Giọng ca 13 tuổi gây xúc động khi hát Bài Ca Thống Nhất - Nguyện Là Người Việt Nam

Sau tiết mục Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng tại chương trình Tổ quốc trong tim gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và nhanh chóng đạt gần 30 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, giọng ca nhí Đặng Kim Thiên Kim chính thức giới thiệu EP (chùm ca khúc) Em Lớn Lên Trong Vòng Tay Tổ Quốc.

EP Em Lớn Lên Trong Vòng Tay Tổ Quốc gồm 4 ca khúc: Mơ Ước Ngày Mai, Bài Ca Thống Nhất, Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ trở và Nguyện là người Việt Nam. Đây đều là những ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhi và khẳng định tình yêu quê hương, đất nước.

Chùm ca khúc "Em lớn lên trong vòng tay Tổ quốc" do Đặng Kim Thiên Kim gồm những ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhi và khẳng định tình yêu đất nước.



“Sau concert Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình, em thật sự rất bất ngờ và xúc động khi nhận được nhiều tình cảm, sự ủng hộ của mọi người. Đó là một kỷ niệm mà em nghĩ mình sẽ nhớ mãi, bởi lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng rằng mình hạnh phúc tới nhường nào khi tiếng hát có thể chạm đến trái tim khán giả. Em hạnh phúc khi được cùng mọi người hòa chung trong một tình yêu đặc biệt - tình yêu Tổ quốc mình. Hát lại những bài hát này, em thấy tràn ngập lòng biết ơn, niềm tự hào khi được là người Việt Nam, đồng thời cũng tin vào ước mơ ngày mai của các bạn trẻ, của chính em", Thiên Kim chia sẻ.

Ở tuổi 13, Thiên Kim đã sở hữu giọng hát sáng, có khả năng truyền tải cảm xúc tốt và phong thái biểu diễn tự tin. Trong EP Em lớn lên trong vòng tay tổ quốc, em thể hiện được sự trong trẻo đúng lứa tuổi, đồng thời vẫn cho thấy sự chín chắn và nghiêm túc trong âm nhạc. Những ca khúc quen thuộc dưới cách xử lý Thiên Kim trở nên tươi mới, gần gũi, dễ đi vào lòng người.

Ê-kíp sản xuất đã khéo léo kết hợp yếu tố hiện đại trong phối khí, tạo nên sự hấp dẫn cho người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần, sự tha thiết của những sáng tác gốc.

Hình ảnh Đặng Kim Thiên Kim trong chương trình Tổ quốc trong tim

Đặng Kim Thiên Kim sinh năm 2012 tại Hà Nội, hiện là học sinh lớp 8. Cô bé từng giành Giải Nhất Giọng hát Họa Mi Hà Nội 2023, Giải Nhất Tài năng Thiếu nhi Thủ đô năm 2024, đại biểu thiếu nhi thành phố Hà Nội tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II…

“Em luôn khao khát bước chân vào cánh cổng của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ. Nhiều năm nay, em yêu dòng nhạc Cách mạng và quê hương đất nước, em khao khát được đứng trên sân khấu và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc”, cô bé chia sẻ.



