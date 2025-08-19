Gặp gỡ Han Sara

Trước khi làn sóng Gen Z đổ bộ và càn quét làng nhạc bằng album tự sáng tác năm 2022 - 2023, Han Sara đã nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hit. Nữ ca sĩ người Hàn Quốc ra mắt lúc 16 tuổi, tràn đầy năng lượng bước ra từ cuộc thi âm nhạc nổi tiếng nhất - The Voice. Gây ấn tượng bằng giọng hát thực lực, Han Sara gia nhập công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, một đường tiến lên với nhiều hit như Tớ Thích Cậu, Đếm Cừu,... Nhưng, đến khi thế hệ 2000s bắt đầu làm chủ thị trường, thì Han Sara rút lui. Nổi tiếng từ sớm, guồng quay của showbiz cuốn Han Sara đi không ngừng nghỉ, để rồi đến một ngày, cô nhận ra mình đã chạy quá nhanh mà quên mất bản thân là ai.

Hai năm rời xa ánh đèn sân khấu là một khoảng lặng cần thiết để cô gái sinh năm 2000 này thực sự tìm lại chính mình. Tưởng chừng đó là một khoảng thời gian bị lãng quên, bằng việc xuất hiện tại Em Xinh Say Hi, Han Sara một lần nữa thu hút sự chú ý. Dừng chân ở Live Stage 3 dù còn rất nhiều tiềm năng chưa được bộc lộ, nhiều khán giả thấy tiếc cho Han Sara. Sau chương trình, cô nàng cho ra mắt E.P Unfrozen và mini concert đầu tiên trong sự nghiệp - tuyên bố bản thân đã sẵn sàng “rã đông”.

Chúng tôi có dịp ngồi lại với Han Sara, cùng cô nàng trải lòng về chặng đường đã qua, định hướng tương lai, và trên hết là về khát vọng trở thành một phần của nền âm nhạc Việt Nam. Ở Han Sara, có một nguồn năng lượng mạnh mẽ hiếm thấy. Không phải những màn trình diễn sôi động hay lột xác về ngoại hình, Han Sara khiến người đối diện cuốn theo bởi khao khát được công nhận là một "nghệ sĩ Việt Nam". Đó không chỉ là một danh xưng, mà còn là hành trình đầy nỗ lực của một cô gái trẻ mơ ước được hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân trên chính mảnh đất dù không phải quê hương nhưng đã nuôi dưỡng tâm hồn và sự nghiệp của cô.

Khi nhận được lời mời tham gia Em Xinh Say Hi, Han Sara nghĩ gì? Ở thời điểm chưa trở lại thực sự với âm nhạc và vừa gia nhập công ty mới, bạn có nghĩ chương trình thực tế sẽ là nơi “cứu cánh” sự nghiệp đang dở dang?

Tôi không suy nghĩ nhiều đến thế. Khi nhận được lời mời, tôi thấy phấn khích, hồi hộp và háo hức khi nghĩ đến những điều mình sắp được trải nghiệm. Công ty cũng làm tâm lý cho tôi từ đầu là đến Em Xinh để chơi, đã chơi thì phải thoải mái và vui, nên cứ hết mình đi, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nỗ lực thôi. Tôi làm đúng như thế và thấy tâm lý rất thoải mái, bớt áp lực.

Tôi đến Em Xinh không phải để chứng minh bản thân, mà chính xác hơn là để được kết bạn, học hỏi và trải nghiệm. Tôi muốn được công nhận là một nghệ sĩ Việt Nam. Suốt hai năm vắng bóng, mỗi lần mọi người nhắc tới những nghệ sĩ Việt Nam Gen Z sinh năm 2000, tên tôi lại không được đề cập. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình chưa làm đủ tốt để khán giả thực sự đón nhận mình là một nghệ sĩ Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng hết sức. Việc cố gắng chứng minh điều gì đó là không cần thiết, bởi tôi tin rằng mọi sự công nhận sẽ đến một cách tự nhiên.

Tại Live Stage 3, ca khúc I’ll Be There lấy cảm hứng từ những nỗi tự ti. Bạn chia sẻ trên sóng truyền hình về khao khát được công nhận là một ca sĩ Việt Nam. Vậy với bạn, định nghĩa của một nghệ sĩ Việt Nam là thế nào?

