Dạo gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại sân khấu kết hợp từng viral một thời tại MAMA 2022. 5 tân binh nữ ở thời điểm đó gồm IVE - NMIXX - KEP1ER - LE SSERAFIM - NewJeans lần lượt thể hiện các bản hit đình đám của mình như Eleven, Wadada, O.O, Fearless và Hype Boy. Đặc biệt, họ hoán đổi ca khúc và thành viên lẫn nhau nhằm tạo nên sự mới lạ và khác biệt so với phiên bản gốc.

Phần trình diễn Eleven của nhóm nữ tân binh gen 4 kết hợp

Kết quả là dân tình phản ứng nhiều chiều, chủ yếu là chê bai đội hình quá lộn xộn, người nhảy đẹp người nhảy xấu nên rất khó theo dõi. Lần này trending trở lại, dân mạng không còn tranh cãi nữa mà chỉ tập trung vào 1 nữ idol nổi bật hơn cả - Xiaoting thuộc nhóm KEP1ER.

Nằm trong team diễn Eleven, Xiaoting được ưu ái đứng ở vị trí trung tâm khá nhiều, giúp cô chiếm trọn ánh nhìn qua phần thể hiện của mình. Mỹ nhân người Trung được khen ngợi trình vũ đạo “chặt đẹp” các thành viên khác, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Biểu cảm đa dạng cùng ngoại hình sáng sân khấu đưa Xiaoting trở thành spotlight, thậm chí còn làm lu mờ Jang Wonyoung.

Xiaoting trở thành spotlight, thậm chí còn làm lu mờ Jang Wonyoung

Không ít người tấm tắc công nhận Xiaoting sinh ra để làm center, và dù có đứng ở vị trí nào thì người xem cũng phải dõi theo. Một bộ phận non-fan còn bày tỏ sự bất ngờ vì bây giờ mới biết đến Xiaoting. Team qua đường bắt đầu truy lùng danh tính cô gái này, người có thể cạnh tranh và lấn át cả Jang Wonyoung khi đứng chung sân khấu.

Shen Xiaoting (Thẩm Tiểu Đình), sinh năm 1999, là thành viên gốc Trung của nhóm nữ Hàn Quốc KEP1ER. Trước khi chính thức ra mắt, Xiaoting từng tham gia chương trình sống còn Produce Camp 2020 (Chuang 2020) ở quê nhà nhưng không lọt vào đội hình debut. Đến năm 2021, cô tiếp tục thử sức tại Girls Planet 999 và gây ấn tượng mạnh với ngoại hình xinh xắn cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Nhờ sự ủng hộ lớn từ khán giả quốc tế, Xiaoting xuất sắc giành vị trí thứ 9 chung cuộc, trở thành mảnh ghép cuối cùng của KEP1ER.

Xiaoting xuất sắc giành vị trí thứ 9 chung cuộc, trở thành mảnh ghép cuối cùng của KEP1ER

Trong nhóm, Xiaoting đảm nhận vai trò nhảy chính và visual, thường được khen ngợi bởi thần thái cuốn hút trên sân khấu cùng kỹ năng nhảy tốt, đủ lực nhưng vẫn mềm mại. Cô nàng từng có nhiều năm kinh nghiệm trong bộ môn dancesport, giành được nhiều giải trong nước và ngoài nước. Đây chính là nền tảng vững chắc để Xiaoting dễ dàng thực hiện được những bài vũ đạo khó nhằn.

Thế mạnh lớn nhất của Xiaoting chính là sắc vóc. Nữ idol sở hữu gương mặt thanh tú, nét ngài hài hòa chuẩn “tiểu thư Thượng Hải”. Ngoài ra, làn da trắng sứ cũng giúp Xiaoting trở nên bắt mắt hơn. Ngoài ra, người đẹp xứ tỷ dân còn gây chú ý nhờ chiều cao lý tưởng 1m68 và body săn chắc. Xiaoting là cái gương mặt quốc tế hiếm hoi hợp gu visual của công chúng Hàn.

Xiaoting là cái gương mặt quốc tế hiếm hoi hợp gu visual của công chúng Hàn

Tuy nhiên, chính lợi thế này cũng là thứ khiến cô bị chỉ trích nặng nề nhất nhóm kể từ khi ra mắt. Debut với thứ hạng 9, Xiaoting lại được công ty xếp ở vị trí center trong nhiều sân khấu ca nhạc, poster và job chụp ảnh hoạ báo - đẩy top 1 là Chaehyun ra rìa. Nhiều ý kiến mỉa mai Xiaoting là “center giả mạo”, cướp đất diễn của center hàng thật giá thật.

Bị lên án liên tục nhưng Wake One - công ty chủ quản KEP1ER vẫn lờ đi và để thực trạng này tiếp diễn đến hiện tại. Nói đi cũng phải nói lại, dù thiếu công bằng, số đông fan phải công nhận Chaehyun không có được hào quang “nhân vật chính” như Xiaoting. Cái hay của Xiaoting là cô nàng không chỉ giúp nhóm tỏa sáng mà còn đại diện được concept và hình ảnh nhóm hướng đến bất cứ khi nào cô nàng đứng ở vị trí trung tâm.

Xiaoting được công ty ưu ái vị trí center dù Chaehyun mới là Quán quân Girls' Planet 999

Nay hợp đồng 28 tháng đã hết, 7 trong số 9 cô gái vẫn ký kết gia hạn như một nhóm nhạc chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc thứ hạng Chung kết cũng trở về 0. Giờ đây, Wake One thích xếp ai vào vị trí nào cũng đều do công ty toàn quyền quyết định. Xiaoting có đứng center thì fan Chaehyun cũng không thể kêu than được nữa.