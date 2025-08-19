Thời gian qua, cộng đồng mạng sôi sục trước thông tin Anh Trai Say Hi sẽ chính thức khởi động mùa 2 vào tháng 9 sắp tới. Để hâm nóng bầu không khí, NSX mới đây đã công bố đội hình 30 nghệ sĩ từ nhiều thế hệ, đa dạng lĩnh vực như ca sĩ, rapper, diễn viên… Một loạt những tên tuổi quen thuộc trong showbiz Việt có thể kể đến Ngô Kiến Huy, Karik, BigDaddy, Vũ Cát Tường, B Ray…đến những gương mặt trẻ như Mason Nguyễn, Ryn Lee, CongB, Đỗ Nam Sơn…

Nổi bật trong dàn line-up năm nay là Hải Nam - diễn viên hiếm hoi tham gia chương trình. Dù chưa lên sóng nhưng theo nhiều người tin rằng, chương trình đã bắt đầu ghi hình những tập đầu tiên, các nghệ sĩ cũng đã có dịp gặp gỡ làm quen nhau. Nhận định này càng thêm phần củng cố khi các Anh Trai gồm Hải Nam, BigDadddy, Ogenus, Phúc Du và Cody Nam Võ đã có buổi tụ tập vài ngày trước, sau đó cả nhóm đăng tải 7749 content vô tri và hài hước lên MXH.

Hải Nam còn tự tin “thách thức” BTC khi bản thân chưa bị lập biên bản do “quậy phá” trên MXH quá nhiều. Thế là ngay sáng 18/8, cầu được ước thấy, nam diễn viên buộc phải viết bản kiểm điểm theo hình thức tự nguyện. Tuy lý do không được đưa ra nhưng ai nấy cũng hiểu nguyên do bắt nguồn từ đâu. Có tới 5 hình phạt nhưng Hải Nam nguyện tích cả 5, chứng minh anh chàng là Anh Trai nhiệt huyết nhất nhì mùa 2.

Bên dưới bài đăng, Ngô Kiến Huy hả hê trước tình cảnh này. “Ta nói vừa cái nư lắm” - “Bắp tỷ” nói. Ngoài ra, LoHan với Nhâm Phương Nam cũng để lại bình luận thích thú với độ nhây của Hải Nam. Người hâm mộ dự đoán anh chàng sẽ là nhân tố tạo content chính của mùa giải năm nay.

Ngô Hải Nam, sinh năm 1996, quê gốc Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Sau khi giành ngôi Quán quân chương trình thực tế Quý Ông Đại Chiến năm 2019, anh quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ đó, Hải Nam bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất qua các dự án web-drama và phim ngắn. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021, khi anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh 1990, đóng cặp cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Tiếp nối thành công, nam diễn viên sinh năm 1996 còn tham gia loạt phim nổi bật như Cám, Tết Ở Làng Địa Ngục…, qua đó dần khẳng định tên tuổi trong Vbiz.

Ngoài diễn xuất, Hải Nam còn gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình điển trai, phong thái chuẩn soái ca Hàn Quốc. Nhiều khán giả nhận xét visual của anh không hề kém cạnh dàn mỹ nam đình đám của showbiz Việt và ưu ái gọi anh là "nam thần điện ảnh thế hệ mới". Hải Nam còn sở hữu vóc dáng săn chắc, body cuốn hút, giúp anh trở nên nổi bật giữa rừng mỹ nam thế hệ mới của showbiz Việt.

Anh chàng còn vô cùng siêng năng hoạt động trên MXH, mỗi ngày lại ra một nội dung mới. Điểm chung là đều “tẻn tẻn”, “mát mát” như mùa thu Hà Nội. Nam diễn viên không ngại vứt bỏ hình tượng để nhập vai vào những nhân vật gây cười, hài hước trong mỗi đoạn video của mình.

Đặc biệt, anh cũng niềm đam mê với ca hát. Không chỉ cover các bài hát nổi tiếng, Hải Nam còn từng ra mắt MV Chỉ Vì Quá Thương Em. Dù khởi đầu còn khá bỡ ngỡ với Hải Nam, nhưng MV được cho mang nhiều dấu ấn cá nhân. Anh tiết lộ rằng mình trực tiếp tham gia vào hầu hết các khâu: từ xây dựng kịch bản, đạo diễn, chọn bối cảnh cho đến sắp xếp lịch quay. Ca khúc Chỉ Vì Quá Thương Em thuộc thể loại ballad ngọt ngào, tạo cơ hội để Hải Nam phô diễn chất giọng tình cảm. Trong MV này, anh không đặt nặng việc thể hiện khả năng diễn xuất, mà chủ yếu tập trung vào giọng hát và cảm xúc qua từng câu hát.

