Sau thành công của 2 buổi tổng hợp luyện ngày 21 và 24/8, các lực lượng đã triển khai buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào tối 27/8 vừa qua tại tại Quảng trường Ba Đình. Trước thềm Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, những hoạt động hưởng ứng A80 đều nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nồng nhiệt và mạnh mẽ từ đông đảo dân chúng.

Các lực lượng đã triển khai buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào tối 27/8

Từ đêm 26/8 đến rạng sáng 27/8, hàng nghìn người đã đổ về các tuyến phố như Trần Phú, Hùng Vương, Văn Cao… để trải bạt giữ chỗ, sẵn sàng tâm thế theo dõi sự kiện. Bất chấp trời mưa gió, nhiều người còn mang theo lều, ô và túi ngủ để ngủ qua đêm ngoài trời. Bên cạnh những khoảnh khắc nghiêm trang, uy nghi xuyên suốt buổi sơ duyệt, MXH bất ngờ có một phen bàn tán rầm rộ liên quan đến Lê Dương Bảo Lâm.

Tiếng hát của Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cất lên khi khối nam sĩ quan cảnh sát PCCC & CNCH đi bộ qua

Cụ thể, khi Khối nam sĩ quan cảnh sát PCCC & CNCH luyện tập diễu binh đi bộ trên con phố Văn Cao thì tiếng hát vừa khàn, vừa ồn rất quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Khán giả xung quanh nhanh chóng nhận ra đây là ca khúc Lê Dương Bảo Lâm tự sáng tác, tạm được gọi là Phòng Cháy Chữa Cháy Mang Niềm Vui Đến Cho Mọi Nhà. Nguồn cơn khiến anh chàng tạo nên nhạc phẩm này là khi cả dàn cast Chiến Sĩ Quả Cảm đang thực chiến tại một cư cao tầng trong tập 5.

Các chiến sĩ nhịn cười không nổi khi nghe thấy "Thu Diễm" hát

Không chỉ ở khu Văn Cao, tiếng hát của sao nam còn được cất lên ở các khu vực khác

Được huấn luyện và thực hiện những tình huống y hệt một cảnh sát PCCC & CNCH, “Thu Diễm” đã nổi hứng hát chay ca khúc tự biên. Chất giọng đặc trưng kết hợp cùng biểu cảm nghiêm túc một cách hài hước, Lê Dương Bảo Lâm đã khiến các chiến sĩ không thể nhịn được cười, vừa đi vừa cố gắng duy trì cảm xúc bình thường nhất có thể.

Sau khi đoạn video được đăng tải, ca khúc Phòng Cháy Chữa Cháy Mang Niềm Vui Đến Cho Mọi Nhà được người dùng TikTok tích cực sử dụng như một bản nhạc nền, gắn vào các video khác ghi lại Khối nam sĩ quan cảnh sát PCCC & CNCH diễu binh đi bộ. Dù mang tính giải trí, câu từ đơn giản nhưng tinh thần bài hát được cho là vẫn “ăn rơ” với hình tượng sĩ quan cảnh sát PCCC & CNCH.

Ca khúc tự sáng tác xuất hiện trong Chiến Sĩ Quả Cảm tập 5

Những video mượn giọng hát của “Diễm” thu về hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ ban đầu còn cảm thấy khó tin bởi trong một buổi sơ duyệt nghiêm túc như vậy, sẽ khá kỳ lạ khi các chiến sĩ mở đoạn nhạc dí dỏm của một “thánh lầy lội” trong showbiz. Sau đó, dân tình đã có những tràng cười khoái chí vì “Diễm” giờ đây đã xâm chiếm tới Khối diễu binh, diễu hành. Netizen khẳng định, đây sẽ là chiếc sound viral nhất dịp 2/9 này, ghép vào video diễu binh, diễu hành nào cũng hợp.