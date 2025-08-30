Trong không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, âm nhạc chính là cầu nối tuyệt vời để lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Bên cạnh những ca khúc cách mạng đã đi vào lòng người, giới trẻ ngày nay còn có riêng một playlist nhạc yêu nước hiện đại, vừa bắt tai vừa giàu cảm hứng.

Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng

Là một ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn Gì Đẹp Hơn đang trở thành hiện tượng âm nhạc gây sốt. Do Nguyễn Hùng (thành viên ban nhạc MAYDAYs) sáng tác và thể hiện, ca khúc mang đến một bản hòa ca đầy xúc cảm để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước.

Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng (MAYDAYs)

Với ca từ giản dị nhưng sâu lắng, Nguyễn Hùng đã truyền tải trọn vẹn tinh thần hào hùng, bi tráng của câu chuyện. Ra mắt vào cuối tháng 7, Còn Gì Đẹp Hơn nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện trong hàng nghìn video trên mạng xã hội và lọt vào top 5 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Còn Gì Đẹp Hơn không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời tri ân sâu sắc

Đặc biệt, MV chính thức của ca khúc đã đạt hơn 10 triệu lượt xem và vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn, nhất là trong dịp Đại lễ 2/9. Còn Gì Đẹp Hơn không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời tri ân sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về những giá trị lịch sử và lòng biết ơn.

Việt Nam Tôi Đó - SOOBIN, Vũ Cát Tường, Lil Wuyn (WeChoice Awards 2024)

Là ca khúc chủ đề của WeChoice Awards 2024, Việt Nam Tôi Đó đã tạo nên cơn sốt từ những ngày đầu năm nay. Sự kết hợp của ba nghệ sĩ tài năng SOOBIN, Vũ Cát Tường và Lil Wuyn đã tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc, vừa ấm áp vừa phóng khoáng, khắc họa thành công một Việt Nam trẻ trung, tươi đẹp, hội nhập và luôn sẵn sàng sẻ chia.

Việt Nam Tôi Đó - WeChoice Awards 2024

Ngay sau khi ra mắt, Việt Nam Tôi Đó đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí top 1 trên iTunes, trở thành nhạc nền đặc trưng và gắn liền với toàn bộ mùa giải WeChoice. Hiện tại, phiên bản visualizer của ca khúc trên YouTube đã đạt hơn nửa triệu lượt xem và vẫn tiếp tục được đông đảo khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Bộ ba Việt Nam Tôi Đó: SOOBIN, Vũ Cát Tường, Lil Wuyn

Cái Đẹp - tlinh, Pháo, Pháp Kiều (WeChoice Awards 2024)

Ngoài ca khúc chủ đề, bộ ba nghệ sĩ rap Việt đầy cá tính tlinh, Pháo và Pháp Kiều đã cùng nhau tạo nên bản rap Cái Đẹp, một tuyên ngôn âm nhạc mạnh mẽ cho album WeChoice Awards 2024. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp ngoại hình, ca khúc còn tôn vinh tinh thần, văn hóa và sự tự tin của thế hệ trẻ Việt. Với giai điệu bắt tai và câu rap "đây là thời đại đàn bà hiên ngang oanh tạc" đầy quyền lực, Cái Đẹp nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Cái Đẹp - tlinh, Pháo, Pháp Kiều (WeChoice Awards 2024)

Bài hát tạo nên trào lưu biến hình rầm rộ, leo thẳng lên top trending và xuất hiện dày đặc trong các video TikTok, clip cover và remix. Điều này không chỉ giúp Cái Đẹp trở thành một ca khúc quen thuộc trong playlist của giới trẻ, mà còn khẳng định vị thế của tlinh, Pháo và Pháp Kiều trên bản đồ nhạc rap.

Giàu Nhất Khu Phù Hoa - JustaTee, Wxrdie, Gill, Dangrangto, Robber (WeChoice Awards 2024)

Giàu Nhất Khu Phù Hoa là 1 track ấn tượng khác của album WeChoice Awards 2024. Khác với sự sôi động của các ca khúc khác, Giàu Nhất Khu Phù Hoa mang một màu sắc tự sự, nhấn mạnh giá trị tinh thần hơn là sự giàu có vật chất. Ca khúc là sự kết hợp đặc biệt giữa "lão làng" JustaTee và dàn rapper trẻ đầy triển vọng như Wxrdie, Gill, Dangrangto, Robber.

Giàu Nhất Khu Phù Hoa - JustaTee, Wxrdie, Gill, Dangrangto, Robber (WeChoice Awards 2024)

Màn trình diễn đầy xúc động tại sân khấu WeChoice Awards 2024 đã để lại ấn tượng sâu sắc, khi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Ca khúc sau đó được phát hành trên các nền tảng streaming, nhanh chóng leo đến top 7 trending và hiện đã thu hút gần 5 triệu lượt xem, chứng minh sức hút của một bản rap mang thông điệp đầy ý nghĩa.

