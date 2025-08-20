Giới trẻ sáng tạo hàng loạt trend yêu nước, nhảy múa hát ca phủ đỏ MXH càng xem càng thấy yêu!

Những ngày này, không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đang chiếm sóng khắp mọi mặt trận từ phố phường cho đến mạng xã hội. Dạo một vòng một trong những nền tảng video hot nhất hiện nay, không khó để dân tình bắt gặp loạt clip nhảy trên nền nhạc yêu nước, đỏ rực cả newfeed. Và một lần nữa, người Việt trẻ lại có những cách bày tỏ tình yêu nước với nhiều cách khác nhau. Người chụp hình kỷ niệm tại lăng Bác, quay những khung cảnh rực rỡ Quốc kỳ hay sáng tạo ra những vũ đạo trên nền nhạc giai điệu hừng hực lòng tự hào dân tộc.
Nếu Khát Vọng Tuổi Trẻ mang đến nguồn năng lượng rực lửa thì Sẽ Chiến Thắng lại khiến người xem nổi da gà bởi phần drop đầy khí thế. Đặc biệt, ca khúc Việt Nam Ơi của Sơn Tùng M-TP - bản hit từng gây bão cộng đồng mạng nay trở thành “nhạc nền quốc dân” cho hàng loạt clip dance challenge với vũ đạo giơ cao cờ đỏ sao vàng đầy tự hào.
Clip nhóm bạn trẻ thể hiện dance challenge trên nền nhạc ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ
Ở mỗi challenge, giới trẻ Việt thường chọn bối cảnh gần gũi để vừa “ăn” ánh sáng tự nhiên, vừa tạo background quen thuộc với số đông người xem. Không chỉ đồng phục bằng áo “yêu nước”, nhiều bạn còn mix thêm khăn quàng đỏ, phụ kiện hình ngôi sao vàng tạo nên một khung hình rực rỡ, chỉ nhìn thôi đã thấy tinh thần dân tộc trào dâng.
Clip nhóm bạn trẻ nhảy trên nền nhạc Sẽ Chiến Thắng
Clip nhóm bạn trẻ thể hiện vũ đạo trên nền nhạc Việt Nam Ơi
Bên cạnh các nhóm bạn trẻ, nhiều KOLs, TikToker triệu view cũng nhanh chóng bắt trend, “đóng góp” những phiên bản dance challenge cực cháy. Có người còn mạnh dạn remix nhạc yêu nước với âm thanh hiện đại, thêm chút bass “đập” rộn ràng để hợp gu Gen Z nhưng vẫn giữ trọn tinh thần hào hùng vốn có.
Đặc biệt, hashtag #VietNamToiYeu hay #TuHaoVietNam đang leo top trending với hàng trăm video. Lướt một vòng là thấy nguyên một “bữa tiệc” sắc đỏ với giai điệu khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động. Rõ ràng, với sự sáng tạo không giới hạn, giới trẻ Việt đang biến tình yêu nước thành một “trend” vừa gần gũi, vừa lan tỏa mạnh mẽ. Không cần những lời lẽ quá to tát, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ “thắp lửa” tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi trái tim.
