Hành động khó chấp nhận được của người yêu cũ Taylor Swift

Matty Healy - thủ lĩnh ban nhạc The 1975 từng khiến dư luận dậy sóng vì mối tình ngắn ngủi nhưng nhiều tranh cãi với Taylor Swift vào giữa năm 2023. Nam ca sĩ người Anh nổi tiếng không chỉ nhờ sự nghiệp âm nhạc mà còn nhờ những phát ngôn ngông cuồng và hành vi bị gắn mác "red flag" trong quá khứ. Giữa lúc tên tuổi đang hạ nhiệt, Matty mới đây lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì hành động bị cho là kém tinh tế, khó chấp nhận được trong ngày trọng đại người bạn thân.

Matty Healy, 1 lần nữa, lại vướng tranh cãi

Cụ thể, George Daniel - tay trống của The 1975 vừa chính thức tổ chức hôn lễ với nữ ca sĩ Charli XCX sau 3 năm hẹn hò vào ngày 20/7 vừa qua. Lễ cưới diễn ra tại Hackney Town Hall (London) trong không khí ấm cúng và kín đáo, với chỉ khoảng 20 khách mời gồm gia đình và bạn bè thân thiết, trong đó có 2 thành viên còn lại là Ross MacDonald và Adam Hann. Charli diện váy trắng thanh lịch, rạng rỡ bên chú rể George bảnh bao. Tuy nhiên, một điều khiến công chúng bất ngờ là sự vắng mặt của Matty, người đồng đội và cũng là bạn thân hơn 20 năm của George.

George Daniel - tay trống của The 1975 vừa chính thức tổ chức hôn lễ với nữ ca sĩ Charli XCX sau 3 năm hẹn hò

Lý do được đưa ra là Matty bay từ Ibiza, nơi vừa tổ chức tiệc độc thân cho George, thẳng sang Los Angeles để tham dự buổi công chiếu bộ phim đầu tay của vị hôn thê Gabbriette Bechtel. Đáng chú ý, sự kiện này là một phần trong movie tour dài ngày - nghĩa là Matty hoàn toàn có thể vắng mặt và tham dự vào 1 ngày khác. Trong khi đó, đám cưới lại là sự kiện trọng đại có thể chỉ diễn ra một lần trong đời, không có gì thay thế được.

Anh chàng không tham dự lễ cưới bạn thân vì đến buổi công chiếu phim của bạn gái

Đặc biệt là khi anh từng công khai gọi Charli XCX là "bạn thân nhất" ngay trên sân khấu Glastonbury và ôm George bật khóc sau một đêm diễn. Sự lạnh nhạt của Matty lần này khiến không ít người tự hỏi: liệu tình bạn có thật sự quan trọng với anh?

Chính vì vậy, người hâm mộ cho rằng hành động của Matty là vô tâm, thiếu suy nghĩ. Dù lịch trình bận rộn thì Matty hoàn toàn có thể sắp xếp để xuất hiện trong lễ cưới George, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn. Cộng đồng mạng hiện vẫn chưa hết bất bình trước hành vi khó hiểu này.

Vợ chồng George và Charli có mối quan hệ thân thiết với Matty

Năm 2023, chỉ vài tuần sau khi chia tay Joe Alwyn, Taylor bất ngờ xuất hiện cùng Matty - người có hình ảnh và hành vi bị đánh giá là “bad boy”. Mối tình này từng gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ. Trong thời gian hẹn hò với giọng ca Love Story, Matty cũng từng bị chỉ trích vì những phát ngôn nhạy cảm, bao gồm lời lẽ bị cho là kỳ thị chủng tộc và phân biệt giới tính. Anh cũng bị phát hiện có những hành vi kỳ quặc vì sự thiếu kiểm soát trong lúc trình diễn, nhiều lần khiến ban nhạc khốn đốn.

Mối tình giữa Taylor và Matty từng gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ

Những hành động này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh “sạch” mà Taylor xây dựng trong sự nghiệp. Mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc chưa đầy hai tháng sau và đến nay vẫn bị xem là "vết xước" trên hành trình yêu đương của Taylor.

Về phần The 1975, đây là ban nhạc indie pop/rock nổi tiếng của nước Anh với phong cách âm nhạc độc đáo và loạt ca khúc được đánh giá cao như About You, Somebody Else, Robbers…. Band nhạc được chính Matty Healy thành lập vào năm 2002, cùng với Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel là những người bạn cùng anh theo học tại trường trung học phổ thông Wilmslow của anh. Matty được xem là "linh hồn" của nhóm khi vừa có khả năng sáng tạo khác biệt nhưng cũng đầy ngông cuồng và khó đoán.

The 1975, đây là ban nhạc indie pop/rock nổi tiếng của nước Anh