Tôi sẽ bắt đầu bằng âm nhạc. Bài hát đầu tiên có màu sắc âm hưởng Việt Nam mà tôi từng thể hiện là Zung Zăng Zung Zẻ. Khi anh Cheng ngỏ lời mời hát chung, tôi đã rất lo lắng vì chưa bao giờ hát một ca khúc như vậy. Trước đây, tôi luôn lo sợ và e ngại rằng mình sẽ làm không tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thu âm, anh Cheng đã rất kiên nhẫn chỉ dẫn và giải thích cặn kẽ về cách thể hiện, về ý nghĩa của từng đoạn nhạc. Nhờ đó, tôi đã tìm thấy niềm yêu thích với màu sắc âm nhạc này. Đó cũng là niềm cảm hứng để tôi tiếp tục thực hiện Do Anh Si.

Khi công ty nhận thấy tôi có thể hát tốt thể loại dân gian Việt Nam, công ty đã gợi ý rằng tôi nên làm một ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Công ty đặt cho tôi một câu hỏi 'Bạn là một nghệ sĩ như thế nào và có gì khác biệt?'. Tôi đã thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi viết xuống giấy 'Tôi sinh ra ở Hàn Quốc và sống ở Việt Nam từ năm 10 tuổi đến nay, đã 15 năm'. Tôi nhận ra mình thuộc về cả hai nơi, ở giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Từ đó, tôi nghĩ đến từ 'fusion'. Tôi cảm thấy âm nhạc của mình cũng nên có sự pha trộn đó. Ca khúc Do Anh Si có sự kết hợp của đàn truyền thống Gayageum của Hàn Quốc và đàn tranh Việt Nam. Khi hai âm thanh này hòa quyện, tôi thực sự phải dùng từ 'đẹp' để diễn tả. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho ca khúc này.

Làm thế nào để bạn truyền tải được tinh thần Việt Nam một cách rõ nét, để khán giả có thể hiểu và cảm nhận được điều đó qua âm nhạc của mình?

Tôi nghĩ điều sung sướng nhất của một người nghệ sĩ là được thể hiện câu chuyện cá nhân thông qua âm nhạc. Đó là lý do tôi rất mong muốn trong tương lai, mọi câu chuyện, mọi điều tôi muốn nói đều có thể được truyền tải qua âm nhạc. Tôi rất muốn làm thêm nhiều sản phẩm hơn và sẽ cố gắng sáng tác nhiều hơn nữa, bản thân tôi vô cùng khao khát được thực hiện điều đó.

Trước đây, mỗi khi công ty yêu cầu hát thử, tôi đều cảm thấy rất sợ và không dám thể hiện vì lo mình sẽ làm không tốt. Tuy nhiên, nhờ có sự đồng hành và động viên của mọi người, cùng với sự hướng dẫn rất sâu sát của anh Cheng, tôi cảm thấy an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Thực ra, với ca khúc Zung Zăng Zung Zẻ, tôi đã từng không hát đến 5 lần vì quá sợ và áp lực khi phải thể hiện một bài hát mang đậm màu sắc Việt Nam.

Giờ đây, tôi đã đỡ sợ hơn nhưng không vì thế mà chủ quan. Thay vào đó, tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn và cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tôi rất nể phục anh Cheng vì sự am hiểu sâu sắc của anh về âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và văn hóa Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng học hỏi từ anh thật nhiều để hoàn thiện bản thân.

Trong ba vòng thi tại Em Xinh, bạn lần lượt đồng hành cùng đội trưởng Ly Ly, Red Flag và đội lớn của chị Bích Phương, gần đây nhất là với Orange. Trong quá trình làm việc với các đội trưởng, bạn thấy ai là người hợp với mình nhất? Bạn đã học hỏi điều gì từ các chị em?

Tôi phải nói rằng 'Chị Bích Phương! Tôi yêu chị rất nhiều!' Tôi và chị Phương vẫn còn một lời hứa hẹn là qua nhà chị ăn cơm do chính tay chị nấu. Tôi đang rất nôn nao và vẫn chờ đợi ngày đó. Trong mini concert của tôi, dù rất bận rộn với lịch diễn, chị Phương vẫn gửi tặng tôi một bó hoa rất lớn và nhắn tin động viên 'Em bé ơi, chị không dự được nhưng chị vẫn theo dõi em qua màn hình. Chị thấy em giỏi lắm, ngoan lắm.' Tôi rất vui và hạnh phúc khi có một người tiền bối trong nghề lại hết lòng quan tâm đến các hậu bối như vậy.

