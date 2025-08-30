Ngày 30/8 20 năm về trước, Rihanna chạm ngõ làng nhạc với màn ra mắt Music Of The Sun với bản hit Pon de Replay, mở đầu cho 1 kỷ nguyên “gái hư” oanh tạc Hollywood. Tính đến thời điểm hiện tại, Rihanna đã trở thành siêu sao hàng đầu thế giới với 14 ca khúc dẫn đầu Billboard Hot 100, sở hữu 9 giải Grammy cùng 34 đề cử và vô vàn thành tích khác. Để tri ân 1 chặng đường dài đã qua, nữ ca sĩ tung ra bộ sản phẩm R20 gồm set đĩa vinyl và nhiều merchandise khác, hiện đã được mở bán trước trên website chính thức.

Đặc biệt hơn, cô nàng tung ra một video ca nhạc khiến không ít fan hào hứng, phấn khích vì cuối cùng, “nữ hoàng kem trộn” cuối cùng cũng chịu trở về với âm nhạc. Nhưng hoá ra, đây chỉ là thước phim ngắn, tổng hợp lại những khoảnh khắc mang tính biểu tượng đã tạo nên một Rihanna ở ngày hôm nay.

Đoạn video điểm lại những dấu son chói lọi nhất trên hành trình làm nghệ thuật của Rihanna

“Cách đây 20 năm, tôi đã rời xa quê hương, văn hoá, món ăn quen thuộc và cả gia đình để bước vào một hành trình mới - khởi đầu bằng album đầu tay của mình…Cảm ơn vì đã cho tôi 20 năm cuộc đời tuyệt vời nhất!”, nữ ca sĩ bày tỏ. Cô cũng gửi lời cảm ơn ân sâu sắc đến những người hâm mộ trung thành, hết mình và luôn bảo vệ cô bằng mọi giá, đội ngũ nhân viên, cùng gia đình - “chỗ dựa số một” trong sự nghiệp.

Dù nhận về nhiều lời chúc mừng ý nghĩa, bồi hồi về một thời để nhớ nhưng nhiều netizen cảm thấy như bị trêu ngươi, không hài lòng cho lắm khi Rihanna một lần nữa lỡ hẹn sản phẩm âm nhạc mới. Mọi người hy vọng, trong suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ ít nhất đã phải bắt tay vào thu âm một ca khúc kỷ niệm 20 năm tham gia showbiz, tặng FC Navy nhưng những gì nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Chỉ mới hôm trước, Rihanna bất ngờ thay đổi hình đại diện và ảnh bìa khiến cộng đồng Navy điên đảo. Điều gây sửng sốt hơn là Rihanna lộ diện với tạo hình slay hết cỡ, tóc tém môi đỏ đậm - gợi nhớ tới kỷ nguyên Unapologetic từng rất hot.

Tất cả chỉ để điểm lại những dấu ấn rực rỡ nhất xuyên suốt sự nghiệp là nghệ thuật của Rihanna

Nội dung trong ảnh bìa cũng là điểm thu hút chú ý của đông đảo người hâm mộ. Toàn bộ tên 8 album phòng thu mà cô từng ra mắt đồng loạt xuất hiện, được sắp xếp rối ren, xếp chồng lên nhau. Nào là Good Girl Gone Bad, Loud, Anti đến Music Of The Sun, Rated R… Theo Roc Nation - công ty quản lý của Rihanna, động thái này gắn liền với dịp kỷ niệm cột mốc 20 năm ca hát, kể từ khi nữ siêu sao ra mắt với album đầu tay là Music Of The Sun.

Tình cờ là Taylor Swift sẽ chính thức tái xuất với album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl. Viễn cảnh cả 2 nữ nghệ sĩ cùng lúc comeback vào tháng 10 sẽ tạo nên màn đụng độ mang tính lịch sử. Không chung đụng thể loại nhạc nhưng tầm ảnh hưởng, mức độ phủ sóng thì cũng một chín một mười. Nhưng đến lúc này, ai cũng có cho mình câu trả lời: tất cả chỉ để điểm lại những dấu ấn rực rỡ nhất xuyên suốt sự nghiệp là nghệ thuật của Rihanna.

Viễn cảnh cả 2 nữ nghệ sĩ cùng lúc comeback vào tháng 10 sẽ tạo nên màn đụng độ mang tính lịch sử

10 năm qua, Rihanna gần như rút lui khỏi đường đua âm nhạc. Ngoại trừ một số ca khúc lẻ được phát hành rải rác cùng màn trình diễn bùng nổ tại Super Bowl Halftime 2023, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian để tập trung phát triển các thương hiệu cá nhân Fenty Beauty và Savage X Fenty.

Rihanna nay đã là nữ tỷ phú đô la, sở hữu cặp đùi 1 triệu đô (xấp xỉ 27 tỷ đồng) nhờ mua gói bảo hiểm hơn 1 thập kỷ trước

Thay vì cho ra album mới, Rihanna hợp tác cùng tập đoàn xa xỉ LVMH để ra mắt thương hiệu Fenty Beauty vào năm 2017, sau đó thử sức với một dòng thời trang cao cấp, tuy nhiên dự án này không kéo dài lâu. Tháng 8/2021, tạp chí Forbes xếp Rihanna vào nhóm nghệ sĩ giàu có bậc nhất thế giới, với khối tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, phần lớn đến từ thành công vang dội của Fenty Beauty.

Đầu năm nay, giọng ca Umbrella mang đến cho người hâm mộ một “món quà tinh thần” khi phát hành ca khúc Friend Of Mine trong bộ phim hoạt hình Smurfs. Rihanna đồng thời lồng tiếng cho nhân vật Smurfette - đánh dấu lần thứ hai cô góp giọng trong nhạc phim hoạt hình, sau Home (2015), nơi nữ ca sĩ cùng diễn viên Jim Parsons tham gia lồng tiếng và thể hiện nhiều ca khúc chủ đề. Tất nhiên, sản phẩm âm nhạc này là một cú flop thảm thương vì đến cả chính bộ phim cũng không có được sự chú ý từ công chúng - dù Smurfs vốn là một thương hiệu khá có tiếng trong văn hoá đại chúng nói chung.