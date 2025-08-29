Thời gian qua, những sự kiện quy mô lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo ra sức hút chưa từng có: từ sân vận động tới quảng trường đều chật kín khán giả. Không còn cảnh người xem chỉ “ngồi xem và vỗ tay”, thay vào đó, hàng chục nghìn người chủ động xếp hàng, săn vé như đi xem show ca nhạc thần tượng, thể hiện sự háo hức muốn hòa mình vào một bầu không khí lễ hội đậm chất đại chúng.

Thời thế thay đổi, kéo theo nhu cầu thưởng nhạc - trải nghiệm giải trí của công chúng cũng dịch chuyển nhiều. Những chương trình nghệ thuật chính luận giờ đây không chỉ dành riêng cho những nghệ sĩ gạo cội, mang tính hàn lâm mà còn là sân chơi của những gương mặt trẻ của Vpop, giúp mở rộng biên độ khán giả ở nhiều lứa tuổi. Nhìn qua một lượt “show chậu” thời gian gần đây và sắp tới, một nhân vật xuất hiện với tần suất dày đặc chính là SOOBIN.

Khởi động dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, SOOBIN chơi lớn khi chạy tới 2 concert trong ngày 23/8. Anh chàng là người thứ 3 thuộc đội hình nghệ sĩ Việt có mặt tại 8WONDER - Moments Of Wonder được tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội). SOOBIN mang đến 1 sân khấu đa dạng thể loại, khoe trọn được bộ kỹ năng all-rounder của mình như hát ballad, rap, ca chèo, múa quạt, chơi đàn bầu. Sau set diễn gồm 7 ca khúc, “hoàng tử” tiếp tục sang tới đêm nhạc thứ 2.

Từ Đông Anh, SOOBIN phải nhanh chóng di chuyển tới SVĐ Mỹ Đình để kịp biểu diễn tại Trạm Yêu - Chạm Yêu . Sau thành công từ Trạm Yêu 1 đầu năm nay, SOOBIN trở lại một lần nữa để chung vui với đại gia đình KINGDOM lẫn Gai con. Được biết, nam ca sĩ ở lại đến cuối để hát chung một ca khúc với các anh em đồng nghiệp, nên có thể nói, SOOBIN phải đến đêm mới được nghỉ ngơi chút.

Đến hôm sau tức ngày 24/8, SOOBIN phải bay vào Nam để chuẩn bị kịp cho concert Sao Nhập Ngũ. Chương trình biến hóa nhiều set dàn dựng, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ nên việc theo kịp ekip là rất cần thiết. Đáng mừng, SOOBIN vẫn hoàn thiện phần thể hiện một cách trọn vẹn, dù người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng với lịch trình gần như không có thời gian nghỉ cua anh.

Ngày 26/8, SOOBIN ra lại Hà Nội cho đêm nhạc Việt Nam Trong Tôi. Thời tiết chuyển biến khó lường, concert dính đúng đợt mưa lụt do chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 5 nên gây ra không ít trở ngại cho cả khán giả lẫn các ngôi sao trình diễn. Ngoài ra, theo đúng kế hoạch, SOOBIN sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt mang tên 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Với dàn line-up siêu khủng, concert lần này dự kiến sẽ thu hút 30 nghìn khán giả. Sắp tới vào ngày 6-7/9, SOOBIN sẽ còn tham gia 2 đêm concert encore Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Là một trong những gương mặt nổi bật nhất Vpop hiện giờ, không bất ngờ khi SOOBIN có thời gian biểu mệt nghỉ đến vậy. Người hâm mộ không những ngưỡng mộ về độ hot của SOOBIN mà còn tò mò về mức thù lao anh chàng nhận được trong các tuần lễ hưởng ứng 2/9 này.

Cuối năm 2024, vài nguồn tin khẳng định 550 - 750 triệu đồng là con số mà các bầu show phải bỏ ra để mời được SOOBIN. Đây là 1 con số cao so với mặt bằng chung, có thể xếp ở mức sao hạng A. Sau gần 1 năm, con số này có thể đã tăng hơn so với thời điểm được bật mí. Nếu vẫn tính cát-xê 750 triệu đồng, SOOBIN có lẽ đã “bỏ túi” 3 tỷ đồng chỉ nhờ 4 đêm nhạc.

Có thể thấy, SOOBIN dần trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và những chương trình kỷ niệm tầm quốc gia. Không còn đóng khung trong hình ảnh “hoàng tử ballad” ngày nào, anh ghi dấu ấn bằng sự đa dạng: từ những bản tình ca sâu lắng đến những màn trình diễn mang màu sắc R&B, hip-hop đầy sôi động. Đặc biệt, nam ca sĩ thường mang đến những sân khấu chỉn chu và được đầu tư kỹ lưỡng.

