Bức ảnh gây "nóng mắt" của Taylor Swift

Ngày 13/8, Taylor Swift đã công bố thông tin cụ thể về album phòng thu thứ 12 mang tên The Life Of A Showgirl, thông qua podcast New Heights do bạn trai cô - Travis Kelce - cùng anh trai Jason Kelce chủ trì. Ngay sau khi được hé lộ, dự án lập tức tạo “phá đảo thế giới ảo”, thu hút sự chú ý và thảo luận lớn trên MXH và truyền thông. Chỉ sau hơn 5 ngày, đoạn video trò chuyện dài 2 tiếng đã chạm ngưỡng 18 triệu lượt xem, trở thành cột mốc kỷ lục trong lịch sử podcast.

Taylor Swift công bố album mới trên sóng livestream New Heights cùng bạn trai hiện tại

Trở lại hậu thành công của The Eras Tour và album The Tortured Poets Department, Taylor nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sóng mạng, mọi nhất cử nhất động đều được dân tình đặc biệt quan tâm. Ngay trong tối 18/8, website chính thức của cô nàng bất ngờ cài đặt hệ thống đếm ngược 4 tiếng đồng hồ, dự đoán sẽ tung ra một “sít rịt” nào đó dành cho biệt đội Swifties.

Dân tình nháo nhác bảo nhau thức thâu đến 1h sáng, hy vọng Taylor sẽ “thả xích” MV mở đường cho kỷ nguyên The Life Of A Showgirl. Ấy thế mà, những gì người hâm mộ nhận về lại là cú lừa lớn từ Taylor. Không phải MV hay bản audio, ảnh bìa đĩa vinyl mới chính là thứ “Rắn Chúa” nhá hàng. Điều không ai ngờ tới là lần này, Taylor còn hở bạo hơn loạt ảnh bìa và ảnh concept trước đó.

Taylor còn hở bạo hơn loạt ảnh bìa và ảnh concept trước đó

Nữ ca sĩ tạo dáng 2 tay chống vào tường, cong lưng ưỡn người khoe trọn đường cong sexy. Diện lên mình bộ bodysuit lấp lánh đúng chuẩn một vũ nữ, “Rắn Chúa” gần như để lộ nguyên vòng 3 bốc lửa, căng tròn. Màu ảnh ám xanh tối, vừa mang đến nét bí ẩn, khó lường mà vừa toát ra sự khiêu gợi, liêu trai. Thiết kế chia ra làm 2 bản: chữ in màu xanh ngọc và tím với mức giá là 29.99 đô - xấp xì 800 nghìn đồng.

Với ngôi vương trong cuộc đua bán đĩa vinyl, 2 mẫu đĩa ở trên được dự đoán sẽ nhanh chóng cháy hàng ngay khi mở bán. Và quà thực đúng là như vậy. 2 phiên bản vinyl này được giới thiệu là chỉ phát hành 1 lần duy nhất, mở bán trong vòng 48 giờ hoặc “cho đến khi hết hàng”… nhưng chúng đã “bay sạch” chỉ trong chưa đầy 1 giờ - chứng minh sức hút chưa từng giảm nhiệt của Taylor.

2 mẫu bìa vinyl đã cháy hàng sau chưa đến 1 giờ đồng hồ

Toàn bộ phần bìa, từ bản tiêu chuẩn đến deluxe, đều xoay quanh hình tượng showgirl, gắn liền với chủ đề Taylor từng chia sẻ: album này phản ánh trải nghiệm của cô trong việc cân bằng giữa ánh hào quang sân khấu và đời sống cá nhân xuyên suốt gần 2 năm chạy tour diễn The Eras Tour.

Trong quá khứ, Taylor thường phát hành các bản deluxe kèm bonus track, chẳng hạn như The Tortured Poets Department từng có ấn bản đặc biệt dài gần gấp đôi bản gốc. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trên podcast cùng Travis Kelce, cô khẳng định sẽ không áp dụng phương thức này cho The Life Of A Showgirl. Vì vậy, người hâm mộ có thể yên tâm rằng sự khác biệt giữa các phiên bản album lần này chỉ nằm ở hình thức và bao bì, chứ không phải nội dung âm nhạc.

Taylor hở bạo qua bộ ảnh bìa và concept mấy hôm trước

Netizen hụt hẫng nhẹ bởi họ mong rằng nữ ca sĩ sẽ “mở hàng” với một ca khúc mở đường, bởi concept lần này vô cùng thú vị, khác hẳn so với những kỷ nguyên trước đó. Dù vậy, Swifties vẫn rất hoan hỉ hưởng ứng đợt mở bán đĩa vinyl lần này, cạnh tranh nhau từng tí một để sắm cho mình một chiếc đĩa vinyl mới cứng.