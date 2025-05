Mới đây, Rihanna đã chính thức trở lại làng nhạc sau nhiều năm “lười biếng”, nhưng hoá ra, đây chỉ là MV soundtrack cho dự án phim hoạt hình đình đám sắp tới Smurf (Xì Trum). Ca khúc có tên gọi là Friend Of Mine, với màu sắc âm nhạc mang âm hưởng afro house cùng tiếng beat xập xình vui tai.

Friend Of Mine - Rihanna

Rihanna chỉ lấp ló xuất hiện vài giây trong MV, tung tăng xung quanh vườn nấm khi tay ôm bó hoa cỡ đại. Điều gây tranh cãi nhất chính là phần hát. Rihanna chỉ lặp đi lặp lại vài chục lần câu hát “Feel like a friend of mine (Cảm giác như người bạn của tôi vậy).



Rihanna xuất hiện chớp nhoáng trong MV Friend Of Mine

Sự thể hiện của Rihanna đã gây thất vọng tới một bộ phận netizen lẫn Navy (tên fandom Rihanna). Họ cho rằng Friend Of Mine là một sản phẩm không xứng đáng với khoảng thời gian họ chờ đợi nữ ca sĩ ra lò album mới. Có người chê: “Nhạc nhẽo ngang phè thế này mà họ vẫn thu âm và phát hành được”; “Hát gì mà thua cả AI vậy”…

Tuy nhiên, vẫn có không ít người hâm mộ bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng phần beat càng nghe càng thấm, câu từ lặp lại cũng dễ gây nghiện.

Friend Of Mine là ca khúc vừa vặn cho Smurf, nhưng là 1 nhạc phẩm comeback nhạt nhẽo

Dù vậy, cũng dễ hiểu khi Friend Of Mine lại tạo nên làn sóng tranh cãi đến vậy. Đã 9 năm kể từ Anti - album cuối cùng được Rihanna “thả xích”, và 3 năm kể từ MV cuối cùng có sự góp giọng của Rihanna - Lift Me Up cho soundtrack siêu phẩm Black Panther 2.

Anti đã là tàn dư từ 9 năm trước

Gần 1 thập kỷ, Rihanna dường như đã đánh mất “lửa nghề” trong âm nhạc, không còn mấy mặn mà với chiếc mic và phòng thu. 5 lần 7 lượt hứa hẹn rồi thất hẹn, người hâm mộ giờ đây đã quá quen với sự thất vọng. Rihanna lao vào thị trường béo bở và cũng đỡ “mất sức” hơn là ngành làm đẹp - thời trang.

Rihanna dấn thân vào thị trường làm đẹp và thành công rực rỡ

Nhiều năm lên ý tưởng và gây dựng 1 đế chế mỹ phẩm dành cho mọi màu da, mọi khách hàng từ đa dạng chủng tộc, Rihanna trở thành cái tên nổi bật cạnh tranh với nhiều “ông lớn” trong ngành. Thừa thắng xông lên, Rihanna còn ra mắt BST đồ nội và cũng đạt nhiều thành công bùng nổ.



Theo nhiều nguồn tin và dữ liệu, Rihanna hiện có khối tài sản kếch xù, ước tính lên đến 1,4 tỷ đô (khoảng 36 nghìn tỷ đồng). Con số này chủ yếu tới từ nguồn thu kinh doanh “kem trộn”, chiếm 1,2 tỷ đô trong tổng thu nhập của Rihanna kể từ khi debut vào năm 2005. Cô cũng là ca sĩ nữ đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ phú, sau đó lần lượt là Taylor Swift và Selena Gomez.