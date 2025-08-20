Mới đây, tại sự kiện SKYMEET 3, Sơn Tùng M-TP có màn bắt trend âm nhạc thính phòng khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Nam ca sĩ thừa nhận dạo gần đây bên cạnh thời gian dành cho phòng thu, giọng ca Đừng Làm Trái Tim Anh Đau còn dành thời gian thưởng thức “một thứ âm nhạc sang chảnh”.

“Thứ âm nhạc sang chảnh” mà nam ca sĩ nhắc tới chính là xu hướng “cổ điển hoá” đang được lan truyền mạnh mẽ trong thời gian gần đây trên các diễn đàn. Một loạt các bản hit từng “làm mưa làm gió” tại các bảng xếp hạng nhạc Việt nay được “phù phép” thành phiên bản nhạc thính phòng, hoà âm cùng dàn nhạc orchestra kết hợp cùng phong cách hoàng gia cổ điển. Nhiều ý kiến nhận xét những bản remix này “vừa lạ vừa quen” bởi vẫn là những giai điệu ngân nga quen thuộc nhưng được thể hiện lại theo phong cách âm nhạc hoàn toàn mới.

Sơn Tùng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong trend âm nhạc quý tộc lần này

Trong đó, Sơn Tùng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong trend âm nhạc quý tộc lần này với loạt hit như Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương, Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Của Hiện Tại,…Giải thích điều này, khán giả cho rằng chính khả năng xử lý điêu luyện từ bản gốc đã khiến các ca khúc đình đám của nam ca sĩ sinh năm 1994 viral và phù hợp với mọi phiên bản được “xào nấu” lại. Tại sự kiện gần nhất ở Đà Nẵng, nam ca sĩ còn cân nhắc sẽ đổi lại nghệ danh cho phù hợp với danh xưng “bá tước” và “tung hint” rằng có nên cho ra mắt một bản thính phòng official để đi diễn tại Hà Nội luôn không khiến các fan mong ngóng.

Nhạc Sơn Tùng dưới dàn giao hưởng

Bên cạnh “bá tước” Sain Tone Emvippy cùng playlist những bản giao hưởng “gây bão”, nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ lớn như MONO, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn,Tùng Dương ,… cũng được biến tấu thành các bản “tân nhạc thính phòng” đậm chất quý tộc.

Tái Sinh bản thính phòng

Có ý kiến cho rằng không nên để Tùng Dương nghe được bản “tân nhạc thính phòng” này của Tái Sinh nếu không nam ca sĩ sẽ thực sự “vác” ca khúc này lên sân khấu để trình diễn. Tuý Âm là cũng là một trong những bản phối được yêu thích nhất bởi âm thanh sang trọng và phần phối khí có phần “ma mị”. Người nghe không ngại “vẽ” lên cả một câu chuyện rằng Tuý Âm là bản tình ca đau khổ của nàng Selene bên ly rượu vang trong đêm trăng tàn.

Cách đặt tên nghệ sĩ, bài hát theo phong cách quý tộc hoàng gia của các “giang cư mận” cũng khiến người nghe trầm trồ bởi sự hợp lý tới không tưởng, đến mức Sơn Tùng M-TP cũng muốn đổi nghệ danh thành Sain Tone Emvippy để nghe sang chảnh hơn. Hay Dương Domic trở thành Francisco Duominico, chủ nhân của ca khúc Ly Biệt Không Thư Tín (Mất Kết Nối), MONO vốn là Prince Monovald xứ Hungien sáng tác nhạc phẩm The Wait (Waiting For You) và Hà Anh Tuấn thực chất là nhạc công Hàen d’Anh Tuánne sở hữu tác phẩm vĩ đại Youre Lier ine Apriel (Tháng Tư Là Lời Nói Dối của Em).

Bình luận hài hước của cư dân mạng

Bên cạnh khả năng hóa thân thành những bá tước, công nương với phong thái, cách nói chuyện như những quý tộc hoàng gia, không ít các khán giả còn trở thành “người kể chuyện” về “tiểu sử” của những nhân vật nổi tiếng. Có ý kiến cho rằng kể từ khi trend âm nhạc “quý tộc” trở nên phổ biến thì phần comment bỗng trở nên lịch sự và trang trọng lạ thường.

Cả cõi mạng hóa thành "công nương, bá tước"

Hiện tại, các playlist “tân nhạc thính phòng” vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Cụ thể, 3 phần của Tân Nhạc Thính Phòng được đăng tải trên kênh YouTube Nhạc Việt Nam nhưng ở 1 diễn biến khác đã có hơn 1 triệu người xem, trong khi đó chỉ riêng playlist của “bá tước” Saint ToneEmvippy cũng đã nhận về hơn 192 nghìn lượt xem sau 1 ngày đăng tải. Trên các kênh TikTok cũng được các khán giả chia sẻ rầm rộ cùng hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Dù vẫn chưa xác định được chính xác ai là “cha đẻ” đứng sau trào lưu âm nhạc thính phòng theo phong cách quý tộc độc đáo này, nhưng phần đông khán giả đều đồng tình rằng đây rất có thể sẽ trở thành gu nhạc chủ đạo của thế hệ Gen Z khi về già. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang háo hức đón chờ những phiên bản “tân nhạc thính phòng” tiếp theo từ các ca khúc đình đám khác. Liệu sẽ còn cái tên nào nổi lên hay đủ sức “soán ngôi” vị trí của “bá tước” Sain Tone Emvippy, người đang được xem là dẫn đầu làn sóng nhạc cổ điển remix trong thời điểm này?