Ở Live Stage 2, tôi được làm việc cùng chị Bích Phương và đội Red Flag. Chị đúng như những gì chị từng nói: 'Mệt thì cho nghỉ, đói thì cho ăn, khát thì cho uống, chán quá thì cho chơi'. Chị là người luôn quan tâm và hết lòng với các hậu bối. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên chị và các thành viên khác trong đội. Chị luôn sẵn lòng thức khuya để lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành giúp tôi vượt qua những nỗi tự ti. Dù đã rời khỏi cuộc chơi, chị Phương vẫn luôn quan tâm và nhắn tin hỏi han tôi.

Sau thời gian đồng hành, ăn cơm và ngủ cùng, tôi càng cảm nhận được chị Phương là một người vô cùng tốt bụng và cực kỳ giỏi. Chị luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, không chỉ riêng tôi. Khi bạn hỏi ai là đội trưởng hợp với tôi nhất, tôi phải nhắc đến chị Bích Phương đầu tiên. Thậm chí ngày nào tôi cũng xem các clip chị chơi game nữa.

Chị Ly Ly ở Live Stage 1 là một người rất quan trọng đối với tôi, vì chị đã giúp tôi nhận ra rằng mình sợ hãi chứ không phải là không làm được. Trong quá trình làm bài Từng, cả đội thống nhất mỗi người sẽ sáng tác thử một đoạn điệp khúc. Sau khi nghe bản demo của tôi, chị Ly Ly đã nói: 'Sara ơi, em thật sự có khiếu sáng tác, em sáng tác rất tốt. Nếu đoạn này không dùng được trong bản stage, em hãy phát hành bài hát này đi.' Lời khen đó từ một người nhạc sĩ tài năng, nhiều hit như chị, đã khiến tôi vô cùng xúc động và có thêm động lực. Tôi nhận ra rằng sự tiến bộ chỉ có thể đến khi mình dám làm, dám thử.

Cuối cùng, là đội trưởng Orange. Khi làm bài I'll Be There, chị đã hướng dẫn cả đội một cách rất gọn gàng và đưa ra những lời góp ý để mỗi người có thể khai thác điểm mạnh của mình và bước ra khỏi vùng an toàn. Chị Orange cũng là đội trưởng đầu tiên gợi ý tôi viết một đoạn lyric bằng tiếng Hàn. Tôi rất vui vì được thể hiện một khía cạnh mới của bản thân. Chị tin tưởng vào khả năng của các thành viên trong đội. Dù phải chịu nhiều áp lực, chị vẫn luôn giấu đi sự mệt mỏi của mình.

Vào buổi sáng ngày mini concert của tôi, tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là từ chị Orange với lời nhắn 'Ngày hôm nay làm tốt nhé!'. Tôi đã vô cùng xúc động vì sự quan tâm tinh tế và đặc biệt đó. Tôi thấy chị Orange là một người rất hài hước. Bất kỳ câu chuyện nào chị kể cũng khiến tôi cười. Chị Orange à, chị cứ tự tin 'quăng miếng' nhé ,em thấy cái nào cũng hài hước cả.

Trong quá trình làm việc nhóm, khi có những ý kiến trái chiều, mọi người đã làm thế nào để dung hòa và đi đến quyết định cuối cùng?

Tôi thấy mọi người làm việc với nhau rất vui vẻ và dễ thương. Mọi người đều sẵn lòng vì mục tiêu chung hơn là vì lợi ích cá nhân. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng thấy bất kỳ xung đột nào.

Khi có một ý tưởng, tôi sẽ trình bày và giải thích cặn kẽ về nguồn gốc cũng như hiệu quả mà nó có thể mang lại. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra phương án tốt nhất. Tôi nhận ra rằng khi làm việc trong một tập thể, mỗi người đều có những ý kiến và cá tính riêng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi tìm hiểu về các chị em trong nhóm. Ví dụ như chị Yeolan, chị ấy rất gợi cảm và luôn có những ý tưởng độc đáo cho phần trình diễn. Hay như bé Moon, vì bé học chuyên văn nên cách dùng từ rất thú vị, đôi khi tôi được nghe những từ tiếng Việt mới lạ lần đầu.

Trong chương trình, có kỹ năng nào bạn muốn thể hiện nhiều hơn nhưng vẫn chưa có dịp không? Bạn muốn khán giả nhìn thấy khía cạnh nào ở bạn mà chương trình chưa khai thác hết?

