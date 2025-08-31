2025 đã và đang chứng kiến những cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Taylor Swift. Người ta gọi đây là “năm số 9” của Taylor - năm mà mỗi bước đi của cô không chỉ khuấy động làng nhạc, mà còn lan tỏa ảnh hưởng đến cả kinh tế, văn hóa và trái tim hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Sẵn sàng bỏ ra 9.300 tỷ đồng để lấy lại toàn bộ album bị đánh cắp

Ngày 30/5, Taylor Swift khiến mạng xã hội dậy sóng khi thông báo đã mua lại toàn bộ danh mục âm nhạc từng phát hành qua hãng Big Machine Records. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của cô, kèm theo việc xác nhận bắt tay với Shamrock Capital - công ty đầu tư do Roy E. Disney, cháu trai của Walt Disney, sáng lập.

Sau 6 năm kiên trì đấu tranh, Taylor cho biết hiện cô đã toàn quyền sở hữu các MV, phim tài liệu concert, ảnh bìa album, bộ ảnh quảng bá và cả những ca khúc chưa từng ra mắt. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng còn tiết lộ rằng nữ ca sĩ đã “chi đậm” tới 360 triệu USD (khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng) cho thương vụ này. Tuy nhiên, con số đó được cho là không đáng kể so với khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD (hơn 42 nghìn tỷ đồng) của cô.

Giới chuyên môn nhận định đây là động thái mạnh mẽ của Taylor nhằm đảm bảo Scooter Braun - người từng nắm trong tay bản quyền âm nhạc của cô - sẽ không còn được hưởng lợi nhuận từ thành quả nghệ thuật mà cô dày công sáng tác suốt hơn một thập kỷ. Chính sự phẫn nộ trước việc “kẻ thù” này tiếp tục thu lợi từ công sức của mình là nguyên nhân khiến Taylor quyết tâm khởi động dự án tái thu âm dành cho Swifties.

Scooter Braun

Trước đó, vào năm 2020, Shamrock Capital đã mua lại bản quyền 6 album đầu tay của Taylor từ tay Scooter, gồm: T aylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) và Reputation (2017). Scooter vốn là nhà quản lý từng góp phần tạo dựng tên tuổi Justin Bieber, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với Kanye West - đối thủ không đội trời chung của Taylor, người đã châm ngòi cho những năm tháng cô bị công kích và tẩy chay.

Trong suốt 6 năm qua, Taylor kiên trì phát hành lại các album dưới tên gọi Taylor’s Version. Đến nay, 4/6 album đã được tái thu âm và ra mắt, trở thành động lực then chốt cho siêu tour The Eras Tour - “cỗ máy in tiền” mang về hơn 2,2 tỷ USD (hơn 55 nghìn tỷ đồng). Hai album còn lại là Reputation (2017) và Taylor Swift (2006) hiện vẫn chưa công bố lịch phát hành. Dự án tái thu âm không chỉ giúp Taylor giành lại quyền kiểm soát âm nhạc của mình mà còn trở thành một hiện tượng toàn cầu, gây tiếng vang mạnh mẽ cả về thương mại lẫn văn hóa, khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của “Mẹ Rắn”.

Công bố album phòng thu thứ 12 ngay lập tức gây bão, càng ngày càng sexy

Niềm vui nhân đôi khi Taylor chính thức xác nhận sẽ phát hành album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl . Sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào ngày 3/10, chỉ hơn một năm rưỡi sau khi cô trình làng The Tortured Poets Department.

Khác với những dự án trước thường kèm theo nhiều bản mở rộng, lần này Taylor quyết định giữ nguyên tracklist 12 ca khúc. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn tập trung trọn vẹn vào chất lượng và sự gắn kết tổng thể, hướng đến một album liền mạch, chỉn chu và hoàn thiện nhất.

