Tháng 5/2024, Calvin Harris - một trong những DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đình đám nhất thế giới từng hé lộ những đoạn nhạc demo cho ca khúc Ocean có sự góp giọng của Miley Cyrus. Anh thậm chí còn đem bản phối này biểu diễn tại Festival Tecate Emblema (Mexico). Cú hint này khiến người hâm mộ tin chắc rằng một màn collab đình đám giữa 2 gương mặt vàng trong làng nhạc sắp sửa ra mắt. Tuy nhiên chỉ 2 tháng sau, toàn bộ teaser có giọng Miley bất ngờ bị xóa sạch khỏi các kênh của Harris, động thái này làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về mâu thuẫn hậu trường.

Calvin Harris - tình cũ của Taylor Swift gần như đã có cú bắt tay cùng Miley Cycus

Bản demo Ocean có sự góp giọng của Miley Cyrus

Thậm chí còn từng mang bản phối với Miley đi diễn ở Tecate Emblema 2024

Cụ thể, mới đây, công chúng phát hiện giọng hát chính trong ca khúc Ocean đã được thay thế bởi một nữ ca sĩ khác (nhiều người cho rằng đó là Jessie Reyez, dù Calvin chưa xác nhận). Ngay lập tức ở dưới phần bình luận, hàng loạt fan đã liên tục đặt câu hỏi về sự "bay màu” của Miley. Tuy nhiên, thay vì giải thích hay trả lời thỏa đáng thì Harris lại đáp trả với thái độ có bất cần, vô trách nhiệm, thậm chí còn tỏ ra không quan tâm đến giọng ca Flowers. Nhiều người hâm mộ nhìn vào phải lắc đầu ngán ngẩm vì không thấy miếng duyên nào của nam ca sĩ, chưa kể đến sự tôn trọng đối tác hay thái độ chuyên nghiệp cần có của một người có sức ảnh hưởng.

Bản demo mới được đăng tải trên TikTok của Harris không còn giọng của Miley, anh thậm chí còn để caption là "Yes I love it" (Đúng rồi, tôi thích bản này)

Thậm chí, trong một số bình luận khác trên TikTok, anh lại tỏ ra hào hứng khi so sánh: “Bản này hay hơn Miley nhiều”, hay thậm chí mỉa mai fan phản đối bằng câu “Off you pop then x” (tạm dịch: “Thôi đi chỗ khác chơi đi”). Những phản ứng này khiến dân mạng chia làm hai phe: một bên cho rằng Harris đang bóng gió chê bai Miley, bên còn (là fan hoặc người qua đường) có suy nghĩ rằng anh chỉ đang đùa cợt vui vẻ cùng fan mà thôi.

Harris không có miếng duyên nao khi trả lời thắc mắc của fan

Động thái của Harrris khiến nhiều người đặt dấu hỏi chấm

Về nguyên nhân thực sự của việc Miley rút khỏi Ocean, nguồn tin từ giới âm nhạc quốc tế râm ran rằng hãng đĩa của nữ ca sĩ đã ngăn ca khúc ra mắt do “khác biệt sáng tạo”, bởi giọng khàn của cô không thật sự phù hợp với chất dance-pop đặc trưng của Calvin. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Điều duy nhất chắc chắn là Ocean sẽ vẫn được phát hành, song cũng chưa có ngày ra mắt chính thức.

Vẫn chưa có thông báo chính thức về sự vắng mặt của giọng ca Flowers trong Ocean

Ngoài Ocean, năm 2025 Calvin đã kịp gây chú ý khi thử nghiệm dòng nhạc country trong ca khúc Smoke The Pain Away và nhanh chóng quay lại EDM với Blessings. Bài hát mang giai điệu house tươi sáng, có sự góp giọng của Clementine Douglas. Ca khúc nhanh chóng leo lên Top 10 BXH UK Singles, đạt hạng 8.

Calvin Harris (tên thật Adam Richard Wiles) là DJ, producer người Scotland nổi tiếng toàn cầu với hàng loạt hit EDM như Summer, One Kiss (feat với Dua Lipa) hay Feels (kết hợp cùng Katy Perry & Pharrell). Anh cũng được biết đến là tình cũ ồn ào của Taylor Swift. Cả hai hẹn hò từ năm 2015 và từng được ca ngợi là cặp đôi quyền lực nhất showbiz.

Calvin Harris và Taylor Swift từng là 1 cặp đôi quyền lực, nhưng cũng ồn ào trong showbiz

Tuy nhiên, sau khi chia tay, mối quan hệ nhanh chóng trở nên ồn ào. Nguyên nhân bắt nguồn từ ca khúc This Is What You Came For - hit của Calvin do Taylor bí mật đồng sáng tác dưới bút danh Nils Sjöberg. Khi tin tức này lộ ra, Harris đã chỉ trích Taylor tham gia viết This Is What You Came For, cho rằng Taylor và ekip “muốn hạ bệ anh”, thậm chí còn nhắc tên Katy Perry để đá xéo thêm. Điều này khiến hình ảnh chia tay trong hòa bình tan biến, thay vào đó là một cuộc chiến ngầm trên mặt trận truyền thông của 2 người.

Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For

Nhìn vào cách Calvin xử lý lùm xùm với Miley hiện tại, nhiều fan không khỏi liên tưởng và cho rằng Taylor đã quá đúng đắn khi sớm chấm dứt chuyện tình với anh chàng DJ tai tiếng này.