Chiều 21/8, Negav tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội. Giữa lúc Negav gây xôn xao, BTC Autumn Fest ra thông báo mới. Autumn Fest là đại nhạc hội dự kiến diễn ra ngày 30/08 tại Quảng trường Vũ Yên, Hải Phòng. Trước đó, sự kiện này đã công bố dàn line-up toàn Anh Trai hot như HIEUTHUHAI, Quân A.P, Captain Boy, JSOL, Hùng Huỳnh và Negav. Tuy nhiên - đến 7h15p tối 21/8, line-up có sự thay đổi.

Negav nằm trong line-up đại nhạc hội Autumn Fest ở Hải Phòng

Theo thông báo, Negav tự nguyện rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Quyết định này được đưa ra với tinh thần nghiêm túc, thể hiện sự tôn trọng với BTC, tránh những ồn ào không đáng có diễn ra có thể ảnh hưởng đến chương trình, các nghệ sĩ đồng hành và khán giả. BTC gửi lời xin lỗi đến khán giả, mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu. Thông báo này nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền.

Bài đăng của BTC Autumn Fest

Nguyên văn thông báo từ BTC Autumn Fest:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ AUTUMN FEST Về Sự Thay Đổi Trong Danh Sách Nghệ Sĩ Tham Gia Autumn Fest Ban Tổ Chức Autumn Fest xin trân trọng thông báo: Nghệ sĩ Negav tự nguyện rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn Autumn Fest diễn ra vào ngày 30/08 tại Vũ Yên, Hải Phòng. Quyết định này được đưa ra với tinh thần nghiêm túc, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với Ban Tổ Chức, tránh những ồn ào không đáng có diễn ra, ảnh hưởng đến chương trình, các nghệ sĩ đồng hành và toàn thể khán giả tham dự sự kiện. Autumn Fest xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý vị khán giả vì thông tin đáng tiếc này, và rất mong nhận được sự cảm thông cũng như thấu hiểu từ mọi người. Ban Tổ Chức đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện danh sách khách mời mới và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo một đêm nhạc bùng nổ và đáng nhớ tại Autumn Fest. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả! Trân trọng, Ban Tổ Chức Autumn Fest.

Rapper Negav

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm. Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là những phát ngôn trong quá khứ của anh bị đào lại khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng.



