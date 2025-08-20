Ngày 26/8 tới đây, concert Việt Nam Trong Tôi sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đêm nhạc quy tụ loạt sao nổi tiếng như SOOBIN, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Anh Tú,...

Thời gian này, hàng loạt đại nhạc hội lớn được tổ chức, hưởng ứng chào mừng ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Loạt sự kiện này được giới trẻ gọi chung là "concert quốc gia". Làn sóng concert quốc gia đạt đỉnh, mỗi đêm nhạc quy tụ đám đông hàng chục nghìn người - thậm chí phá kỷ lục ở SVĐ Mỹ Đình với hơn 50 nghìn người. Do đó, mỗi tấm vé được dân tình cực kỳ săn đón.

Concert đang gây sốt lúc này

BTC concert Việt Nam Trong Tôi thông báo, vé sẽ được phát trong 2 khung giờ: 9h-11h30, 13h-16h30 - trong vòng ba ngày 20-22/8. Hôm nay là ngày phát vé đầu tiên. Nhờ sức nóng từ dàn sao, hàng nghìn khán giả đã tập trung tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đứng kín khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để chờ phát vé.

Hàng dài người chờ phát vé suốt đêm qua (ảnh: Threads @ntn_3012)

Theo ghi nhận thực tế, có người đã chờ từ 11 giờ đêm qua - 19/8. Đến 8 giờ sáng 20/8, đám đông này đã lên đến hàng nghìn người, đứng đông nghịt cả 1 quảng trường. Loạt hình ảnh đang cực viral trên các trang MXH.

Đám đông choáng ngợp sáng 20/8:

Hình ảnh tưởng chừng chỉ có thể tìm thấy ở những concert siêu sao quốc tế, hoặc gần nhất là hiện tượng fandom 2 show Anh Trai thì nay - giới trẻ đã bắt đầu "đu" concert quốc gia. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, đây chính là đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội. Vượt lên tất cả, tình yêu quê hương, đất nước, một lòng hướng đến ngày vui của toàn dân chính là động lực để giới trẻ tham dự chuỗi các sự kiện này. Concert quốc gia kết hợp với dàn sao giải trí hàng đầu, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn.

Hiện, nhiều khán giả xếp hàng đã lấy được tấm vé riêng cho mình. Nhưng một số người "lỡ hẹn", quyết săn tiếp vào ngày mai. MXH ngập tràn bài đăng chia sẻ kinh nghiệm cũng như bàn về cảm xúc khi "camp vé" concert quốc gia.