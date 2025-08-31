Lần thứ 2 đến Việt Nam, biểu diễn tại sự kiện The K Showtime, bộ đôi Red Velvet Irene - Seulgi rất biết cách ghi điểm. Được ví như bộ đôi nhan sắc của Kpop, Irene và Seulgi không hề khiến khán giả thất vọng. Gặp gỡ Luvies Việt (fandom Red Velvet), 2 cô gái chiêu đãi fan từ hit nhóm nhỏ như TILT, Monster đến nhạc solo Like a Flower (Irene), Baby Not Baby (Seulgi) và kết lại bằng bản hit thanh xuân Red Flavor. Chờ hơn 6 năm để được gặp lại Red Velvet, các Luvies Việt không giấu được cảm xúc bồi hồi, xúc động.

Irene và Seulgi ở The K Showtime

Và đương nhiên, với thế mạnh nhan sắc của mình, “bà cố nội visual” Irene lập tức trở thành tâm điểm. Diện bộ váy trắng tinh khôi, để tóc đen dài tung bay trong gió, Irene như xinh thêm vài phần. Ở tuổi 35, nữ thần tượng vẫn trẻ trung, năng lượng, gương mặt tươi tắn như hoa. Irene cứ bước đến gần khán giả Việt là dân tình lại “sốc visual”. Kết hợp với Seulgi cá tính, thần thái, điểm visual của bộ đôi nhà SM càng tăng không ngừng. Seulgi thì gây chú ý bởi dáng vóc chuẩn chỉnh, từng ánh mắt khi biểu diễn đều như “hớp hồn” người xem.

Hai mỹ nhân nhà SM chung khung hình

Seulgi với body chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút

Nhan sắc Irene chuẩn đệ nhất mỹ nhân Kpop gen 3

Đỉnh cao nhất phải kể đến những pha tiên tử kết màn, zoom cận visual Irene. BTC show cũng rất hiểu ý khán giả, cứ đến phân đoạn của “nữ thần đẹp nhất Kpop” là quay cận visual, từng đường nét gương mặt tràn màn hình LED. Cử chỉ, thần thái của Irene vừa tinh tế, vừa nữ tính. Từng cái vuốt tóc cũng khiến người ta không thể rời mắt. Qua camera thường, visual Irene cũng không hề hấn gì. Thậm chí còn đẹp và chân thực hơn. Mỹ nhân trước mắt, fan Việt được chiêu đãi sân khấu đã phần nghe, sướng phần nhìn.

8 giây "thần thánh" của tiên tử kết màn

Zoom cận visual Irene, một cái liếc mắt nhìn mà mê!

Cam thường không thể làm giảm phong độ nhan sắc của Irene

Kết thúc màn trình diễn, bộ đôi Red Velvet lưu luyến chào fan Việt. Cũng như lần đầu gặp gỡ, cứ khi nào hội ngộ thì 2 mỹ nhân lại không muốn rời. Kỹ năng trình diễn của idol 11 năm tuổi cũng ngày càng chín muồi, từ hát live đến vũ đạo đều khó tìm ra khuyết điểm. Xem Irene và Seulgi ở Việt Nam, fan Việt càng khát khao một lần Red Velvet mang concert nhóm đến đây.