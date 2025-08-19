Mới đây, mạng xã hội truyền tai nhau 1 đoạn video ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ giữa Mỹ Tâm và Jack tại sân bay. Cụ thể, nam ca sĩ sinh năm 97 chủ động tới chào hỏi, làm hành động quỳ lạy để thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ tới đàn chị. Sau đó, cả 2 trao nhau cái ôm lịch sự và nán lại trò chuyện đôi chút.

Vì tạp âm quá lớn, cộng với cuộc đối thoại thân mật chỉ đủ để 2 nghệ sĩ nghe thấy nên gần như không ai hiểu nội dung là gì. Một vài netizen “siêu thính” cho biết Mỹ Tâm nói với Jack: “Hẹn hoài mà không gặp được”. Kết thúc cuộc gặp gỡ tình cờ, 2 người bắt tay nhau rồi chào tạm biệt.

Đa số bình luận đều là những phản hồi tích cực, khen ngợi tương tác giữa Mỹ Tâm và Jack là dễ thương và ấm áp. Một số netizen thì bày tỏ sự ngạc nhiên về mối quan hệ ngoài đời của 2 nghệ sĩ khi Mỹ Tâm tiết lộ đã hẹn Jack nhiều lần nhưng lịch trình luôn bận rộn.

Đây cũng là lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến Mỹ Tâm và Jack ở cạnh nhau 2 năm sau tranh cãi bỏ về ở Vietnam Idol. Cụ thể, trong tập phát sóng Live Show Top 15, Jack xuất hiện với tư cách là ca sĩ khách mời trình diễn ca khúc Xóa Tên Anh Đi. Điều gây chú ý là khi ống kính lia xuống hàng ghế khán giả, thay vì thấy ban giám khảo, người xem chỉ thấy sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông còn hàng ghế giám khảo thì trống trơn.

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng Jack không được lòng các nghệ sĩ tiền bối khiến họ phải bỏ đi khi anh bước lên sân khấu. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng giải thích: “Cho ban giám khảo xin phép rời khỏi bàn vì đồng nghiệp chuẩn bị trình diễn, ngồi đó thì hơi kỳ. Nên tụi mình sẽ xuống ngồi xem như khán giả”. Sau đó, cả ba giám khảo đứng dậy cúi chào và di chuyển xuống phía dưới để theo dõi màn trình diễn.

Ngay sau đó, MC Đức Bảo cũng xuất hiện để giới thiệu khách mời. Như vậy, không hề có chuyện giám khảo bỏ về vì coi thường Jack, mà chỉ là cách sắp xếp để giữ sự tôn trọng và tạo không khí cho phần biểu diễn.