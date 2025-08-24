Tối 23/8, loạt sao thế giới như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI và DPR IAN đã có mặt tại đại nhạc hội 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder. Sau khi làm "náo loạn" tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 6 vừa qua, DPR IAN đã khiến cả MXH Việt Nam chao đảo, trở thành “chồng quốc dân” thế hệ mới. Để chào đón DPR IAN trở lại biểu diễn chỉ sau 2 tháng, V-Dreamers đã tất tay chơi lớn với các dự án khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, các fan đã cùng chung tay để chuẩn bị màn hình LED cỡ lớn đặt tại trung tâm thương mại trên con phố đắt giá Bà Triệu, loạt banner cùng vật dụng "xinh yêu" cho đến both checkin được thiết kế mang đậm màu sắc cá nhân của DPR IAN.

DPR IAN chuẩn “rể Việt” ở 8WONDER

Ở lần gặp trước, DPR IAN đã thể hiện rõ tình cảm với mảnh đất hình chữ S. Biểu diễn xong, anh chàng còn nán lại Hà Nội tận 1 tuần, được fan bắt gặp đi food-tour toàn Hà Nội. DPR IAN được fan gọi với biệt danh thân thương - “rể Việt”. Đáp lại, anh chàng thường cập nhật hình ảnh thăm thú, cực kỳ “luỵ Việt Nam”. Điều này thể hiện rõ qua việc DPR IAN nhận lời biểu diễn tại 8WONDER, nhanh chóng tái ngộ fan Việt chỉ sau 2 tháng.

Gặp gỡ DPR IAN

Trước lúc sân khấu sáng đèn, DPR IAN có khoảnh khắc thân mật, gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ may mắn trong phần Meet & Greet. Tại đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện nhanh với DPR IAN về những cảm xúc đặc biệt khi anh quay trở lại Hà Nội, biểu diễn 8WONDER.

DPR IAN cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được fan Việt đón nhận

Biết tên tuổi viral và được fan Việt Nam vô cùng ủng hộ, DPR IAN cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Anh luôn cố gắng trình diễn hết mình trên sân khấu, và trải nghiệm trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả Việt rất tuyệt vời.

“Trước hết thì… khi tôi đến Việt Nam, đó là lần đầu tiên của tôi. Như bạn vừa đề cập, tôi không biết sẽ phải kỳ vọng điều gì. Nhưng tôi luôn mong muốn được đến Việt Nam để biểu diễn. Không chỉ để biểu diễn mà còn để tham quan, bởi vì tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam. Nhiều người bạn của tôi ở Úc cũng là người Việt. Nên tôi vốn đã luôn muốn đến đây. Và khi có cơ hội biểu diễn cho khán giả Việt Nam, thì đó thực sự là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Bởi vì mọi người vô cùng thân thiện và ấm áp. Và khán giả thực sự biết cách cháy hết mình. Vì vậy, với tôi không khó để là chính mình trên sân khấu. Và thật sự tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam. Bởi đó thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời đối với tôi. Và chính vì điều đó tôi có thêm động lực để quay lại lần thứ hai và tiếp tục biểu diễn. Tôi thực sự rất biết ơn. Xin cảm ơn rất nhiều”, DPR IAN cảm thán.

Về món phở, DPR IAN cuồng đến mức ăn tận 4 bát liền

Quay trở lại lần này, DPR IAN cài cắm một chút mới lạ vào set trình diễn, anh chàng mong fan Việt sẽ nghe và nhận ra. “Thực ra thì chúng tôi đã thay đổi phần intro một chút để phù hợp hơn. Tôi nghĩ có một chi tiết nhỏ không biết có nên tiết lộ không, nhưng tôi có thêm vào phần intro một đoạn nhạc ngắn lấy cảm hứng từ nhạc truyền thống Việt Nam. Khoảng 2–4 giây ở phần mở đầu, tôi rất tò mò không biết khán giả Việt Nam có nhận ra không. Đó là điều tôi muốn thử, như một điểm đặc biệt dành cho khán giả.”

Luỵ đồ ăn Việt Nam, đương nhiên DPR IAN sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tìm thêm các món ăn ngon. Anh chia sẻ, sau đêm diễn sẽ “ăn sập Hà Nội”, tìm món ngon. Anh chàng thích món bún chả và sẽ mời cả ekip ăn cùng. Về món phở, DPR IAN cuồng đến mức ăn tận 4 bát liền “Tôi rất thích phở. Và điều thú vị là phở Hà Nội có nước dùng rất trong. Tôi đặc biệt thích nước dùng trong. Lần trước tôi đã ăn đến 4 bát liền. Tôi ăn hơi nhiều, nhưng thực sự rất thích”, DPR IAN cảm thán.

DPR IAN chuẩn bị câu nói “Anh yêu tất cả các em” rất cẩn thận để lên sân khấu giao lưu với fan

Trước khi lên sân khấu trình diễn, DPR IAN gửi lời yêu đến fan Việt. Anh chàng đã chuẩn bị phần giao lưu này rất cẩn thận, nói rành mạch câu “Anh yêu tất cả các em”. Với DPR IAN, tình cảm với fan Việt ngày càng sôi trào. Lần trở lại này, dường như anh còn “luỵ” Việt Nam hơn cả lần trước. Xuất hiện với diện mạo điển trai như hoàng tử, từng đường nét nam tính cùng visual lai tây hút mắt, DPR IAN chính thức phá đảo 8WONDER.

DPR IAN hút hết ánh nhìn trong đêm diễn 8WONDER:

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ hàng đầu khu vực do Tập đoàn Vingroup tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Vé được mở bán chính thức từ 1/8/2025 tại website: https://8wonder.vn Giá vé khởi điểm từ 600.000 VNĐ, giúp đông đảo khán giả có cơ hội trải nghiệm đại nhạc hội đỉnh cao theo cách riêng. Các hạng vé đa dạng từ standing zone năng động đến seating zone thoải mái, và VIP zone giới hạn, đi kèm các quyền lợi hấp dẫn như lightstick, vòng tay, bộ merchandise độc quyền, đồ uống và ẩm thực 5 sao tùy hạng vé."



