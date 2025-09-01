31/8, buổi tổng duyệt cho Concert Quốc Gia thứ 2 mang tên 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Sau thành công vang dội của Tổ Quốc Trong Tim cùng một loạt sân khấu ca nhạc gần đây hướng về Đại lễ A80 cận kề, chương trình nghệ thuật chính luận được tổ chức vào tối 1/9 hứa hẹn sẽ chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tham dự.

Khác với Tổ Quốc Trong Tim, sân khấu lần này được dàn dựng ngay tại đường chạy điền kinh, hướng thẳng vào khán đài A của sân vận động. Gần như toàn bộ không gian lòng sân sẽ được tận dụng làm sân khấu, giúp dàn múa đồng diễn và các nghệ sĩ có thể trình diễn thoải mái và mở rộng biên độ sân khấu hơn bởi quy mô đầu tư vô cùng lớn.

Ngay giây phút đầu tiên chạy tổng duyệt, thời tiết thay đổi thất thường gây ra không ít trở ngại cho ekip và nghệ sĩ. Lúc nắng to, lúc mưa trút xuống như thác, quá trình tập luyện bị gián đoạn ít nhiều. Tuy nhiên, NSƯT Đăng Dương vẫn duy trì tác phong chuyên nghiệp của một “cây đà cây đề” với kinh nghiệm gần 30 năm ca hát. Nam nghệ sĩ cất giọng hát live nội lực qua 2 ca khúc Tự Nguyện và Ca Ngợi Tổ Quốc. NSUT Vũ Thắng Lợi nối tiếp với khúc bi tráng Dấu Chân Phía Trước vừa thiêng liêng, vừa ấm áp.

NSƯT Đăng Dương

NSUT Vũ Thắng Lợi trình diễn bản nhạc cách mạng đầy tự hào

NSƯT Vũ Thắng Lợi

Sau đó, chương trình tạm thời dừng lại vì cơn mưa rào không có dấu hiệu ngừng lại, đồng thời đội ngũ nhân viên có thời gian nghỉ ngơi và ăn trưa. Đến khoảng 15h cùng ngày, Hoàng Bách xuất hiện trong bộ trang phục cờ đỏ sao vàng nổi bật, tự tin cất giọng truyền cao và vang vọng trên nền nhạc đầy tự hào Welcome To Vietnam. Trên những sân khấu ca nhạc chính luận như 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, Hoàng Bách là gương mặt quen thuộc chạy show “mòn gót” suốt nhiều năm qua.

Hoàng Bách xuất hiện với trang phục nổi bật, cất giọng hát truyền cảm

Vừa kết thúc, mây đen kéo đến, mưa ào ào đổ xuống khiến không ít người phải tìm chỗ trú. Mỹ Tâm không để tiết trời thất thường cản trợ timeline chương trình, bước lên sân khấu chính để hoàn thành buổi luyện tập. Nữ ca sĩ khoe nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, nhiệt tình giao lưu với fan ở xung quang.

Mỹ Tâm

Cô khoe giọng hát đặc trưng trên nền nhạc Khát Vọng Tuổi Trẻ, khơi dậy tinh thần và năng lượng của khán giả sau một ngày dài chạy chương trình. Đặc biệt, phân đoạn rap của Double2T đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho bản nhạc gốc, vừa mang dáng vẻ trẻ trung hiện đại mà không mất đi sự hào hùng. Anh chàng đã tinh tế che ô cho đàn chị khi Mỹ Tâm thể hiện phần trình diễn của mình. Đây cũng là màn tập dượt nghệ sĩ cuối cùng trong ngày 31/8.

Mỹ Tâm và Double2T hết hợp với nhau, tổng duyệt dưới cơn mưa

Sáng 1/9, buổi tổng duyệt thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra từ 9h sáng đến 16h, với đầy đủ dàn nghệ sĩ trình diễn tham gia. 20h cùng ngày, "Concert Quốc Gia" 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc sẽ chính thức sáng đèn trước hàng chục nghìn người yêu nước có mặt tại sân vận động Mỹ Đình.