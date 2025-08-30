Cục Trưởng Xuân Bắc dặn dò các nghệ sĩ: 80 năm mới có một lần, hãy nghiêm túc hết mình!

Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Sau 2 đợt Tổng hợp luyện và Sơ duyệt kết thúc thành công mỹ mãn, sự quan tâm của đông đảo quần chúng càng đổ dồn vào sự kiện này, trước thềm chính lễ vào ngày 2/9.

Được triển khai theo đúng lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, một trong những khối diễu hành gây chú ý nhất - Khối Văn hoá, Thể thao cũng sẽ góp mặt và biểu diễn các tiết mục ca nhạc, văn nghệ. Nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz đã có mặt từ đêm khuya để chuẩn bị tinh thần, giao lưu trò chuyện với nhau trước khi bước vào Tổng duyệt.

Trước giờ Tổng duyệt, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc đã có lời căn dặn gửi tới toàn thể nghệ sĩ trong khối biểu diễn, đã nhanh chóng viral trên sóng mạng. Anh nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ “vừa quan trọng, vừa thiêng liêng”, bởi các nghệ sĩ đang đại diện cho giới văn nghệ sĩ cả nước tham gia một chương trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập nước và ngày Quốc khánh - sự kiện mà “cả trăm năm mới có một lần”.

Dù thời gian tập luyện gấp rút, Xuân Bắc mong mọi người tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt phần việc của mình, đặc biệt là tiết mục cuối cùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi hàng triệu người dân đang dõi theo. Theo anh, các nghệ sĩ không chỉ mang trên vai trọng trách biểu diễn mà còn đại diện cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn khối văn nghệ sĩ trong lễ kỷ niệm trọng đại này.

“Chúng ta đã ở rất gần ngày trọng đại. Hãy cố gắng để hôm nay đạt điểm 10 thì ngày chính lễ sẽ đạt 12 điểm”, Cục trưởng Xuân Bắc nhắn nhủ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn thể nghệ sĩ trước thềm sự kiện. Lời nhắn nhủ của Xuân Bắc đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt và sự hưởng ứng nồng nhiệt từ tất cả nghệ sĩ có mặt tại đây. Ai nấy cũng diện lên mình bộ trang phục trắng - đỏ chỉnh tề và lịch sử, gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ.

Các nghệ sĩ sau đó đã tập trung tại Quảng trường Ba Đình, cùng nhau hoà ca trên nền nhạc bài hát Tiến Quân Ca, Cùng Bước Tới Vinh Quang, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời… đầy tự hào và kiêu hãnh. Màn trình diễn kết hợp với dàn vũ công phụ hoạ đông đảo, tận dụng những đạo cụ như hoa hướng dương, cờ đỏ sao vàng, múa rồng… tạo nên một bức tranh màu cờ sắc áo rực rỡ vô cùng đẹp.

Nguyễn văn câu nói của Cục Trưởng Xuân Bắc:

“Chúng ta chuẩn bị làm một việc vừa quan trọng, vừa thiêng liêng. Tôi biết thời gian không có nhiều nhưng chúng ta đại diện để thực hiện một chương trình 80 năm mới có một lần - chương trình thành lập nước, kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Vì thế, tôi mong mọi người tập trung cao độ, làm tốt công việc của mình. Đặc biệt là màn biểu diễn cuối cùng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tất cả những gương mặt này được hàng triệu người dân dõi theo. Các bạn đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, đến với một tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cố gắng thực hiện tốt nhất hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước. Chúng ta đã đến rất gần tới ngày trọng đại đó rồi, hy vọng các bạn sẽ cố hết sức mình để hôm nay đạt được điểm 10 thì hôm tới đạt 12 điểm. Xin cảm ơn mọi người!”.

Được biết, khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam. Đây là những nghệ sĩ được lựa chọn từ các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long… Trong dàn nghệ sĩ tham gia có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả qua phim ảnh và sân khấu, có thể kể đến: NSUT Đức Hùng, NSUT Bạch Công Khanh, NSUT Ngọc Quỳnh, cùng các diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Trương Hoàng, Minh Tít…

Khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam