BIGBANG tái hợp 5 thành viên, sẵn sàng tha thứ cho tội phạm tình dục và kẻ ruồng bỏ nhóm?

Hôm nay - 19/8/2025, BIGBANG chính thức bước qua năm thứ 19 hoạt động. Đúng 0h giờ Hàn Quốc, G-Dragon và các trang MXH chính thức của anh đã cập nhật hình ảnh kỷ niệm cột mốc đặc biệt. Đáng chú ý, G-Dragon đăng hình 5 dòng kẻ - tượng trưng cho 5 thành viên BIGBANG trước kia. Ngay sau đó, Taeyang cũng khiến fan bồi hồi khi chia sẻ bức ảnh tháp trái tim vàng với 5 tầng rực rỡ. Ai cũng biết là BIGBANG hiện chỉ còn 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung.

G-Dragon là người "lụy" BIGBANG nhất

Đúng 0h ngày 19/8, các nền tảng MXH của GD đồng loạt đăng ảnh kỷ niệm - chi tiết 5 dòng kẻ gây chú ý

Ai cũng hiểu rằng, hiện tại BIGBANG chỉ còn ba thành viên gắn bó: G-Dragon, Taeyang và Daesung. Seungri đã rời đi từ năm 2019 vì bê bối chấn động Burning Sun, còn T.O.P từ 2023 cũng tự gạch tên, thể hiện sự xa cách với nhóm. Nhưng việc 3 thành viên còn lại vẫn luôn khắc ghi hình ảnh “BIGBANG 5 người” chẳng khác nào mồi lửa thắp sáng hy vọng cho người hâm mộ, rằng biết đâu trong một ngày nào đó, giấc mơ về một sân khấu tái hợp trọn vẹn trở thành sự thật.

Bài đăng của Taeyang

G-Dragon khẳng định chắc nịch, 2026 sẽ cùng BIGBANG chạy tour mới để kỷ niệm 20 năm thành lập

G-Dragon khẳng định chắc nịch, 2026 sẽ cùng BIGBANG chạy tour mới để kỷ niệm 20 năm thành lập. Nghĩ đến năm 2026, bầu trời rực sáng bởi hàng chục nghìn ánh lightstick vàng. Trên khán đài, tiếng hô “BIGBANG! BIGBANG!” vang dội. Ai cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt - concert kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Sân vận động kín chỗ, màn hình LED khổng lồ sáng bừng với dòng chữ “We are BIGBANG”. Nhạc intro quen thuộc nổi lên, cả khán đài như nổ tung.

G-Dragon xuất hiện ở concert BIGBANG năm 2026 (ảnh tạo bởi AI)

Một bóng dáng xuất hiện, G-Dragon trong chiếc áo khoác lấp lánh, mái tóc bạch kim. Ngay sau đó là Taeyang với nụ cười ấm áp, rồi Daesung trong tiếng reo hò điên cuồng. Khán giả vẫn nghĩ đêm nay sẽ chỉ là BIGBANG phiên bản ba người như vài năm qua. Nhưng khi nhạc nền hạ xuống, ánh đèn quét ngang sân khấu, một dáng người cao lớn chậm rãi bước ra. Đó là T.O.P. Sân vận động vỡ òa, hàng chục nghìn fan không kìm được mà gào thét, có người khóc òa ngay tại chỗ. Và khi tiếng nhạc tiếp tục vang lên, một giọng nói quen thuộc cất lên: “Are you ready, VIP?”, Seungri bước ra với nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có những năm tháng xa cách.

Khoảnh khắc cả 5 thành viên đứng thành hàng, nắm tay cúi chào khán giả, trở thành hình ảnh chấn động nhất Kpop (ảnh tạo bởi AI)

Haru Haru, Fantastic Baby, Lies, Bang Bang Bang,... rồi những bản hit huyền thoại vang lên, khán đài bùng nổ. Cả năm người di chuyển trên sân khấu, hoà giọng, đùa nghịch với nhau như chưa từng có khoảng cách. Mỗi khoảnh khắc đều khiến khán giả ngỡ như đang mơ. Một “BIGBANG trọn vẹn” ở concert kỷ niệm 20 năm, điều tưởng chừng không thể lại hiện ra trước mắt. Flower Road cất lên, như cái kết cho lời hứa “trở lại con đường hoa” cùng BIGBANG đã thành sự thật. Khoảnh khắc cả 5 thành viên đứng thành hàng, nắm tay cúi chào khán giả, trở thành hình ảnh chấn động nhất Kpop.

Ký ức với BIGBANG 5 người là ký ức đẹp

Nhưng dù BIGBANG 5 thành viên là quá khứ huy hoàng thì những chuyện đã diễn ra với Seungri rất khó để tha thứ

Nhưng, toàn bộ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một viễn cảnh trong mơ. Đại đa số fan BIGBANG hiện tại đã chấp nhận thực tế nhóm chỉ còn 3 thành viên hoạt động và sẽ ra sức ủng hộ cho mọi hoạt động trong tương lai. Dù BIGBANG 5 thành viên là quá khứ huy hoàng thì những chuyện đã diễn ra với Seungri rất khó để tha thứ. Hiện tại, fan chỉ kỳ vọng về anh cả T.O.P có thể một lần mở lòng trở lại.

BIGBANG 5 thành viên là giấc mơ đẹp. Và có lẽ, chính vì giấc mơ ấy quá đẹp nên fan mới không ngừng “chấp niệm”, dù biết thực tế rất khó xảy ra.

Hôm nay, các V.I.P đang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến GD, Taeyang và Daesung

Dù còn bao nhiêu “dòng kẻ”, BIGBANG và V.I.P mãi mãi không thể tách rời

Hôm nay, các V.I.P đang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến GD, Taeyang và Daesung. Dù còn bao nhiêu “dòng kẻ”, BIGBANG và V.I.P mãi mãi không thể tách rời. Bởi BIGBANG chưa bao giờ chỉ là một nhóm nhạc, họ là thanh xuân, là tuổi trẻ, là ký ức không thể thay thế của cả một thế hệ yêu nhạc Kpop.