Tối 30/8, sự kiện The K Showtime chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, quy tụ dàn sao đình đám từ SM Entertainment như Taeyeon, Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee), U-KNOW (TVXQ!) cùng nam ca sĩ Việt Nam đang gây chú ý Quang Hùng MasterD. Chương trình đã thu hút khoảng 10 nghìn khán giả “đổ về” tham dự, biến nơi đây thành bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Tiết mục mở màn cực nhiệt, Key nhảy đến mức "văng mic"

Vũ đạo của idol 15 năm

Key (SHINee) đốt cháy sân khấu với màn trình diễn bùng nổ. Xuất hiện cùng ca khúc mới phát hành Hunter, nam idol đã “đốt cháy” sân khấu bằng vũ đạo mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ. Key “thở hùng hục” vì nhảy quá hăng, khán giả có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở của nam idol ngay sau tiết mục đầu tiên. Đặc biệt, màn “tỏ tình” bằng tiếng Việt khiến thành viên của SHINee nhận về điểm tuyệt đối trong mắt các fan “Anh yêu các em”.

Key thở hồng hộc, nói yêu fan Việt

Chia sẻ cùng người hâm mộ, Key bày tỏ “Hôm và hôm nay đã mưa rất nhiều nên mình rất lo lắng cho buổi diễn ngày hôm nay. Thế nhưng hôm nay khi tới đây thì mình thấy trời không mưa, thời tiết cũng rất mát, gặp các bạn mình thấy rất là vui”. Thế nhưng, ngay sau đó, cơn mưa bất ngờ đổ xuống, khiến nhiều người hâm mộ hài hước đùa rằng có lẽ cụm từ tiếng Việt Key cần học cho lần tới trở lại chính là “trộm vía”.

Key tại The K Showtime

Không chỉ khiến sân khấu bùng nổ bằng loạt màn trình diễn, Key còn nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ visual đỉnh cao. Ở ngưỡng tuổi U40, nam idol vẫn giữ được gương mặt trẻ trung cùng thần thái cuốn hút. Dù mồ hôi ướt đẫm, tóc rối sau phần trình diễn, lớp trang điểm của anh vẫn “bền vững” một cách đáng kinh ngạc. Thành viên của SHINee cũng thể hiện bản lĩnh sân khấu khi khéo léo xử lý trọn vẹn sự cố nhỏ trên sân khấu.

Không chỉ tỏa sáng với nguồn năng lượng bùng nổ trên sân khấu, Key còn chiếm trọn cảm tình khán giả bằng sự gần gũi khi hỏi thăm fan bằng tiếng Việt “Các bạn có thấy nóng không?” sau màn trình diễn. Anh cũng tinh tế kêu gọi người hâm mộ có thể ủng hộ hậu bối cùng công ty, Red Velvet, hành động được người hâm mộ khen ngợi là chu đáo và giàu tình cảm.

Key bày tỏ mong muốn trong tương lai có thêm cơ hội chào fan Việt với tư cách thành viên SHINee

Key cũng nhắc lại kỷ niệm lần đầu đến Việt Nam cách đây 10 năm, thời điểm SHINee phát hành bản hit View. Tại sân khấu, anh cùng fan ngẫu hứng song ca đoạn điệp khúc gây nghiện từng làm nên tên tuổi của SHINee. Key bày tỏ mong muốn trong tương lai có thêm cơ hội chào fan Việt với tư cách thành viên SHINee, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng SHAWOL Việt “Cảm ơn tất cả các bạn SHAWOL đã tới và tham dự chương trình hôm nay”.

Mồ hôi mướt mát mà lớp nền vẫn mịn lì của nam idol

Key dẫn dắt 1 đêm nhạc bùng nổ

Màn trình diễn sôi động với Can’t Sleep đã khép lại phần biểu diễn đáng nhớ của Key tại The K Showtime. Với giọng hát live đầy nội lực cùng cú highnote đỉnh cao, nam ca sĩ một lần nữa khẳng định đẳng cấp vocal nhà SM. Đặc biệt, trong suốt phần trình diễn, Key không ngừng tương tác với khán giả khi nhiều lần đưa mic về hướng về phía fan để tất cả có thể cùng hòa giọng và tạo nên bầu không khí bùng nổ cho đêm nhạc.

Key một lần nữa khẳng định sức hút đặc biệt của mình

Trở lại Việt Nam sau 10 năm kể từ Music Bank 2015 tại Hà Nội, Key một lần nữa khẳng định sức hút đặc biệt của mình khi khiến hàng nghìn khán giả tại The K Showtime vỡ òa trong niềm háo hức và phấn khích. Sự trở lại đầy cảm xúc của nam idol cùng hàng loạt nghệ sĩ Gen 2 đình đám, đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ ở K Showtime.