Negav bị huỷ show

Những ngày này, ồn ào Negav làm khách mời đặc biệt tại sự kiện của một nhãn hàng trở thành tâm điểm tranh cãi khắp mạng xã hội. Một lần nữa, những ồn ào xoay quanh Negav bị thổi bùng thành làn sóng tẩy chay, nhiều khán giả kiên quyết từ chối sự xuất hiện của nam rapper ở các đại nhạc hội hay chiến dịch quảng cáo nhãn hàng. Mới đây nhất, Lễ Hội Ánh Sáng - sự kiện âm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ năm 2025 trở thành chủ đề nóng vì loại bỏ Negav ra khỏi line-up biểu diễn.

Line-up ban đầu của Lễ Hội Ánh Sáng bao gồm Negav

Hoa hậu Đinh Thị Hoa là đại sứ truyền thông của chuỗi lễ hội

Theo thông tin ban đầu, Lễ Hội Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9. Lễ khai mạc được tổ chức vào 20h ngày 29/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn. Negav được giới thiệu trong line-up biểu diễn Lễ Hội Ánh Sáng vào tối 1/9, bên cạnh các ngôi sao như Isaac, Ánh Sáng AZA và DJ quốc tế Carrillo. Sự kiện đã được truyền thông rộng rãi từ tháng 7. Lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ chọn hoa hậu Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông, góp phần lan tỏa thông tin chuỗi sự kiện.

Bài đăng tối 19/8 của hoa hậu Đinh Thi Hoa cập nhật line-up mới của show Lễ Hội Ánh Sáng

Vị trí của Negav bị thay đổi bởi Kay Trần

Quy tụ dàn Anh Trai - Em Xinh hot, đêm diễn Lễ Hội Ánh Sáng được nhiều fan nhạc quan tâm. Song, line-up đêm diễn đã bị đổi phút chót. Tối 19/8, trang Facebook tick xanh của hoa hậu Đinh Thị Hoa - đại sứ truyền thông sự kiện cập nhật bài đăng mới, đăng kèm line-up và poster có sự hiện diện của Kay Trần. Đáng chú ý, Kay Trần thay vị trí của Negav trên poster trước đó. Nam rapper Gen Z cũng không được nhắc đến trong dàn line-up mới của show Lễ Hội Ánh Sáng. Sự thay đổi này khiến netizen dậy sóng.

Việc Negav biến mất khỏi line-up Lễ Hội Ánh Sáng khiến MXH dậy sóng

Nhiều người cho rằng, BTC show Lễ Hội Ánh Sáng đã lắng nghe phản ứng khán giả, quyết định loại nam rapper gây tranh cãi khỏi line-up biểu diễn. Dù không đưa ra phát ngôn cụ thể, nhưng việc đại sứ truyền thông của chương trình cập nhật line-up, poster mới - thay Negav bằng Kay Trần đã phần nào chứng minh.

Tranh luận về Negav một lần nữa bị thổi bùng

Gần 1 năm kể từ lùm xùm phát ngôn, Negav vẫn chưa được công chúng tha thứ. Biến căng xảy đến với Negav ngay trước thềm Anh Trai Say Hi mùa 2 đặt ra nhiều câu hỏi. Cư dân mạng thắc mắc liệu NSX sẽ có động thái nào giữa lúc Negav đang vấp phải phản ứng dữ dội của một bộ phận công chúng hay không. Được biết, Anh Trai Say Hi mùa 2 cũng đã ghi hình được một vài buổi, việc xử lý thế nào về hình ảnh của Negav trong thời gian này thực sự là bài toán khó.