Concert Em Xinh “Say Hi” 13.09 tại Vạn Phúc City: Quà độc quyền - Line-up đỉnh - Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Với thông điệp "The Real Aura", chương trình không chỉ phô diễn công nghệ sân khấu chuẩn quốc tế, mà còn gửi gắm tuyên ngôn thế hệ: tôn vinh tính nữ, khuyến khích mỗi bạn trẻ sống đúng chất mình, rực rỡ không trộn lẫn.

Trải nghiệm đỉnh cao – "chìm" trong đại dương thị giác

Khán giả sẽ không chỉ xem mà còn được sống trong không gian thị giác nơi ánh sáng và sân khấu hòa nhịp, tạo nên những khoảnh khắc khiến tim đập nhanh hơn. Với màn LED khổng lồ và hệ bàn nâng chuẩn quốc tế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, Vạn Phúc City sẽ trở thành điểm hẹn âm nhạc rực rỡ trong một đêm duy nhất.

Quà độc quyền – tất cả khán giả đều có

Concert Em Xinh "Say Hi" không chỉ là một đêm nhạc, mà là trải nghiệm trọn vẹn nơi khán giả được tận hưởng những đặc quyền riêng biệt. Ở SkyLounge, người xem bước vào không gian sang trọng với ẩm thực cao cấp, lối vào riêng và cơ hội lưu giữ khoảnh khắc cùng dàn Em Xinh trong bộ ảnh đặc biệt hoặc mang về áo thun có chữ ký Best 5. Tiếp nối là SVIP & VIP, nơi hội tụ những combo quà tặng: card bo góc, khăn bandana phiên bản concert Em Xinh "Say Hi", mang đến trải nghiệm chuẩn "fan đặc quyền". Với những ai muốn "cháy" hết mình cùng thần tượng, Fanzone đem lại vị trí sát sân khấu cùng lightstick phiên bản giới hạn, biến từng khoảnh khắc thành một biển ánh sáng rực rỡ. Đặc biệt, các hạng vé SkyLounge, SVIP, VIP và Fanzone không chỉ đi kèm đặc quyền tham gia soundcheck, mà còn có cơ hội nhận "sít rịt" từ các Em Xinh.

Đêm hội quy tụ line-up khủng chưa từng có

Hội tụ 30 Em Xinh xuất sắc nhất, concert còn "chốt đơn" dàn khách mời siêu hot gồm Anh Trai JSOL, Anh Trai Dương Domic, Anh Trai Quang Hùng MasterD, Anh Trai Pháp Kiều, Tăng Duy Tân, Anh Trai WEAN, Anh Trai Gemini Hùng Huỳnh và Anh Trai HURRYKNG. Sự góp mặt của những gương mặt đình đám này không chỉ bảo chứng cho một đêm nhạc bùng nổ, mà còn mở ra cơ hội chứng kiến những màn kết hợp độc đáo trên sân khấu. Đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là đêm hội nơi thần tượng và khán giả cùng nhau tạo nên khoảnh khắc chỉ có một lần, hòa quyện âm nhạc, phong cách và năng lượng trẻ trung trong một đại tiệc chưa từng có.

Bias setlist – từ màn ảnh nhỏ đến sân khấu trình diễn trực tiếp

Những giai điệu từng nằm trong playlist quen thuộc của khán giả sẽ được trình diễn trực tiếp, hòa cùng tiếng hát và sự cổ vũ của hàng chục ngàn fan trong không khí cuồng nhiệt. Đây không chỉ là những tiết mục thông thường, mà là những phiên bản đặc biệt được dàn dựng riêng cho Em Xinh "Say Hi" Concert, với sân khấu, ánh sáng và vũ đạo được tính toán để làm nổi bật từng cung bậc cảm xúc. Mỗi ca khúc bước ra sân khấu đều mang một câu chuyện mới, một màu sắc mới, khiến khán giả vừa được sống lại cảm giác thân quen, vừa bất ngờ trước những biến tấu chưa từng có.

Không dừng lại ở đó, setlist của chương trình còn ẩn giấu nhiều "bí mật" thú vị, hứa hẹn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ không thể đoán trước. Mỗi tiết mục không chỉ gợi nhớ hành trình cảm xúc của Em Xinh "Say Hi", mà còn mở ra một trải nghiệm mới mẻ - khác biệt, thăng hoa và mãnh liệt hơn.

Sàn diễn Aura – Runway chưa từng có tại Việt Nam

Đặc biệt, toàn bộ không gian concert như hóa thành một fashion show khổng lồ, nơi âm nhạc và thời trang hòa quyện, tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn. Không chỉ là sân khấu để các nghệ sĩ tỏa sáng, Em Xinh "Say Hi" Concert còn mở rộng thành "sàn catwalk" chung của cả đại nhạc hội, đưa yếu tố thời trang vào từng tiết mục âm nhạc.

Điểm nhấn đáng chú ý chính là hoạt động Fashion Challenge đi concert do chính các Em Xinh khởi xướng. Mỗi bộ trang phục không còn đơn thuần là lựa chọn đi nghe nhạc, mà trở thành tuyên ngôn cá nhân, tôn vinh tinh thần "sống đúng chất mình" - đúng với thông điệp The Real Aura của chương trình.

Một đại nhạc hội mang đến trải nghiệm "2 trong 1": vừa thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, vừa tham gia vào một show thời trang cộng đồng đầy ngẫu hứng.

Với sự đầu tư toàn diện từ sân khấu, âm nhạc, thời trang cho đến trải nghiệm khán giả, Em Xinh "Say Hi" Concert 13.09 dự kiến là đại tiệc âm nhạc - thời trang bùng nổ nhất tháng 9 này. Đây không chỉ là một sự kiện giải trí - mà còn là nơi tinh thần "The Real Aura" được thăng hoa: tôn vinh tính nữ, lan tỏa năng lượng trẻ trung và khuyến khích mỗi bạn trẻ sống đúng chất mình.