Có lẽ điều tôi chưa thể hiện hết chính là khả năng sáng tác và performance. Tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng tôi không phải là người hay tiếc nuối những gì đã qua. Thay vào đó, tôi thấy mình đã học được rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi có thêm nhiều người bạn mới, nhận được sự yêu thương và đặc biệt là được trải nghiệm cách làm việc nhóm. Từ trước đến nay, tôi luôn hoạt động solo. Việc được làm việc cùng các chị em trong một đội khiến tôi cảm thấy rất thích. Mỗi người đảm nhận một phần để cùng nhau hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Cảm giác cả đội cùng nhau nhận thành quả đó thật sự rất tự hào.

Bạn có shock vì mình bị loại sớm không?

Tôi thì không sao với việc mình dừng lại, nhưng tôi thấy có chút tiếc cho những người khác. Khi thấy mọi người không thể đi tiếp, tôi đều tự hỏi 'Tại sao lại như vậy?'. Vì tôi đã đồng hành và chứng kiến mọi khoảnh khắc của họ, nên việc họ phải dừng lại khiến tôi thấy không cam tâm. Tôi thật sự khó chấp nhận.

Suốt hành trình Say Hi, tương tác giữa bạn và Lyhan được rất nhiều khán giả yêu thích. Bạn nghĩ sao về việc được người hâm mộ “đẩy thuyền” và ủng hộ nhiệt tình như vậy?

Với một nghệ sĩ, tình cảm của khán giả luôn là điều hạnh phúc nhất. Với tôi, tôi và chị LyHan đều là những 'bông hoa'. Khi hai 'bông hoa' ở cạnh nhau, sự rực rỡ sẽ được nhân đôi. Tôi luôn ủng hộ các chị em, không chỉ trong chương trình mà cả trên con đường riêng của họ. Tôi sẽ luôn theo dõi và dõi theo từng bước đi của mọi người.

Han Sara vừa ra mắt E.P Unfrozen ngay sau khi bị loại ở Live Stage 3 Em Xinh Say Hi. Việc tham gia chương trình thực tế này có mang lại sự thay đổi nào trong quá trình chuẩn bị sản phẩm của bạn so với trước đây không?

Sự thay đổi lớn nhất đối với tôi chính là việc lần đầu tiên tham gia vào quá trình sáng tác và đóng góp nhiều hơn vào phần âm nhạc. Trước đây, tôi thường lo lắng rằng mình không có đủ chuyên môn để làm những công việc này.

Với EP Unfrozen, tôi đã vượt qua được nỗi sợ đó bằng cách tiếp nhận những lời khuyên từ anh Cheng-giám đốc âm nhạc, cũng như các anh chị trong công ty. Qua đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và cảm thấy rất may mắn khi có những người đồng hành tuyệt vời như vậy.

Sau khi tham gia Em Xinh, độ nhận diện của bạn được nâng cao và có thêm nhiều người hâm mộ mới. Điều này có giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi ra mắt sản phẩm mới không?

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều tự nhủ với bản thân phải thật tỉnh táo. Khi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, tôi thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với sự yêu thương đó. Thay vì chỉ vui sướng, tôi luôn suy nghĩ về việc làm sao để mình có thể làm tốt hơn nữa. Tôi hiểu rằng tình cảm của khán giả rất quý giá, và chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi người thất vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất với tôi lúc này là giữ được sự điềm tĩnh và tỉnh táo để bước tiếp.

Việc ra mắt sản phẩm mới ngay sau khi rời chương trình là một chiến lược truyền thông thông minh. Tuy nhiên, bạn cũng là người đã được biết đến qua các chương trình thực tế. Bạn có lo sợ rằng hào quang của mình sẽ tắt dần sau khi chương trình kết thúc không?

Trước khi tham gia chương trình, công ty đã trao đổi rất nhiều với tôi. Điều công ty lo lắng nhất là tinh thần của tôi có ổn định hay không, vì sợ khi tiếp xúc với môi trường mới và nhiều người như vậy, tôi sẽ dễ bị xao động.

Tuy nhiên, công ty cũng động viên tôi phải cố gắng vì sau chương trình, tôi sẽ còn một chặng đường dài để tiếp tục phát triển. Tôi nghĩ, thay vì lo sợ, điều mình cần làm là cứ cố gắng hết sức. Khi tham gia chương trình, tôi được khán giả biết đến nhiều hơn. Từ đó, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất có thể. Tôi tin rằng hai yếu tố này sẽ cùng nhau thúc đẩy và phát triển sự nghiệp của tôi.

