của nền tảng này - Kpop Demon Hunters, ca khúc Golden đã tạo nên cột mốc lịch sử. Đây là ca khúc đầu tiên của nhóm nữ Kpop (dù là nhóm giả tưởng) đạt No.1 Billboard Hot 100, sau 24 năm kể từ Destiny’s Child - Bootylicious (2001). Sau bảy tuần liên tiếp trong Hot 100 , thành tích này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ với Kpop . Đặc biệt, hiệu ứng Golden còn đem về 18 triệu USD cho Kpop Demon Hunters tại Mỹ và Canada chỉ trong vài ngày, với hàng nghìn suất chiếu cháy vé nhờ các buổi sing-along.

Golden là OST phim đầu tiên xuất phát từ một bộ phim hoạt hình Kpop trên Netflix vươn đến các BXH âm nhạc toàn cầu

Golden là OST phim đầu tiên xuất phát từ một bộ phim hoạt hình Kpop trên Netflix vươn đến các BXH âm nhạc toàn cầu. Các trang thông tin khẳng định, Golden đã vượt khỏi giới hạn của một sản phẩm OST để trở thành hiện tượng Kpop toàn cầu, cho thấy sự đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của âm nhạc Hàn Quốc bên cạnh những cái tên như BLACKPINK hay BTS. Giới chuyên môn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một ca khúc nhạc phim hoạt hình do nhóm nhạc ảo thể hiện lại có sức bật mạnh mẽ đến như vậy.

So sánh với các sản phẩm được ra mắt cùng thời điểm, ngay cả BLACKPINK với Jump cũng không đủ sức để cạnh tranh trực diện. Cho tới thời điểm hiện tại, Golden vẫn đang khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu với loạt thành tích ấn tượng và trở thành tâm điểm yêu thích của hàng triệu khán giả trên thế giới.

Sự thành công vang dội của bộ phim nhờ Golden

Ở Hàn Quốc, Golden cũng đã vượt Ditto - NewJeans để trở thành ca khúc có số giờ PAK (#1 tất cả BXH thuộc iChart) lâu nhất lịch sử. Với chuỗi #1 chưa ngừng nghỉ, Golden còn có khả năng sẽ là bài hát đầu tiên của Hàn Quốc cán mốc 1000 giờ PAK. Nếu điều này xảy ra, cả Kpop sẽ phải "xách dép" cho nhóm nữ ảo HUNTR/X.

Ngay cả BLACKPINK với Jump cũng không đủ sức để cạnh tranh trực diện với nhóm nữ ảo

Sự thành công vang dội của bộ phim khiến nhiều trang thông tin cho rằng Kpop Demon Hunters có thể góp mặt tại Oscar 2026 hai hạng mục quan trọng là Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc hay nhất, trong đó Golden được đánh giá là ứng cử viên sáng giá, tương tự như Naatu Naatu trước đây. Không dừng lại ở đó, album nhạc phim còn lập nên kỳ tích hiếm thấy khi có tới bốn ca khúc cùng lúc lọt Top 10 Billboard Hot 100: Golden, How It’s Done, What It Sounds Like, Free, thành tích vốn chỉ từng xuất hiện với Waiting to Exhale OST.