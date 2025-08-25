Tối 24/8, concert Sao Nhập Ngũ 2025 chính thức diễn ra tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng nhất thời gian này như SOOBIN, Hoà Minzy, Trang Pháp, Chi Pu, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hậu Hoàng, Anh Tú, Hải Đăng Doo, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng, Linh Ngọc Đàm, Pháo,... Hàng loạt tiết mục đặc sắc được dàn sao kỳ công chuẩn bị, luyện tập khắt khe dành cho đêm diễn đặc biệt. Hướng đến ngày toàn dân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, concert Sao Nhập Ngũ mang trọn vẹn tinh thần quân nhân lên sân khấu, kể những câu chuyện xúc động về niềm tự tôn dân tộc thông qua âm nhạc.

SOOBIN diễn Dancing In The Dark tại concert Sao Nhập Ngũ

Trong đó, SOOBIN đang khiến người hâm mộ “luỵ tim” vì màn trình diễn khoe trọn giọng hát nội lực, ngọt ngào. Thời gian này, SOOBIN chạy show liên tục, trước Sao Nhập Ngũ còn diễn cả 8 tiết mục tại 8WONDER. Vậy mà giọng ca vẫn dày, chắc. Dân tình ngỡ ngàng trước thể lực của SOOBIN. Trên một sân khấu ý nghĩa như concert Sao Nhập Ngũ, SOOBIN đã mang đến màn trình diễn đậm tinh thần Việt Nam, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu. Tiết mục Dancing In The Dark, SOOBIN tinh tế viết lại phần lời tiếng Anh sang tiếng Việt. Verse mới bay bổng, cho thấy khả năng viết lời đáng gờm của SOOBIN.

SOOBIN hoá thân thành người lính, đổi lời tiếng Việt cho ca khúc hit

Một chi tiết được chú ý không kém ở tiết mục Dancing In The Dark là nữ chính diễn đôi với SOOBIN. Cô công chúa được lựa chọn riêng cho bản tình ca này chính là Yên Đan - hotgirl từng gây sốt ở concert ALL-ROUNDER hồi tháng 5. Hoá vào vai công chúa, Yên Đan khiến người xem mê mẩn bởi sắc vóc yêu kiều, chuẩn hình tượng. Mỹ nhân này hot “rần rần” sau màn hoá công chúa của SOOBIN tại ALL-ROUNDER.

Yên Đan gây sốt ở concert SOOBIN hồi tháng 5

Nay, Yên Đan một lần nữa tái ngộ SOOBIN trên sân khấu Sao Nhập Ngũ. Không còn diện lễ phục, váy công chúa lộng lẫy, SOOBIN và Yên Đan khoác lên mình bộ áo lính, chân chất, giản dị mà vô cùng thần thái. Ngoại hình cân xứng giữa SOOBIN và Yên Đan khiến sân khấu Sao Nhập Ngũ sáng bừng. Cả hai hoá thân vào cặp đôi yêu nhau, chàng trai vì tiếng gọi Tổ quốc mà rời xa bạn gái. Diễn xuất ăn ý khiến người xem xúc động. Câu kết tiết mục, cả khán đài hú hét khi “công chúa” Yên Đan nhắn với SOOBIN rằng “chờ anh về”.

Yên Đan hội ngộ SOOBIN, đóng vai bạn gái chờ người yêu đi chiến đấu

Tiết mục Dancing In The Dark của SOOBIN, với màn tái xuất của “công chúa” Yên Đan nhanh chóng viral MXH. Nhiều fan không khỏi ghen tị với cô gái “số hưởng”, 2 lần được làm ngoại lệ của SOOBIN. Ở 2 lần kết hợp, SOOBIN đều diễn cùng Yên Đan rất tình tứ, ánh mắt ngọt ngào tan chảy. Dân tình đùa rằng, Yên Đan phải xinh đến mức nào thì SOOBIN mới “dán mắt vào”. Yên Đan sinh năm 1997, là một KOL nổi tiếng trên MXH với những video làm đẹp triệu view. Không khó hiểu khi cô nàng sở hữu nhan sắc cực phẩm.

Nhan sắc "công chúa" Yên Đan trong lần 2 làm ngoại lệ của SOOBIN: