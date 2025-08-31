Tối 30/8, đêm nhạc Autumn Fest với góp mặt của dàn Anh Trai, Em Xinh như HIEUTHUHAI, Bích Phương Quân A.P, Negav, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, JSOL,... đã diễn ra và quy tụ nhiều khán giả đến tham dự. Tuy nhiên, sau sự kiện, hàng loạt khán giả đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức chương trình.

Line-up Autumn Fest ở Hải Phòng

Các khán giả có mặt tại đêm nhạc cho biết, tình trạng hỗn loạn diễn ra ngay từ khi bắt đầu trong khâu kiểm soát vé và phát vật phẩm. Card, cờ, lightstick đều thiếu hụt, khiến người tham dự không nhận được đầy đủ như đã cam kết. Âm thanh rè rè, ánh sáng lập lòe ảnh hướng đến trải nghiệm của người xem.

Dàn sao tại Autumn Fest: HIEUTHUHAI, Bích Phương, JSOL

Một người dùng Threads bức xúc chia sẻ rằng chưa từng đi show nào tệ như Autumn Fest. Người này còn cho biết đã nhắn tin hỏi trước về việc phát áo mưa và được xác nhận là có, nhưng đến khi trời mưa thì không được BTC phát, khiến mọi người nhốn nháo đi tìm.

Khán giả bức xúc khâu tổ chức

Không chỉ khâu tổ chức mà đội ngũ bảo an và nhân viên hỗ trợ cũng bị chỉ trích nặng nề. Nhiều khán giả lên tiếng về việc bị staff lớn tiếng yêu cầu người không có cờ phải rời khỏi khu vực, trong khi từ đầu không được phát cờ hay thông báo về thông tin này. Việc xếp hàng vào cửa cũng không có sự điều phối rõ ràng.

Khán giả bất bình vì MC thiếu chuyên nghiệp:

Bên cạnh đó, một loạt phản ứng gay gắt khác cũng xuất hiện liên quan đến phần giới thiệu nghệ sĩ. Theo nhiều khán giả tham dự, MC đã đọc sai tên bài hát và nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ biểu diễn “sượng”. Nhiều người hâm mộ cho rằng MC qua thiếu chuyên nghiệp làm ảnh hưởng nghệ sĩ và trải nghiệm của người xem.

Hàng loạt khán giả tham dự lên tiếng bức xúc:

- Phải trao giải tệ nhất năm cho sự kiện này, trừ dàn idol ra không có gì để khen.



- Đã không take care khán giả, làm việc thì không chỉn chu, xử lý thì không thích đáng, BTC nghĩ sẽ có khán giả lần 2 không?



- MC yêu cầu khán giả không được làm việc riêng trong lúc chờ đợi, đi xem ca nhạc mà tưởng đi học.

- Staff còn tụ tập chụp ảnh với nghệ sĩ trong giờ làm việc, không take care khán giả nữa.



- Chương trình cố tình tạo drama để hot hả?



- DJ chơi nhạc rất dở và vô duyên.



- Không vì nghệ sĩ thì đã bỏ về từ lâu.

Trước đó, Autumn Fest vướng phải làn sóng phản đối khi mời Negav trình diễn. Sau nhiều ngày ồn ào, BTC thông báo nam rapper đã rút khỏi chương trình vì ồn ào cá nhân.

Trước đó, Autumn Fest thông báo Negav rời line-up vì loạt ồn ào

Hiện tại, tranh cãi về khâu tổ chức của sự kiện này vẫn đang bùng nổ trên MXH. Còn về phía BTC vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về các vấn đề được phản ánh.