Cùng với thông báo về album mới, Taylor còn tung bộ ảnh concept theo phong cách showgirl - gợi cảm, táo bạo nhưng không kém phần tinh tế. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ hóa thân thành vũ nữ trên sân khấu với những bộ trang phục sequin lấp lánh, găng tay dài, lông vũ và ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Khác với hình ảnh dịu dàng của Folklore hay sắc lạnh trong Reputation , lần này Taylor lựa chọn vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ và đầy tự tin. Bộ ảnh không chỉ hé lộ màu sắc âm nhạc trong The Life Of A Showgirl , mà còn cho thấy cách Taylor đang tiếp tục làm mới bản thân, sẵn sàng thử nghiệm và bứt phá ở giai đoạn sự nghiệp hiện tại.

Ngay khi bộ ảnh concept showgirl được công bố, mạng xã hội gần như bùng nổ. Hình tượng vũ nữ sexy, kiêu hãnh và quyền lực của Taylor nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Hàng loạt hashtag liên quan đến album và bộ ảnh leo thẳng lên top trending toàn cầu chỉ sau vài giờ. Đồng thời, các phiên bản đĩa vinyl đã được tẩu tán hết sạch sau vài giờ mở bán.

Giới phê bình đánh giá đây là bước đi khôn ngoan: Taylor không chỉ hé lộ định hướng âm nhạc mới, mà còn tạo ra một cú hích truyền thông khổng lồ trước ngày album phát hành. Từ hình ảnh, thông điệp cho đến chiến lược giữ nguyên 12 ca khúc, tất cả đều cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng để biến The Life Of A Showgirl thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm.

Màn cầu hôn thế kỷ của Travis Kelce khiến showbiz và truyền thông toàn cầu chấn động

Ngày 27/8, Taylor khiến mạng xã hội rung chuyển khi bất ngờ công bố tin đính hôn với bạn trai Travis Kelce trên Instagram cá nhân. Trong loạt ảnh lãng mạn được chia sẻ, ngôi sao bóng bầu dục quỳ gối cầu hôn giữa khu vườn ngập tràn hoa lá, còn cặp đôi thì rạng rỡ hạnh phúc trong khung cảnh được ví như xé truyện bước ra. Taylor không quên “thêm gia vị” bằng dòng chú thích dí dỏm: “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy giáo thể dục của bạn sắp kết hôn.”

Ngay lập tức, thông tin đính hôn này trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu, đồng loạt phủ sóng trên báo chí quốc tế và các nền tảng mạng xã hội. Tính đến ngày 30/8, bài viết của Taylor đã vượt mốc 34 triệu lượt thả tim và 10 triệu lượt chia sẻ, cùng vô số lời chúc phúc gửi đến cặp đôi nổi tiếng. Con số này vẫn không ngừng tăng lên, minh chứng cho sức ảnh hưởng khổng lồ của nữ ca sĩ cùng mối tình được ví là “chuyện tình cổ tích thời hiện đại”.

Không dừng lại ở câu chuyện tình yêu, Taylor còn chứng minh sức hút khổng lồ của mình trên phương diện thương mại. Chỉ ít phút sau khi những bức ảnh đính hôn được chia sẻ, bộ váy Ralph Lauren cô mặc đã được bán sạch toàn cầu trong vòng 20 phút. Trên các sàn thương mại, cụm từ “nhẫn kim cương phục cổ” của hãng Signet Jewelers lập tức lọt top tìm kiếm, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, cổ phiếu của chuỗi trang sức này cũng bất ngờ tăng hơn 3% chỉ sau một ngày.

Theo các chuyên gia, đây là minh chứng sống động cho “hiệu ứng Taylor Swift”: mọi động thái của nữ ca sĩ đều có khả năng tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy doanh số và thậm chí làm dịch chuyển thị trường. Nói cách khác, tầm ảnh hưởng của Taylor không chỉ gói gọn trong âm nhạc, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa - kinh tế toàn cầu.

Chi 9.300 tỷ để lấy lại sự nghiệp, tung album mới tạo nên cơn địa chấn truyền thông, rồi trở thành nhân vật chính trong màn cầu hôn thế kỷ - tất cả chỉ chưa đến 1 năm. Năm số 9 của Taylor Swift không chỉ là chuỗi sự kiện đáng nhớ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một biểu tượng toàn cầu. Nữ ca sĩ không chỉ viết lại lịch sử của riêng cô, mà còn góp phần định hình cả nền văn hóa đương đại.