Diệu Kỳ Việt Nam - Bích Phương, HIEUTHUHAI, Phúc Du, GDUCKY (WeChoice Awards 2020)

Là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album WeChoice Awards 2020, Diệu Kỳ Việt Nam là màn kết hợp ấn tượng của giọng ca Bích Phương cùng ba rapper đình đám: HIEUTHUHAI, Phúc Du và GDUCKY. Với giai điệu rộn ràng, tươi sáng và ca từ giàu ý nghĩa, bài hát đã truyền tải mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và sức sống của người Việt Nam sau đại dịch.

Diệu Kỳ Việt Nam - Bích Phương, HIEUTHUHAI, Phúc Du, GDUCKY (WeChoice Awards 2020)

Ngay tại thời điểm ra mắt, ca khúc đã "gây bão" trên các nền tảng âm nhạc và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit khó quên, gắn liền với ký ức WeChoice 2020. Dù đã 5 năm trôi qua, Diệu Kỳ Việt Nam vẫn được nhiều người yêu thích và trở thành lựa chọn quen thuộc trong playlist của giới trẻ. Đến nay, MV của ca khúc đã thu về 5,6 triệu lượt xem, một con số vô cùng ấn tượng đối với một bài hát chủ đề lễ trao giải.

Dù đã 5 năm trôi qua, Diệu Kỳ Việt Nam vẫn được nhiều người yêu thích

Điều Phi Thường Nhỏ Bé - Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Chi Pu, Ngọc Linh (WeChoice Awards 2019)

Năm 2019, WeChoice Awards đã tạo ra một dấu ấn khó phai với ca khúc chủ đề Điều Phi Thường Nhỏ Bé, một sự kết hợp đặc biệt của bốn nghệ sĩ hàng đầu: Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Chi Pu và Ngọc Linh. Ca khúc mang đến một thông điệp mạnh mẽ và đầy cảm hứng: dù là những điều nhỏ bé nhất, nhưng mỗi cá nhân đều có sức mạnh phi thường để tạo nên sự thay đổi. Thông điệp này không chỉ trở thành điểm nhấn của mùa giải WeChoice năm đó, mà còn giúp bài hát trở thành một bản "anthem" khích lệ tinh thần được khán giả yêu mến đến tận bây giờ.

Điều Phi Thường Nhỏ Bé - Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Chi Pu, Ngọc Linh (WeChoice Awards 2019)

Với hơn 5,5 triệu lượt xem trên YouTube, Điều Phi Thường Nhỏ Bé không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa về giá trị của sự nỗ lực mỗi ngày. Nhiều khán giả nhận xét, Điều Phi Thường Nhỏ Bé là một bài hát “không nghe phí cả đời".

Điều Phi Thường Nhỏ Bé là một sự kết hợp đặc biệt của bốn nghệ sĩ hàng đầu

Máu Đỏ Da Vàng - Erik

Là một sản phẩm của bộ ba producer tài năng DTAP, ca khúc Máu Đỏ Da Vàng mang phong cách world music hiện đại, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian và tinh thần tự hào dân tộc. Đây cũng chính là ca khúc đã giúp Erik xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi The Heroes 2021 với số điểm gần như tuyệt đối.

Erik "đu trend" Máu Đỏ Da Vàng

Màn trình diễn của Erik và dàn vũ công trong trang phục đỏ vàng đã trở thành biểu tượng thị giác, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chỉ thành công trên sân khấu, Máu Đỏ Da Vàng còn tạo nên một trào lưu bùng nổ trên TikTok với hơn 230 nghìn video, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc đến giới trẻ.

Người Việt - Hà Lê, SOOBIN, 16 Typh, Lil Wuyn, KIMLONG

Nằm trong album Space Jam Vol.2, bài hát Người Việt là sự kết hợp đầy ấn tượng giữa các nghệ sĩ từ mainstream đến underground như Hà Lê, SOOBIN, 16 Typh, Lil Wuyn và KIMLONG. Mang phong cách hip-hop hiện đại, ca khúc khẳng định mạnh mẽ bản sắc "người Việt máu đỏ da vàng" và tôn vinh niềm tự hào dân tộc. Người Việt càng trở nên ấn tượng hơn khi liên tục được các nghệ sĩ mang lên những sân khấu lớn, đặc biệt là màn trình diễn gần đây của SOOBIN đã thu hút sự chú ý lớn. Điều này giúp ca khúc trở thành một cái tên không thể thiếu trong danh sách những bản nhạc trẻ yêu nước, ca ngợi tinh thần Việt.

Người Việt - Hà Lê, SOOBIN, 16 Typh, Lil Wuyn, KIMLONG