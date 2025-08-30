Ca khúc chạm tim giữa Đại lễ 2/9

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức diễn ra. Đây là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất trong năm, quy mô tổ chức gần như tương đương ngày lễ chính thức. Người dân đổ về theo dõi không chỉ để chứng kiến màn tổng duyệt hoành tráng mà còn để sống trong khoảnh khắc đầy tự hào của dân tộc.

Khi phần diễu binh, diễu hành kết thúc, toàn bộ lực lượng tham gia đồng loạt hướng về lá cờ đỏ sao vàng, cùng chào cờ và lắng nghe Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 nghệ sĩ cùng các vũ đoàn góp mặt trong màn trình diễn nghệ thuật đồng diễn. Tiết mục kết lễ bừng sáng, nơi hàng vạn con tim cùng hòa chung nhịp đập vì niềm tự hào Việt Nam.

Màn đồng diễnThịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được phát tại buổi tổng duyệt sáng 30/8

Khán giả theo dõi qua truyền hình cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những thời khắc thiêng liêng. Hình ảnh khối Văn hóa - Thể thao đứng nghiêm trang một góc, cất cao tiếng hát trong loạt ca khúc Tiến Quân Ca, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, Việt Nam Ơi Cùng Bước Tới Vinh Quang... đã để lại ấn tượng mạnh. Những giọng ca nổi tiếng như Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Hòa Minzy, Đức Phúc xuất hiện rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn tự hào khi cùng hàng ngàn người dân hòa ca.

Không khí hào hùng buổi tổng duyệt

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được lựa chọn công diễn ở Đại lễ 2/9

Trong số đó, điểm nhấn khiến nhiều người bất ngờ chính là việc ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được lựa chọn công diễn ở Đại lễ 2/9. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ buitruonglinh, ra mắt đúng dịp Quốc khánh năm 2023. MV hiện cán mốc gần 6 triệu lượt xem trên YouTube, con số đáng kể đối với một nhạc sĩ trẻ ít hoạt động truyền thông rầm rộ.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - buitruonglinh

Ca khúc được viết dựa trên cảm hứng từ 4 văn kiện lịch sử quan trọng, khắc họa mốc son chói lọi trong hành trình bảo vệ và khẳng định chủ quyền của dân tộc. Hình ảnh Việt Nam sáng ngời, kiêu hãnh được dựng nên bằng giai điệu vừa da diết vừa hào hùng. Ít ai ngờ rằng, một nhạc sĩ sinh năm 1999 lại có thể cho ra đời một sáng tác đủ độ “chín” để đứng trong hàng ngũ ca khúc chính thức của Đại lễ.

buitruonglinh - "con tướng" cực mạnh của Anh Trai Say Hi mùa 2, cứ chạm tay là có hit

Bùi Trường Linh, nghệ danh buitruonglinh, sinh năm 1999 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của Vbiz. Không chỉ sở hữu giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc, anh còn là một nhạc sĩ tài năng với khả năng viết nhạc mang màu sắc rất riêng. Ngoại hình điển trai cùng phong cách giản dị giúp anh dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả trẻ. Trường Linh theo học song song hai chuyên ngành khó tại Nhạc viện TP.HCM: Violin và Thanh nhạc Nhạc nhẹ.

Bùi Trường Linh, nghệ danh buitruonglinh, sinh năm 1999 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của Vbiz

Ngay từ nhỏ, Trường Linh đã được mẹ định hướng tiếp xúc với âm nhạc tại Cung Thiếu Nhi. 8 tuổi, anh thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia, chính thức bước vào hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Những năm tháng rèn luyện tại môi trường nghiêm khắc giúp anh xây dựng nền tảng vững chắc. Ngoài giọng hát kỹ thuật, Trường Linh còn chơi thành thạo piano, guitar và violin. Sau 8 năm gắn bó, gia đình chuyển vào TP.HCM và anh tiếp tục trau dồi tại Nhạc viện.

Trường Linh bắt đầu sáng tác từ khi học lớp 10, đến nay đã có hàng chục ca khúc, trong đó nhiều bản trở thành hiện tượng

Trường Linh bắt đầu sáng tác từ khi học lớp 10, đến nay đã có hàng chục ca khúc, trong đó nhiều bản trở thành hiện tượng. Bước ngoặt đến năm 2019 với Một Mình Ta, chỉ đơn giản với guitar và piano nhưng gây ấn tượng nhờ giai điệu giàu cảm xúc. Năm 2020, Đường Tôi Chở Em Về bùng nổ trên TikTok, đưa cái tên buitruonglinh ra ánh sáng hiện thu về gần 60 triệu lượt xem chỉ với lyric video. Tiếp đó, anh liên tục ghi dấu với Dù Cho Mai Về Sau, Em Không Khóc, Lời Tạm Biệt - những ca khúc triệu view được giới trẻ thuộc nằm lòng.

Bản hit gần 60 triệu lượt xem - Đường Tôi Chở Em Về của buitruonglinh

Điểm khác biệt của buitruonglinh là không dựa vào truyền thông ồn ào. Âm nhạc của anh tự chạm đến trái tim khán giả nhờ giai điệu chân thành, ca từ giàu cảm xúc. Trên TikTok, đoạn nhạc Yêu Người Có Ước Mơ dù chưa phát hành chính thức nhưng đã viral, tạo nên cơn sốt cover. Ca khúc này cũng giúp anh gây ấn tượng tại gameshow Big Song Big Deal nhờ phần trình diễn mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.

buitruonglinh là không dựa vào truyền thông ồn ào

Tài năng không giới hạn ở sáng tác và giọng hát, Trường Linh còn cho thấy bản lĩnh sân khấu vững vàng. Chính vì vậy, khi xuất hiện tại Anh Trai Say Hi mùa 2, anh lập tức được kỳ vọng là “con tướng” cực mạnh. Với lợi thế hát và sáng tác đều giỏi, mỗi ca khúc anh chạm tay đều có tiềm năng thành hit.

Sự góp mặt của buitruonglinh ở một chương trình sống còn như Anh Trai Say Hi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ

Sự góp mặt của buitruonglinh ở một chương trình sống còn như Anh Trai Say Hi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Từ một nhạc sĩ trẻ từng tạo nên MXH, đến chủ nhân ca khúc được lựa chọn cho Đại lễ 2/9, hành trình của anh chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực và tiềm năng vươn xa. Với những gì đã làm được ở tuổi 26, buitruonglinh đang chứng tỏ rằng anh không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt nổi trội của nhạc Việt trong tương lai.