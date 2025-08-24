“Điều quan trọng không phải có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”

Tối ngày 21/8, Trung Quân đã tung ra MV Hạt Ngọc Trắng, 5 tháng sau khi tái xuất Vpop với EP B.U.I. Gần đây, khi cả nước rộn ràng trong không khí kỷ niệm những ngày lễ trọng đại, nhiều nghệ sĩ đã chọn đưa tình yêu quê hương vào trong âm nhạc. Tuy nhiên, Trung Quân vẫn để lại dấu ấn riêng biệt, mang đến hình ảnh và kể câu chuyện về Tổ quốc theo cách của chính mình. Khi cả nước đang hướng đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Hạt Ngọc Trắng được kỳ vọng sẽ được ngân vang khắp phố phường.

Ca khúc mở đầu bằng giai điệu êm dịu và nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang cao trào, kịch tính, thể hiện tinh thần kiêu hãnh của người Việt qua những ca từ gắn bó với làng quê. Biểu tượng “hạt ngọc” trở thành “sợi chỉ” xuyên suốt, vừa gợi sự mộc mạc, gần gũi, vừa khắc họa vẻ đẹp thuần khiết của đất nước và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

HẠT NGỌC TRẮNG - Trung Quân

Không màu mè phức tạp, MV đi theo hướng tối giản nhưng mang tính biểu tượng: từ cánh đồng lúa chín, đàn chim bay, đến lá cờ đỏ sao vàng - tất cả được lồng ghép vào với nhau để khắc họa tinh thần yêu nước phấp phới. Trung Quân xuất hiện trong hai sắc thái: bình dị giữa đồng lúa và mạnh mẽ trong sắc đỏ của Quốc kỳ. Đây được xem như một cách nói lên vẻ đẹp quê hương, cũng như niềm tự tôn - tự hào dân tộc.

Nhờ dàn dựng đơn giản mà giàu ý nghĩa, giọng hát của Trung Quân trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh chàng dạo đầu với cách nhấn nhả ấm áp, gần gũi rồi bắt đầu bùng nổ ở phần điệp khúc. Cách xử lý tinh tế này đã thành công khơi dậy cảm xúc trong người nghe. Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc thuộc top đầu thế hệ cùng lứa, từng khúc hát được Trung Quân cất lên đều vang dội tới trái tim khán thính giả, mang đến rung động khó nói.

Người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến tới giọng hát đỉnh nóc của Trung Quân, khen ngợi anh chàng gần như vẫn duy trì được chất lượng thanh nhạc sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực và thông điệp yêu nước của nam ca sĩ cũng được ghi nhận rộng rãi - không phô trương mà dung dị, tập trung vào tầng lớp ca từ và giai điệu hào sảng.

Netizen hy vọng sáng tác lần này sẽ được đón nhận rộng rãi hơn. Một số người chỉ ra, có lẽ đây là món quà mà Trung Quân mong muốn gửi tặng tới những người con Việt Nam, con số hiển thị không phải là mục tiêu của nam ca sĩ. Điều này có thể lý giải anh chàng không hề o bế, chạy truyền thông cho dự án âm nhạc mới toanh.

Chia sẻ về ca khúc, Trung Quân cho biết anh đã “bị chinh phục ngay từ những giai điệu đầu tiên. Bởi trong đó có một nguồn năng lượng rất trong trẻo, vừa gợi nhớ quá khứ, vừa mở ra một niềm tin mới. Hình ảnh 'hạt ngọc’ trong ca khúc là điều mà Quân rất tâm đắc, vì gắn liền với hạt lúa, với sự no đủ và văn hoá của người Việt Nam mình. Đây là bài hát mà Quân muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và niềm tự hào - không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một người con của đất nước này”.

Nam ca sĩ cũng khẳng định không lo ngại việc trùng lặp khi nhiều nghệ sĩ cùng khai thác chủ đề tình yêu quê hương. Anh nhấn mạnh: “Quân nghĩ rằng, tình yêu nước hay lòng tự hào dân tộc là một đề tài rộng lớn và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể tìm thấy một câu chuyện, cảm xúc riêng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”.

Giữa làn sóng hàng loạt concert quốc gia và sản phẩm âm nhạc hướng về đất nước, không tránh khỏi tình cảnh khán giả đại chúng đang “choáng chợp', dẫn đến thị trường đang bị “loãng” đi phần nào. Tất nhiên, tâm huyết các nghệ sĩ đặt vào âm nhạc vẫn luôn là điều trân quý và xứng đáng được hưởng ứng nồng nhiệt.