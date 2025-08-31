Nguyễn Văn Chung: Tôi không phải nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất Việt Nam

Sinh năm 1983, bước vào con đường viết nhạc từ khi còn rất trẻ, Nguyễn Văn Chung đã có hơn 20 năm miệt mài sáng tác. Kho tàng ca khúc của anh trải rộng từ nhạc trẻ, nhạc tình yêu, nhạc thiếu nhi, nhạc Cách mạng, cảm hứng quê hương đất nước cho đến nhạc gia đình.

Chỉ cần điểm qua vài cái tên quen thuộc, khán giả thế hệ 8x, 9x có thể lập tức biết đến như: Đêm Trăng Tình Yêu (GMC), Vầng Trăng Khóc (Nhật Tinh Anh x Khánh Ngọc), Tình Yêu Mang Theo (Nhật Tinh Anh), Mộng Thủy Tinh (Khánh Ngọc), Con Đường Mưa, Pha Lê Tím (Cao Thái Sơn), Bay Giữa Ngân Hà (Nam Cường), Ngôi Nhà Hoa Hồng (Quang Vinh x Bảo Thy), Chiếc Khăn Gió Ấm (Khánh Phương), Mùa Đông Không Lạnh (Akira Phan), Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh (The Men)… Toàn bộ những bài hát này đều là đỉnh cao trong sự nghiệp của ca sĩ thể hiện, đồng thời nằm trong danh sách karaoke bất hủ được người Việt hát suốt nhiều năm qua.

Nguyễn Văn Chung đã có hơn 20 năm miệt mài sáng tác

Trong sự nghiệp sáng tác đa dạng ấy, Nhật Ký Của Mẹ được xem là bản hit để đời. Ca khúc do Hiền Thục thể hiện năm 2012 đã trở thành biểu tượng tình mẫu tử, là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Bước vào thời kỳ concert quốc gia bùng nổ, Nguyễn Văn Chung tiếp tục để lại dấu ấn mới với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong album cùng tên do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện.

Phát hành từ 2023, ca khúc này bỗng được hồi sinh mạnh mẽ nhờ trào lưu remix nhạc trẻ trên mạng xã hội, trở thành nhạc nền quen thuộc trong hàng loạt video “đu trend” của giới trẻ. Trong cao điểm cả đất nước hướng về Đại lễ, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã cán mốc hơn 6 tỷ lượt nghe trên các nền tảng, được biểu diễn tại Đại lễ 30/4, trở thành ca khúc đại diện cho lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Bản hit khủng nhất hiện tại của Nguyễn Văn Chung

Sự nghiệp đồ sộ, trải dài nhiều mảng, Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ bởi tuổi thật - 42 tuổi. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên, bởi âm nhạc của anh mang cảm xúc dày dặn và trải nghiệm sâu sắc như thể được viết bởi một người từng đi qua cả đời người. Với kho nhạc đồ sộ, nhiều người khẳng định Nguyễn Văn Chung hoàn toàn có thể được coi là biểu tượng âm nhạc đương đại. Nhiều thông tin nam nhạc sĩ là người sở hữu số tiền tác quyền cao nhất Việt Nam lan truyền.

Nguyễn Văn Chung một lần nói hết về vấn đề bản quyền của mình

Trong cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, Nguyễn Văn Chung một lần nói hết về vấn đề bản quyền của mình. Anh thẳng thắn cho biết bản thân không phải nhạc sĩ có nhiều bản quyền nhất Việt Nam, chỉ nằm ở top 10 - 20.

“Tôi không phải là nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất đâu. Theo thống kê của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, ba vị trí dẫn đầu thuộc về ba trung tâm âm nhạc lớn, vì họ sở hữu bản quyền của rất nhiều nhạc sĩ khác nhau. Tiếp theo là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người luôn đứng đầu. Kế đó là một số nhạc sĩ có hàng ngàn bài hát mà các bạn thế hệ 8x có thể dễ dàng đoán ra. Những người đó mới là những người có tiền tác quyền cao. Ngoài ra, những nhạc sĩ viết nhạc bolero cũng có thu nhập bản quyền rất lớn, bởi dòng nhạc này có sức sống lâu dài và được biểu diễn thường xuyên trong các chương trình ca nhạc. Còn tôi, tôi cũng chỉ nằm trong top 10 đến 20 thôi”, Nguyễn Văn Chung nói.

Nguyễn Văn Chung nói về tiền bản quyền âm nhạc

Không chỉ giải thích về thứ hạng, Nguyễn Văn Chung còn chia sẻ cách để một nhạc sĩ có thể thu về tiền bản quyền: “Tôi may mắn có những bài hát đến bây giờ vẫn được nhiều người lắng nghe. Tôi nghĩ không phải cứ viết ra một bài hát là sẽ có tiền bản quyền, mà bài hát đó phải có người nghe, người hát, người sử dụng thì mới có tiền. Viết 100 bài không có nghĩa là sẽ có nhiều tiền hơn viết 1 bài. Đôi khi, tôi chỉ cần viết 1 bài mà vẫn có thu nhập cao hơn bạn viết 100 hay 200 bài. Đó là vì bài hát của tôi có lượt người hát và được các chương trình sử dụng thường xuyên, đều đặn. Khi một bài hát có sức sống, nó mới mang lại tiền bản quyền. Khi nhận ra sự thật đó, tôi luôn cố gắng viết những ca khúc có giá trị sử dụng lặp lại. Ví dụ, khi bạn viết một bài hát về mẹ, hàng năm đều có ngày của mẹ và các chương trình về mẹ sẽ có khả năng sử dụng bài hát của bạn. Như vậy, thu nhập từ bản quyền của bạn mới ổn định.”



Từ những chia sẻ này, có thể thấy Nguyễn Văn Chung hiểu rõ giá trị bền vững của âm nhạc. Anh không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm ở sức sống dài lâu của tác phẩm, điều đã được minh chứng rõ ràng qua hàng loạt ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.