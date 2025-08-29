Hóa ra đây là lý do Linh Ngọc Đàm khui lại drama bánh kem trà xanh, có liên quan đến 1 Em Xinh?

Dù đã chính thức kết thúc, tàn dư đêm Chung kết Em Xinh Say Hi vẫn âm ỉ “cháy” khắp sóng mạng. Đặc biệt nhất phải kể đến hạng mục Best 5. Không những Phương Ly và 52Hz “bay màu”, mà thứ hạng của Lamoon và LyHan cũng dấy lên nhiều tranh cãi.

Một bên cho rằng LyHan không xứng đứng chung mâm với 4 người còn lại; Bên kia thì khẳng LyHan đáng lẽ phải giành chức vô địch. Cộng thêm làn sóng chỉ trích vốn vẫn chưa hạ nhiệt từ các tập trước, nữ ca sĩ trẻ chính là nhân vật bị réo gọi tên nhiều nhất đêm Chung kết Em Xinh với nhiều phản ứng tiêu cực.

LyHan là nhân vật bị réo gọi tên nhiều nhất đêm Chung kết Em Xinh

Mới đây, “Threads City” bất ngờ xôn xao trước thông tin Linh Ngọc Đàm thả tim không những 1 mà 2 bài đăng điều hướng hạ bệ LyHan. Đầu tiên, 1 tài khoản so sánh lượng antifan với tần suất lên bài của LyHan là tương đương nhau, ám chỉ cộng đồng thù ghét cô nàng khá lớn, rải rác khắp nền tảng MXH này.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như dân tình phát hiện Linh Ngọc Đàm thả tim bài đăng tiêu cực này. Chưa hiểu nước đi này là sao thì nữ streamer một lần nữa tương tác với bài đăng chê bai phần trình diễn của LyHan trong Em Xinh.

Linh Ngọc Đàm

Linh Ngọc Đàm "lỡ tay" thả tim 2 bài đăng anti LyHan

Nội dung dòng trạng thái đó là: “Vậy màn thể hiện của Live Stage nào LyHan nổi bật nói mình nghe? Đi thi ai chả có khả năng hát, nhảy, quan trọng là cái danh hiệu Á quân của LyHan không xứng đáng, có nhiều người xứng đáng hơn”. Hành động “lỡ tay” này làm nhiều netizen tin rằng, Linh Ngọc Đàm đang ẩn ý “đá xoáy” cô em thân thiết.

Xuyên suốt cuộc thi, phong độ thất thường đã trở thành thế khó cho LyHan để chiếm được tình cảm từ số đông khán giả. Được ca ngợi là all-rounder trên các trang thông tin và báo chí, càng về sau, LyHan càng để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy kỹ nàng chỉ thuộc dạng “nhàng nhàng”: màu giọng lạ, hát ổn, nhảy bình thường, gần như không rap và sáng tác. Điều này càng gợi lên drama “buff bẩn” hay “con cưng” của BTC.

Sau khi nắm bắt được tình hình, Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng đính chính. Cô nàng cho biết, bản thân lướt rất nhiều bài khen chê trên Threads trong một ngày, nên việc cô vô tình ấn thả tim vào một vài bài đăng bất kỳ là cũng không tránh khỏi. Cô nàng khẳng định đã phải giải thích tận 3 lần, nên không lý do gì mà cô cố tình tỏ thái độ với LyHan để bàn dân thiên hạ chỉ trích.

“Đàm Tổng” chia sẻ thêm, nếu thật sự có hiềm khích, cô đã không giúp đỡ LyHan trong khoản “lên đồ” đi thi Em Xinh. Được biết, tại chính sân khấu AAA - nơi LyHan viral với màn dance break - bộ trang phục màu xám thuộc BST thời trang do Linh Ngọc Đàm làm chủ. Mỹ nhân 9x còn phải đăng story để “check legit” lần nữa rằng giữa cả 2 không hề có ganh ghen gì.

Cô lên án nhóm antifan hoặc người hâm mộ quá khích đã công kích nặng nề cô, cho rằng họ quá nhạy cảm và overthinking. Chính điều này sẽ dễ đẩy những người yêu quý LyHan ra xa. Được biết, Linh Ngọc Đàm và LyHan có tình bạn tốt đẹp. Cả 2 cùng là TikToker có tiếng khi nền tảng bày vừa mới “cập bến” Việt Nam. Trong quá khứ, không ít video quay chung hát hò, nhảy múa được 2 cô gái đăng tải lên trang cá nhân. Dù bây giờ không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng netizen tin rằng, Linh Ngọc Đàm và LyHan vẫn ủng hộ nhau trong thời gian qua.

Linh Ngọc Đàm hỗ trợ phần trang phục cho LyHan

Linh Ngọc Đàm và LyHan có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm trước

Số đông dân mạng đều đứng về phía Linh Ngọc Đàm, đồng thời chỉ trích ngược lại bộ phận antifan vì không chịu buông tha cho nữ streamer. Một số ý kiến phân tích, chính nhờ việc đeo bám dai dẳng Linh Ngọc Đàm sẽ tạo cơ hội để team qua đường có ác cảm với LyHan hơn. Hơn thế nữa, vì tính cách thẳng thắn nên Linh Ngọc Đàm càng dễ bị dẫn dắt vào các vụ đôi co cùng antifan, để “mồi lửa” cô nàng khui lại drama “bánh kem trà xanh” năm xưa.

Đến tối 27/8, Linh Ngọc Đàm bất ngờ đáp trả 1 bài đăng trên threads nhắc lại loạt lùm xùm từng xảy ra giữa cô, hội bạn và Thiều Bảo Trâm - vốn đã chìm xuống từ lâu. Trong bài đăng, Linh Ngọc Đàm thừa nhận mình từng hành xử thiếu sáng suốt, can thiệp vào chuyện riêng của người khác và coi đó là một sai lầm. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan trong câu chuyện năm xưa như Thiều Bảo Trâm, anh T và chị HT. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là lời xin lỗi này lại mang một sắc thái khá khó hiểu.

"Trong lúc không tỉnh táo, mình đã làm ra hành động khiến bản thân hối hận rất nhiều năm trời, đó là đăng story, xen vào việc chẳng phải của mình, một việc mình chỉ được xem từ một phía. Vì lúc đó, T đã hứa với 3 đứa sẽ đăng bằng chứng lên công khai nên bọn mình đã tin. Nhưng rồi T đổi ý, vì lý do là chị có công ty quản lý và không thể tùy tiện hành xử theo cảm xúc cá nhân. Mình hiểu và thông cảm, nhưng rất buồn. T cũng đã xin lỗi bọn mình rất nhiều. Bọn mình đã tha thứ cho nhau. Nhưng không còn gặp nhau nhiều như trước", cô nhớ lại.

Thay vì khép lại quá khứ, Linh Ngọc Đàm lại đào lại nhiều chi tiết từ một sự việc chưa từng được kiểm chứng, thậm chí khẳng định mình có bằng chứng qua đoạn chat nhóm bốn người. Thế nhưng, ở cuối cùng, cô lại thừa nhận rằng tất cả những gì biết được cũng chỉ xuất phát từ “một phía”. Hiện, bài xin lỗi “không ai yêu cầu” của nữ streamer vẫn thu hút vô vàn ý kiến trái chiều, còn 3 nhân vật chính được nhắc đến vẫn chưa có động thái nào.