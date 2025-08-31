Ra mắt từ 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình chính là biểu tượng mới của dòng nhạc quê hương đất nước. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện mất 2 năm để đến với khán giả trẻ. Nhờ cơ duyên được 1 producer trẻ remix, lan toả thành hiện tượng mạng xã hội. Dần dần, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ở Đại lễ 30/4.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình hiện thu về hơn 6 tỷ view trên đa nền tảng, ghi dấu ấn như bài hát không thể thiếu ở các concert quốc gia. Từ 30/4 đến Quốc khánh 2/9, đi đâu người dân cũng ngân vang bài hát này. Nguyễn Văn Chung thành công ghi dấu ấn, sở hữu cho mình sáng tác mang tính biểu tượng mới.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình là bản hit khủng nhất của làn sóng concert quốc gia

Vượt qua khỏi phạm vi một bài hát, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã trở thành hiện tượng văn hoá đại chúng. Đếm không xuể có bao nhiêu phiên bản gây sốt, giọng ca đã thể hiện bài hát này ở các sự kiện trọng đại. Điểm qua có thể kể đến như Lâm Bảo Ngọc, Trung Quân hay mới đây nhất là Tùng Dương. Thậm chí Tùng Dương còn làm MV tiền tỷ cho bản phối mới của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình.

Nguyễn Duyên Quỳnh - ca sĩ cùng Nguyễn Văn Chung làm nên Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Nhưng trong đó, hai phiên bản ồn ào nhất vẫn là bản gốc do ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện và phiên bản Đại lễ 30/4 của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng. Võ Hạ Trâm có âm vực rộng, giọng hát cao, mang lại cảm xúc mãnh liệt. Khoảnh khắc đi giữa bóng cờ sao ngày Đại lễ là khoảnh khắc toả sáng nhất sự nghiệp Võ Hạ Trâm. Phiên bản này đã leo thẳng top 1 thịnh hành bảng âm nhạc của YouTube, cho thấy sức ảnh hưởng quốc dân lớn đến thến nào. Điều này cũng vô tình khiến bản gốc bị nhận xét là “có phần lép vế”.

Khoảnh khắc đi giữa bóng cờ sao ngày Đại lễ là khoảnh khắc toả sáng nhất sự nghiệp Võ Hạ Trâm

Thời điểm Võ Hạ Trâm diễn tại Đại lễ 30/4, MXH đã bùng nổ ý kiến so sánh giọng hát của cô với đồng nghiệp Duyên Quỳnh. Sự so kè dần trở thành tranh luận, kéo theo vô số bình luận tiêu cực xoay quanh Duyên Quỳnh. Nhiều người cho rằng Võ Hạ Trâm đã “ăn đứt” trong việc thể hiện tinh thần của ca khúc, dù Nguyễn Duyên Quỳnh có là giọng ca gốc. Sự so sánh này còn biến tướng thành drama dài tập, vẽ thuyết âm mưu cho rằng Nguyễn Duyên Quỳnh ấm ức vì bị “cướp hit”.

Dù MXH đầy rẫy đồn thổi tiêu cực, thì Võ Hạ Trâm và Nguyễn Duyên Quỳnh vẫn ủng hộ nhau

Dù MXH đầy rẫy đồn thổi tiêu cực, thì Võ Hạ Trâm và Nguyễn Duyên Quỳnh vẫn ủng hộ nhau nhiệt tình, dành lời khen ngợi đối phương. Cả hai ca sĩ đều tâm niệm, mỗi khán giả có một đánh giá các nhau về âm nhạc. Điều cần làm tốt là hát bằng cả trái tim, tất sẽ có người nghe đồng cảm. Mối quan hệ của hai giọng ca thực lực không hề căng thẳng như lời đồn.

Drama dần qua, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình lần nữa viral nhờ phần trình diễn của Tùng Dương tại Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim , sự kiện hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Vậy là ở cả 2 dịp Đại lễ, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đều “thắng lớn”.

Thành tích ấn tượng của MV Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình - Tùng Dương

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, “cha đẻ” bài hát đã một lần nói hết về những phiên bản gây sốt của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình . Khi được hỏi đâu là phiên bản ấn tượng nhất, Nguyễn Văn Chung cho biết anh không thể chọn một, bởi mỗi người mang đến sắc thái riêng, giúp ca khúc tiếp cận với nhiều khán giả khán nhau.

Nguyễn Văn Chung nhận xét về những ca sĩ từng thể hiện Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Về phiên bản của Duyên Quỳnh, Nguyễn Văn Chung cảm nhận được tình yêu của nghệ sĩ đối với bài hát, phiên bản Võ Hạ Trâm - Đông Hùng thì lại hào hùng và chạm được trái tim người nghe ngay trong thời khắc trọng đại của đất nước. Nhưng với cá nhân Nguyễn Văn Chung, phiên bản nam nhạc sĩ cảm thấy thích và ấn tượng nhất chính là của Tùng Dương.



“Cuối cùng, phiên bản của Tùng Dương là phiên bản tôi thích và ấn tượng nhất. Tùng Dương đã thể hiện hoàn toàn đúng tinh thần mà tôi mong muốn khi viết ca khúc: một lời hiệu triệu, một nguồn nội lực mạnh mẽ. Giọng hát của anh vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa đầy nội lực, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Hơn nữa, anh đã trình diễn trên một sân khấu với 50.000 khán giả và đây là phiên bản đầy đủ lời nhất, đặc biệt là có hai câu "Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta". Đây là câu hát đặc biệt mà tôi không muốn bị bỏ đi vì bất kỳ lý do nào. Mặc dù phiên bản 30/4 đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhưng với tôi, khi là một trong 50.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình, được nghe bài hát của chính mình vang lên không chỉ bởi một ca sĩ mà bởi 50.000 con người, và có lẽ còn nhiều người khác theo dõi qua truyền hình. Được nghe một bài hát của chính mình, với đầy đủ lời hát và hai câu tôi tâm đắc nhất, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao”, Nguyễn Văn Chung trải lòng.

Sân khấu đặc biệt Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của Tùng Dương tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim

Sự lựa chọn của chính chủ được nhiều người đồng tình. Không ít khán giả cũng cho rằng Tùng Dương là giọng ca thể hiện Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình thuyết phục nhất. Hai giọng ca nữ có sự da diết, ngọt ngào nhất định. Trong khi đó Tùng Dương là người thổi hồn vào bài hát khát vọng cống hiến, sự hào hùng khó giọng ca nào bì kịp. Giữa đám đông 50 nghìn người, giọng hát của Tùng Dương như một lời hiệu triệu mạnh mẽ. Bản thân Nguyễn Văn Chung cũng rất xúc động khi được chứng kiến sân khấu đỉnh cao này của Tùng Dương.