Trước Em Xinh Say Hi, bạn có thời gian rời công ty cũ rồi hoạt động tự do 2 năm. Thời điểm này Han Sara cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Khi chưa có định hướng rõ ràng và chưa về công ty quản lý, bạn đã nghĩ gì về sự nghiệp của mình ở thời điểm đó?

Ở thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là được tập luyện thật vui. Thật ra, tôi đã dành hai năm vắng mặt để dành thời gian cho chính mình. Tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 16 tuổi và đã chạy liên tục 6-7 năm không ngừng nghỉ, mà không một lần nhìn lại xem mình đã đi đến đâu.

Tôi nhận ra rằng mình thực sự cần hai năm đó để dành cho bản thân, hơn là chỉ tập trung vào sự nghiệp. Lúc đó, tôi cần trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra 'Han Sara là ai?'. Khi tự hỏi Han Sara thích gì, ghét gì, tôi đã không thể trả lời. Đó là một dấu hiệu không tốt khi ở một độ tuổi nhất định mà mình lại không hiểu đủ về bản thân mình.

Vì vậy, tôi quyết định dành thời gian tìm hiểu về bản thân, và cách tôi làm là để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Tôi từng cố gắng tìm câu trả lời trong suốt 3-6 tháng nhưng càng cố thì càng không tìm được. Khi không còn gồng mình nữa, tôi nhận ra mình thích nhảy, thích những bài hát mang màu sắc thế này thế kia. Nhờ khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy mình đã hiểu bản thân nhiều hơn.

Khoảng thời gian bạn tạm dừng sự nghiệp cũng là lúc nghệ sĩ Gen Z nổi lên mạnh mẽ. Bạn bắt đầu sớm hơn nhưng lại chững lại đúng vào thời điểm thế hệ của mình bùng nổ. Bạn cảm thấy thế nào về điều này? Khi trở lại đường đua âm nhạc, bạn có cảm thấy áp lực phải bứt tốc để bắt kịp tốc độ của các bạn Gen Z đang rất thành công không?

Tôi cảm thấy rất tự hào về thế hệ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thường được mọi người gọi là thế hệ 'cợt nhả', nhưng mọi người thấy đấy, chúng tôi có thể làm được. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, chưa có ai sinh năm 2000 làm nghệ sĩ. Vì vậy, khi thấy các bạn cùng tuổi bắt đầu theo nghề và đạt được những thành công, tôi thấy thế hệ của chúng tôi thật sự rất giỏi. Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu về Gen Z và nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều đặc điểm thú vị và khác biệt so với các thế hệ trước.

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một lộ trình phát triển riêng. Việc chạy nhanh không đảm bảo thành công hay có một vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Điều quan trọng là có kế hoạch và chiến lược cụ thể, cùng với đam mê dành cho nghề.

Tôi đã sẵn sàng đi trên con đường này thật lâu dài, vì thế tôi không quá bận tâm đến việc phải đi nhanh hay chậm. Tôi tin rằng chặng đường phía trước còn rất dài và có rất nhiều điều tôi cần học hỏi, khám phá. Tôi chỉ tập trung vào việc trau dồi bản thân và chấp nhận rằng sẽ có những thời điểm được mọi người yêu thương và cũng có những lúc không. Tôi nhìn vào một hành trình dài hạn, nên không có gì phải vội vàng.

Nổi tiếng từ sớm, bạn có bao giờ cảm thấy gò bó bởi áp lực từ ngành giải trí hay thậm chí là chán ghét chính sự nổi tiếng của mình không?

Gần đây, tôi có một thói quen là tự tách mình ra làm hai: Han Sara nghệ sĩ và Han Sara con người. Khi làm vậy, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nếu ngày nào tôi cũng sống với suy nghĩ mình là người của công chúng và phải làm thế này, thế kia, tôi nghĩ sẽ rất gò bó. Nhưng vào những lúc đời thường, như bây giờ, tôi đang thấy mình là Han Sara con người, chứ không phải Han Sara người của công chúng. Nhờ vậy mà tôi không cảm thấy gò bó hay áp lực quá nhiều, cứ sống thật thoải mái.

Cám ơn Han Sara vì cuộc trò chuyện!